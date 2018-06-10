«Проклятая Россия»: Александр Овечкин с пауками в баньке
Причудливо, однако, бывает: хоккеист Александр Овечкин заставил меня вспомнить писателя Василия Розанова, его фразу:
«У француза — «chere France», у англичан — «Старая Англия», у немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия».
И не только университет и гимназию, правда? А Россию в принципе. Потому что радоваться за своих, своим победам мы, похоже, так и не научились.
В ночь с 7 на 8 июня произошло знаковое спортивное событие. Наш Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Его «Вашингтон Кэпиталс», который российские болельщики полушутя называют «Нашингтон», стал лучшим в НХЛ. Почему полушутя? Да потому что игру «Кэпиталс», по сути, определяют два россиянина: Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Первый — лучший хоккеист мира последние 10 лет; у второго есть все шансы, чтобы в ближайшем будущем занять трон одноклубника. А ещё в «Вашингтоне» — в первой «пятёрке» — играет защитник Дмитрий Орлов. И неслучайно американские эксперты называют «столичных» «новой красной машиной», по аналогии со сборной СССР.
Впервые российский капитан поднял Кубок Стэнли над головой. Овечкин ждал этого невыносимо долгих, как пытка в лагере, 13 лет. Всё это время Александр переписывал рекорды НХЛ. Достаточно сказать, что он единственный из всех действующих игроков НХЛ, кто забросил за карьеру более 600 шайб. И у него есть все шансы побить рекорд великого Гретцки (в том хоккее Уэйну забрасывать было легче). Овечкин всего четвёртый хоккеист в истории, выигравший призы самому ценному игроку и чемпионата, и плей-офф. До него это удавалось лишь Гретцки, Орру и Лемье. Коротко: Овечкин лучший хоккеист и один из самых популярных спортсменов на планете.
Но все эти награды Александр обменял бы на один командный приз — Кубок Стэнли. И он своего добился. Добился тогда, когда от «Вашингтона» этого никто не ждал. Команда потеряла многих ведущих игроков, её не относили к фаворитам, но именно Овечкин, во многом пересмотрев свою игровую манеру, сделал «Вашингтон» чемпионским. Великий игрок добился всего.
За шествием Овечкина к Кубку Стэнли наблюдали сотни тысяч российских болельщиков. Именно рубрика «НХЛ» стала наиболее посещаемой и популярной на спортивных сайтах. Один факт: решающий матч «Вашингтона» с «Вегасом» в 3 часа утра на одном только интернет-сайте онлайн смотрело более 20 тысяч человек.
Однако спортивное телевидение России проигнорировало матчи НХЛ. Тот же «Матч ТВ» во главе с Канделаки предпочли показывать малозначимые события, нежели победу лучшего российского хоккеиста. Собственно, это вполне вписывается в традицию нашего телевидения, предпочитающего показывать сомнительных персонажей, нежели реальных героев. Тех, за кого испытывает гордость Россия. Тех, кто является примером. Именно к таким людям и относится Овечкин.
Его победе в США радовались, точно наступлению эры справедливости. Американцы испытывали гордость за русского хоккеиста. Было за что, конечно. Но вот странно: в России — собственно, потому я и вспомнил фразу Розанова — за Овечкина порадовались далеко не все. Оставим за скобками обыкновенных хейтеров, презирающих всё и вся — речь о вполне адекватных людях. Они, как заговорённые, начали повторять фразу:
«А что, собственно, тут такого? Русский хоккеист добыл победу американцам в американском соревновании. Да и вообще какой Овечкин россиянин? Он играет «за океаном». Получает и оставляет там деньги. И на Россию ему наплевать».
Напомню, эту мантру в своё время запустил Алексей Навальный. Чтобы отнять у России ещё одного её героя и пнуть Putin Team. Тогда Навальный как бы раскрыл тайны Овечкина, напирая на то, что Александр играет в США. Теперь это повторили другие, в том числе и люди, относящие себя к патриотам России. Данная реакция лишний раз демонстрирует, что у нас зачастую подразумевается под патриотизмом: квасная казёнщина с пафосными лозунгами. Громче, громче кричи с телеэкрана!
Меж тем патриотизм — это, прежде всего, состояние деятельное, это личный пример и прославление им России. Именно этим, собственно, и занимается Овечкин. Один из немногих. Ведь у нас, к сожалению, стало не слишком много российских граждан, которых знали бы в мире. Времена Рихтера, Шолохова, Плисецкой, Циолковского давно прошли. Слишком мало осталось тех россиян, кто был бы первым в мире в своей сфере. Овечкин — один из немногих. И когда он добивается успеха, то вместе с ним делает это и Россия. Так создаётся положительный образ страны за рубежом. Сделать это можно только личными примерами конкретных людей.
Странными мне кажутся разговоры тех, кто заявляет: мол, а почему Овечкин играет в США? А почему у нас не лучшая хоккейная лига в мире? Почему аргентинец Месси играет в испанской «Барселоне», а немец Дирк Новицки в американском «Далласе»? Да потому что так устроен современный спорт. И вот пример: датчанин Ларс Эллер, также выигравший Кубок Стэнли за «Вашингтон», тут же стал героем на родине, о нём говорят и говорят снова. И это единственно правильный подход. У нас же, в России, всё несколько иначе.
Тем более странно, когда подобная критика звучит в адрес Овечкина. Человека, отыгравшего за Россию в более чем 20 официальных турнирах, мчавшегося на Родину при любой возможности, по сути, в одиночку боровшегося с НХЛ, чтобы Лига отпускала игроков в сборные. Наконец, человека, который всю жизнь, кроме работы, связал со своей страной и каждым своим действием, каждым своим словом подчёркивает, что он русский, россиянин. Я ведь помню другое поколение российских хоккеистов — Могильного, Зубова, Ковалёва, — которые всякий раз при вызове в сборную искали «отмазки», чтобы не ехать. Клуб был им куда и куда важнее. Но поколение Овечкина — Дацюк, Малкин — это принципиально иная история. История людей, связывающих себя с Россией. Жаль, что в стране не все это способны оценить.
История победы Овечкина, его Кубок Стэнли — это сказка. Можно и нужно радоваться и за Александра, и за Россию. Но это же история, высвечивающая две проблемы России. Первая — отсутствие на первом плане истинных героев; их места заняты ложными символами. Вторая — патологическое критиканство, подчас выливающееся в насмешничество и презрение к своей стране. Извратим радость, отыщем в ней гадость. Это ведь не только с Овечкиным, правда? Это стандартная ситуация, когда Россия подменяется Рашкой, над которой можно в лучшем случае посмеиваться, а в худшем — унижать. И делают это люди, в жизни ничего не добившиеся.
Печально, что подчас именно они в медиа-пространстве заметнее, нежели люди вроде Александра Овечкина. Человека, реально популяризирующего Россию и приносящего ей реальные победы и достижения. Таких должно быть больше. А вот убогие «лидеры общественного мнения» и бестолковые критиканы, наоборот, должны оставаться в далёкой степи, чтобы сожрать друг друга, как пауки, перелезшие из баньки в банку.