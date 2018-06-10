Причудливо, однако, бывает: хоккеист Александр Овечкин заставил меня вспомнить писателя Василия Розанова, его фразу:

«У француза — «chere France», у англичан — «Старая Англия», у немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия».

И не только университет и гимназию, правда? А Россию в принципе. Потому что радоваться за своих, своим победам мы, похоже, так и не научились.

В ночь с 7 на 8 июня произошло знаковое спортивное событие. Наш Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Его «Вашингтон Кэпиталс», который российские болельщики полушутя называют «Нашингтон», стал лучшим в НХЛ. Почему полушутя? Да потому что игру «Кэпиталс», по сути, определяют два россиянина: Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Первый — лучший хоккеист мира последние 10 лет; у второго есть все шансы, чтобы в ближайшем будущем занять трон одноклубника. А ещё в «Вашингтоне» — в первой «пятёрке» — играет защитник Дмитрий Орлов. И неслучайно американские эксперты называют «столичных» «новой красной машиной», по аналогии со сборной СССР.

(сс) David Евгений Кузнецов выходит на лед

Впервые российский капитан поднял Кубок Стэнли над головой. Овечкин ждал этого невыносимо долгих, как пытка в лагере, 13 лет. Всё это время Александр переписывал рекорды НХЛ. Достаточно сказать, что он единственный из всех действующих игроков НХЛ, кто забросил за карьеру более 600 шайб. И у него есть все шансы побить рекорд великого Гретцки (в том хоккее Уэйну забрасывать было легче). Овечкин всего четвёртый хоккеист в истории, выигравший призы самому ценному игроку и чемпионата, и плей-офф. До него это удавалось лишь Гретцки, Орру и Лемье. Коротко: Овечкин лучший хоккеист и один из самых популярных спортсменов на планете.

Но все эти награды Александр обменял бы на один командный приз — Кубок Стэнли. И он своего добился. Добился тогда, когда от «Вашингтона» этого никто не ждал. Команда потеряла многих ведущих игроков, её не относили к фаворитам, но именно Овечкин, во многом пересмотрев свою игровую манеру, сделал «Вашингтон» чемпионским. Великий игрок добился всего.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

За шествием Овечкина к Кубку Стэнли наблюдали сотни тысяч российских болельщиков. Именно рубрика «НХЛ» стала наиболее посещаемой и популярной на спортивных сайтах. Один факт: решающий матч «Вашингтона» с «Вегасом» в 3 часа утра на одном только интернет-сайте онлайн смотрело более 20 тысяч человек.

Однако спортивное телевидение России проигнорировало матчи НХЛ. Тот же «Матч ТВ» во главе с Канделаки предпочли показывать малозначимые события, нежели победу лучшего российского хоккеиста. Собственно, это вполне вписывается в традицию нашего телевидения, предпочитающего показывать сомнительных персонажей, нежели реальных героев. Тех, за кого испытывает гордость Россия. Тех, кто является примером. Именно к таким людям и относится Овечкин.

(сс) Garyisajoke У ворот

Его победе в США радовались, точно наступлению эры справедливости. Американцы испытывали гордость за русского хоккеиста. Было за что, конечно. Но вот странно: в России — собственно, потому я и вспомнил фразу Розанова — за Овечкина порадовались далеко не все. Оставим за скобками обыкновенных хейтеров, презирающих всё и вся — речь о вполне адекватных людях. Они, как заговорённые, начали повторять фразу:

«А что, собственно, тут такого? Русский хоккеист добыл победу американцам в американском соревновании. Да и вообще какой Овечкин россиянин? Он играет «за океаном». Получает и оставляет там деньги. И на Россию ему наплевать».

Напомню, эту мантру в своё время запустил Алексей Навальный. Чтобы отнять у России ещё одного её героя и пнуть Putin Team. Тогда Навальный как бы раскрыл тайны Овечкина, напирая на то, что Александр играет в США. Теперь это повторили другие, в том числе и люди, относящие себя к патриотам России. Данная реакция лишний раз демонстрирует, что у нас зачастую подразумевается под патриотизмом: квасная казёнщина с пафосными лозунгами. Громче, громче кричи с телеэкрана!

Меж тем патриотизм — это, прежде всего, состояние деятельное, это личный пример и прославление им России. Именно этим, собственно, и занимается Овечкин. Один из немногих. Ведь у нас, к сожалению, стало не слишком много российских граждан, которых знали бы в мире. Времена Рихтера, Шолохова, Плисецкой, Циолковского давно прошли. Слишком мало осталось тех россиян, кто был бы первым в мире в своей сфере. Овечкин — один из немногих. И когда он добивается успеха, то вместе с ним делает это и Россия. Так создаётся положительный образ страны за рубежом. Сделать это можно только личными примерами конкретных людей.

Странными мне кажутся разговоры тех, кто заявляет: мол, а почему Овечкин играет в США? А почему у нас не лучшая хоккейная лига в мире? Почему аргентинец Месси играет в испанской «Барселоне», а немец Дирк Новицки в американском «Далласе»? Да потому что так устроен современный спорт. И вот пример: датчанин Ларс Эллер, также выигравший Кубок Стэнли за «Вашингтон», тут же стал героем на родине, о нём говорят и говорят снова. И это единственно правильный подход. У нас же, в России, всё несколько иначе.

Kremlin.ru Вручение награды Александру Овечкину за его огромный вклад в победу сборной России по хоккею на чемпионате мира по хоккею 2012 года

Тем более странно, когда подобная критика звучит в адрес Овечкина. Человека, отыгравшего за Россию в более чем 20 официальных турнирах, мчавшегося на Родину при любой возможности, по сути, в одиночку боровшегося с НХЛ, чтобы Лига отпускала игроков в сборные. Наконец, человека, который всю жизнь, кроме работы, связал со своей страной и каждым своим действием, каждым своим словом подчёркивает, что он русский, россиянин. Я ведь помню другое поколение российских хоккеистов — Могильного, Зубова, Ковалёва, — которые всякий раз при вызове в сборную искали «отмазки», чтобы не ехать. Клуб был им куда и куда важнее. Но поколение Овечкина — Дацюк, Малкин — это принципиально иная история. История людей, связывающих себя с Россией. Жаль, что в стране не все это способны оценить.

История победы Овечкина, его Кубок Стэнли — это сказка. Можно и нужно радоваться и за Александра, и за Россию. Но это же история, высвечивающая две проблемы России. Первая — отсутствие на первом плане истинных героев; их места заняты ложными символами. Вторая — патологическое критиканство, подчас выливающееся в насмешничество и презрение к своей стране. Извратим радость, отыщем в ней гадость. Это ведь не только с Овечкиным, правда? Это стандартная ситуация, когда Россия подменяется Рашкой, над которой можно в лучшем случае посмеиваться, а в худшем — унижать. И делают это люди, в жизни ничего не добившиеся.

s.yume Российские болельщики

Печально, что подчас именно они в медиа-пространстве заметнее, нежели люди вроде Александра Овечкина. Человека, реально популяризирующего Россию и приносящего ей реальные победы и достижения. Таких должно быть больше. А вот убогие «лидеры общественного мнения» и бестолковые критиканы, наоборот, должны оставаться в далёкой степи, чтобы сожрать друг друга, как пауки, перелезшие из баньки в банку.