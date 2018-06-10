В последнее время МИД Японии официально протестует практически по поводу всех мероприятий российских властей, направленных на обеспечение безопасности и улучшение социально-экономической ситуации на Курильских островах. Модернизация боевой техники защищающих Курилы воинских частей, проведение рутинных учений, переговоры об участии «третьих стран» в совместных проектах на островах, наименование мелких островов, скал и заливов — всё это вызывает негодование японской стороны, ибо рассматривается чуть ли не как «провокация» с целью ущемить позицию Японии. А позиция эта хорошо известна — Курилы якобы являются «исконными территориями Японии», нахождение на них русских незаконно и является «оккупацией», российское правительство должно «вернуть» все южные Курилы — острова Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду — остров Шикотан и группу островов, именуемых в Японии Хабомаи.

Kremlin.ru Остров Итуруп. Аэропорт

Любое улучшение жизни на Курилах воспринимается как проявление нежелания Москвы и местных властей «готовить острова к передаче Японии». Вот и на сей раз планы приближения курильчан к современной цивилизации вызвали негодование Токио. МИД Японии выразил российской стороне протест в связи с началом работ по прокладке оптоволоконной линии связи на Курилы. Об этом сообщает в воскресенье японская газета «Санкэй симбун» со ссылкой на правительственные источники.

Sakhalin.gov.ru Доставка топлива на остров Кунашир

«Сообщается, что российские власти 5 июня уведомили японское управление безопасности на море (УБМ), которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы, о том, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией оптоволоконной связи. В ответ МИД Японии, сообщает ТАСС, заявило российской стороне протест и выразило сожаление в связи с началом работ по прокладке линии такой связи на Курильские острова. «Осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление», — говорится в заявлении дипломатического ведомства страны. Тем не менее УБМ все-таки сообщило действующим в регионе японским судам о начале работ.

Нескрываемое раздражение японских властей вызывает то, что в качестве строительного подрядчика, как отмечает «Санкэй симбун», был выбран один из гигантов по коммуникационному оборудованию Китая. При этом указывается, что японское правительство с осторожностью и беспокойством относится к предпринимательской деятельности третьих стран на Курилах, поскольку это приводит к «признанию российской юрисдикции на северных территориях». Кроме того, по оценкам прессы, есть риск того, что этот оптоволоконный проект станет стимулом для участия иностранных компаний в развитии «северных территорий».

Однако очередная попытка Токио вмешаться во внутренние дела нашей страны едва ли окажет какое-либо воздействие на проведение запланированных работ. Сообщается, что госоператор «Ростелеком» планирует завершить прокладку подводной оптоволоконной линии связи на Курилы к 2019 году. Об этом 15 января заявил президент компании Михаил Осеевский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Михаилом Осеевским

Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом всё население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. Предполагается, что там будет построена и введена в действие подводная линия по трассе Южно-Сахалинск (остров Сахалин) — Курильск (остров Итуруп) — Южно-Курильск (остров Кунашир) — Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек.

Одно время японцы обвиняли советское, а затем российское правительства в поведении «собаки на сене» — дескать, сами не развиваете Курильские острова и японцам не даете. В подобном можно теперь упрекнуть японское правительство, которое, с одной стороны, соглашается участвовать в развитии островов только при условии отказа Москвы от суверенитета России на этих территориях, что явно нереально, а с другой — всеми силами стремиться воспрепятствовать работе на Курилах компаний других государств.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Были времена, когда японцы угрозами ухудшения двусторонних отношений заставляли российское руководство разрывать уже заключенные с компаниями зарубежных стран контракты, например, в рыболовстве в окружающих Курильские острова акваториях. Но эти времена прошли, ныне никому не дано подвергать сомнению суверенитет и территориальную целостность России. Чем скорее это в Токио поймут, тем успешнее будет взаимовыгодное сотрудничество Японии с Россией, о котором столь красочно говорил японский премьер-министр Синдзо Абэ на международном экономическом форуме в Петербурге. А устаревший арсенал протестов по поводу и без повода рано или поздно утратит свое значение. Общеизвестно, что излишне частое использование одного и того же дипломатического инструмента снижает его эффективность и делает привычным.