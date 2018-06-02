«К природе следует обращаться с чистым сердцем, ничего не выбирая, ничем не пренебрегая, всегда веря в истину».

Джон Эверетт Милле. Миссис Джеймс Уайетт-младшая и её дочка Сара. 1850

Джон Рёскин

Джон Эверетт Милле — английский живописец, один из основателей братства прерафаэлитов — родился 8 июня 1829 года в городе Саутгемптон на юге Великобритании. Он был третьим ребенком в семье. Родители имели достаточно средств для всестороннего развития детей. Интерес к живописи ребенок проявлял с раннего детства. Поддерживая развитие таланта мальчика, семья переезжает в Лондон. Чтобы поступить в Королевскую академию художеств, ему не хватало начального художественного образования, которое он получил в школе Генри Сасса и был там награжден серебряной медалью Общества Искусств. В возрасте одиннадцать лет Милле становится самым молодым студентом в истории Королевской Академии художеств.

Милле за семь лет успешной учебы в Академии был награжден серебряной медалью в 1843 году, а золотую медаль получил в 1847 году. На летней выставке Академии в музее Виктории Альберта выставлялась работа семнадцатилетнего художника «Писарро берет в плен перуанских инков», которую критики особо отметили среди работ других художников.

Милле познакомился со студентами, взгляды которых, так же как и его, были настроены против правил и системы академического обучения. Джон Эверетт Милле, Данте Габриэль Россетти и Уильям Холман Хант часто собирались и обсуждали, что правила устарели и искусство становиться скучным и предсказуемым для публики. Выступая против сложившейся традиционной системы преподавания живописи в Великобритании XIX века, основанной на академической школе в живописи, они объединились в Братство прерафаэлитов в 1848 году. К ним присоединились еще четверо товарищей: Джеймс Коллинсон, Фредерик Джордж Стивенс, Томас Вулнер и Уильям Майкл Россети. Название «прерафаэлиты», по словам Ханта, отрицает влияние последователей Рафаэля Санти, которых назвали рафаэлитами, при этом уважительно отзываясь о подходе к работе самого великого мастера. Опираясь на эпоху раннего Возрождения, они внедрили новый принцип — принцип реализма — и свергли доктрины, которые господствовали столетиями.

Джон Эверетт Милле. Изабелла. 1849

Работы прерафаэлитов начали выставлять на выставках с 1848 года. Первая работа Милле, выполненная по принципам братства «Изабелла», была встречена положительными отзывами. Но уже через два года публика с резким возмущением относилась к нововведениям, которые внедрялись при написании картин. Библейские сюжеты рассматриваются авторами так, как могли бы они происходить в реальности, с их точки зрения.

Работа Ханта «Древние бритты, укрывающие миссионера от друидов» выполнена в нарушение построения композиции. На первый план помещена группа людей, выхваченная светом и выступающая как барельеф. На заднем плане разыгрываются сцены, уточняющие происходящее в событии. Всё написано в реалистической манере.

В картине Россетти «Благовещение» изображен момент, когда Мария узнает о будущем ребенке от архангела Гавриила. И здесь полное разрушение иконографии — герои написаны в белых одеждах, архангел похож на обычного юношу из плоти и крови, а Мария показана в спальной рубашке и в разобранной постели, с яркими эмоциями на лице, что было возмутительно по сравнению со сложившимися традициями написания благообразия святых образов.

Данте Россетти. Благовещение. 1850

В работе «Христос в родительском доме» любимец публики Милле получает порцию ядовитого сарказма на страницах прессы от Чарльза Диккенса, который пишет: «Перед нами плотницкая мастерская. На переднем плане отвратительный рыжий мальчишка в ночной сорочке, заплаканный, с искривленной шеей. Похоже, он играл с приятелями где-то в сточной канаве и получил палкой по руке, а теперь жалуется стоящей на коленях женщине, столь немыслимо безобразной, что на нее таращились бы с ужасом в самом низкопробном французском кабаке или английской пивной — если, конечно, допустить, что человек с такой свернутой набок шеей способен прожить хотя бы минуту. Рядом заняты своей работой два почти голых плотника, мастер и подмастерье, — достойные спутники сей приятной особы. Другой мальчик, в котором всё же брезжит что-то человеческое, несет плошку с водой, и никто не обращает внимания на старуху с пожелтевшим лицом, которая, видимо, шла в табачную лавку и ошиблась дверью, а теперь ждет не дождется, когда ей отвесят пол-унции любимой нюхательной смеси…

Вот в каком виде, леди и джентльмены, в девятнадцатом веке на восемьдесят второй ежегодной выставке английской Академии художеств преподносят нам прерафаэлиты самый священный эпизод человеческой истории».

Критика сыпалась на новаторов со всех сторон. Ситуацию спас историк, искусствовед Джон Рёскин, который вступился за прерафаэлитов, дав им лестную оценку в своих статьях. Он написал, что художники пишут либо то, что видят, либо то, как, по их мнению, должна выглядеть эта сцена независимо от общепринятых правил в живописи. Критик утверждал, что назначение художника — передавать то, что кажется мелким, проявление вечного божественного созидания красоты и величия, показывая всё это через картины не мыслящим и незрячим.

Новаторы отказались от кабинетной живописи и ходили писать пейзажи на пленэры. Они, пользуясь современным достижениями развития технологий, садились на поезд и выезжали далеко за Лондон. Так Милле начал писать картину Офелия, на берегу реки, которая очень похожа на то, что описывал Шекспир в своем произведении «Гамлет», там, где Офелия упала в воду и, не собираясь сопротивляться смерти, утонула. С ботанической точностью он выписывает каждую веточку поникшей ивы, камыши, травы и цветы. Написав пейзаж, середину он оставляет незаконченной, что тоже было не свойственно тому времени, а героиню уже пишет в городе. Мастер наполняет водой оловянную ванну, которая подогревается свечами, погружает в нее натурщицу, одев ее в красивое, специально купленное платье, расшитое серебряными нитками. Позирует ему Элизабет Сиддал, которая не решается прерывать художника, даже когда свечи погасли, а она совсем замёрзла, долго находясь в воде. Вследствие чего девятнадцатилетняя модель сильно простудилась, и ее отец выставил художнику счет за доктора. Больше она Милле не позировала. Публика оценила поиски нового — в этой картине смерть была написана красиво.

Рёскин, наблюдая за работой Милле, взял его под свое крыло и заказал портрет на фоне исторического швейцарского пейзажа. Они поселились в маленьком домике в деревушке в Шотландии вместе с женой Рёскина Эффи Грей и его слугой, и братом Милле Уильямом.

Рёскин и Милле отправились искать место, где будет написано портрет. Геолог и исследователь остановился возле каменистого берега ручья, горизонта видно не было, что само по себе было необычно. Пока Милле работал над пейзажем, Рёскин делал зарисовки, изучая камни, которые особо привлекали путешественника. Это была совместная работа, приятели рассказывали друг другу свои профессиональные наблюдения о природе, с одной стороны — о живописи, а с другой — о геологии.

Женившись на бывшей жене критика Эффи, художник меняет взгляды об искусстве. Ему нужно больше денег, чтобы содержать семью. Он начинает рисовать детей, наблюдая за своими, он видит их абстрактную красоту, которой нет у взрослых. Написав картину «Мыльные пузыри», на которой изображен, внук пускающий мыльные пузыри и одетый в стиле «Маленький лорд Фаунтлерой», он принимает предложение управляющего фирмы «Мыло Пирса» и добавив надпись с названием фирмы, дорисовав кусочек мыла, продает все права на картину. Глубокий философский смысл картины о быстротечности времени меняется, становясь рекламой потребительского товара. Это первый коммерческий проект с использованием живописи. Искусство становиться массовым, доступным для более широкого круга.

Джон Эверетт Милле. Мыльные пузыри (Уильям Милборн Джеймс, внук художника). 1886

Милле — один из основателей братства прерафаэлитов, которые за пять лет 1848−1853 год сделали революцию в искусстве Британии. Успел стать известным и заработать много денег, а также получить наследуемый титул баронета, и был избран президентом Королевской Академии художеств, дожив до 67 лет. Умер в славе и почете 13 августа 1896 года.