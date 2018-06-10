Мир замер в ожидании саммита 12 июня между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Однако КНДР и Южная Корея уже вышли за пределы ожидаемой узкой повестки саммита, сконцентрированной на денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже начали процесс сближения, который, в случае успеха, кардинально изменит геополитику Корейского полуострова в частности и Северо-Восточной Азии в целом. Этот процесс, вероятно, продолжится независимо от результатов саммита США-КНДР, пишет Рамон Пачеко Пардо в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

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Для того, чтобы понять, почему обе Кореи начали процесс сближения, нужно первоначально понять, какую цель преследует Чжэ Ин. С его точки зрения, межкорейские торговые и инвестиционные связи — это лучшая гарантия того, что на Корейском полуострове будет царить мир и стабильность. По мнению Чжэ Ина, это также должно повлиять на стратегические ориентиры Пхеньяна, поскольку экономики Юга и Севера тесно переплетутся между собой.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Сеул рассматривает регулярные дипломатические, военные и культурные обмены с КНДР в качестве необходимых мер для нормализации межкорейских отношений. Примечателен тот факт, что президент Южной Кореи встретился с Ким Чен Ыном во второй раз уже через три дня после сообщения о том, что межкорейское сближение будет продолжено независимо от состояния отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Такую политику поддержали многие жители Южной Кореи, которые не хотят, чтобы политика страны в отношении КНДР диктовалась Вашингтоном или Пекином.

У КНДР также есть важные причины для улучшения отношений с Южной Кореей. В первую очередь это деньги. Процесс экономических реформ, запущенный Ким Чен Ыном, окажется успешным только в случае, если КНДР получит иностранные инвестиции и технологии. Никто не может предложит более выгодных условий, нежели Южная Корея. Ее предприятия ищут возможности для инвестиций. Они видят КНДР в качестве рынка сбыта и развитой производственной базы. Между тем, правительственные ведомства на всех уровнях, университеты и неправительственные организации по всей стране готовы научить северокорейцев чему угодно: начиная с функционирования капиталистической экономики до более эффективных методов ведения сельского хозяйства.

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Таким образом, учитывая процесс улучшения межкорейских отношений, крайне маловероятно, что США смогут в дальнейшем проводить политику максимального давления на КНДР, даже если саммит с Ким Чен Ыном потерпит неудачу. У Южной Кореи больше нет никакого желания придерживаться этой американской политики. Китай и Россия не откажутся от своей выгоды, если в КНДР произойдут экономические изменения. Москва направила Ким Чен Ыну приглашение, он должен посетить Россию в сентябре 2018 года. Китай уже ослабил ограничения на поток товаров через китайско-северокорейскую границу.

ООН и двусторонние санкции, конечно же, являются основным препятствием для полномасштабных межкорейских отношений. Однако санкции имеют свои пределы. В 2018 году северокорейский лидер впервые совершил визит в Южную Корею, он также совершил две поездки в Китай. Его сестра Ким Ё Чжон присутствовала на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Заместитель председателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чол встретился с президентом Трампом в Вашингтоне на прошлой неделе. Все эти визиты не должны были состояться в соответствии с режимом санкций. Между тем военное руководство КНДР и Южной Кореи проведет собственный саммит 14 июня. Культурные обмены между двумя странами возобновились, в ближайшее время должно произойти воссоединение семей. Правительство Южной Кореи уже готовит планы по улучшению межкорейской торговли и инвестиций в соответствии с различными сценариями санкций.

Навстречу друг другу

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То, что мы наблюдаем на Корейском полуострове, является началом потенциальной трансформации региональной геополитики. Укрепление отношений и подписание мирного соглашения между Севером и Югом уменьшат напряженность в регионе. Если это произойдет, то возникнут вопросы о необходимости сохранения американского военного присутствия на Корейском полуострове, хотя Ким Чен Ын и указал, что это не основная его забота. Япония, которая стремится и дальше оказывать давление на КНДР, выглядела бы неуместно. Экономическая динамика региона изменилась бы, поскольку КНДР интегрируется в региональные экономические потоки, а Южная Корея откроет автомобильное сообщение с Китаем и Россией.

Вероятно, эта геополитическая перестройка начнется в ближайшее время. Всё это Соединенным Штатом нужно учесть перед началом саммита США-КНДР.