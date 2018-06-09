Начало июня ознаменовалось важными событиями в администрации города Новомосковска и избирательной комиссии Тульской области. В отставку ушёл руководитель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко. 1 июня глава избиркома написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Иван Шилов ИА REGNUM

Несколькими днями позднее произошло задержание и арест главы администрации города Новомосковска Тульской области Вадима Жерздева. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий: 5 июня Центральный районный суд города Тулы удовлетворил ходатайство УФСБ по Тульской области о помещении его под стражу на два месяца.

А сегодня, 9 июня, стало известно, что бывший губернаторТульской области Вячеслав Дудка, осужденный за взятку, вышел на свободу.

Тульские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С1» приняли участие в воздушной атаке с уничтожением условного противника.

По программе «Народный бюджет» в этом году планируется потратить на «народные» нужды почти 800 млн рублей.

Завершил сезон футбольный клуб «Арсенал» — тульская команда заняла седьмое место в таблице премьер-лиги и получила нового тренера.

В Щекинском районе Тульской области состоялся очередной, шестнадцатый по счету международный фестиваль Крапивы. Проходит он в селе Крапивна, что находится в 50 км от Тулы.

Новинку парка «Бежин луг» внесли в российскую «Книгу рекордов и достижений».

«МамПарад» собрал в Туле 4 тыс. участников из девяти районов области.

«Футуролог» избиркома подал в отставку

На прошлой неделе представитель Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко провел совещание в Тульском избиркоме с участием территориальных избирательных комиссий региона. Члены комиссий обсудили итоги президентской избирательной кампании и предстоящие выборы депутатов в 63-х муниципальных образованиях Тульской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года. На следующий день после этого поступило сообщение об отставке руководителя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко, который, по некоторым данным, в этот момент находился в отпуске. Впоследствии глава избиркома подтвердил это сообщение и сложил свои полномочия по собственному желанию. В заявлении об увольнении, которое Костенко направил в избирательную комиссию и губернатору области Алексею Дюмину, в качестве причины ухода он назвал семейные обстоятельства в связи со здоровьем родственника. Во время интервью «АиФ в Туле» Сергей Костенко производил впечатление человека, огорченного своим уходом, что не удивительно: на этом посту он проработал практически 7 лет. Эксперты полагают, что одной из возможных причин отставки стала история с «явкой будущего» в феврале этого года. Тогда на сайте избирательной комиссии Тульской области появилась таблица, отражающая явку на выборах президента по 37 УИК Советского округа города Тулы. Напротив номеров участковых избирательных комиссий были размещены проценты явки на 10 часов утра 18 марта, которая в общей сложности составила 40,05%. Тогда данный конфуз объяснили тренировкой.

«В рамках подготовки к выборам президента федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС «Выборы», — прокомментировал тогда Костенко.

Арест главы Новомосковска

По сообщению пресс-службы регионального Управления судебного департамента в Тульской области Вадиму Жерздеву главе администрации г. Новомосковск Тульской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»). В отношении главы администрации г. Новомосковск избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 дней — до 3 августа 2018 года.

Для многих жителей Новомосковска, включая высокопоставленных чиновников из городской администрации и правительства Тульской области, эта новость стала неожиданностью. Есть мнение, что этот арест — результат «больших игр» влиятельных промышленных предприятий, располагающихся на территории города. Эксперты также высказывают мнение, что негласным инициатором антикоррупционной акции выступил губернатор области Алексей Дюмин. Таким образом административным элитам дан сигнал о переформатировании власти. Команда главы региона взяла курс на серьезные преобразования в Тульской области, повышено внимание к профессионализму чиновников, а потому любую сомнительную деятельность следует прекратить, комментируют политологи.

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Vitaly V. Kuzmin ЗРПК «Панцирь-С1» на выставке «Технологии в машиностроении 2012

«Панцирь» успешно «защитил» своих

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что военнослужащие войск противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты условного противника. В результате этого они смогли отразить воздушную атаку на позиции, расположенные в Хабаровском крае. Это пугающее заявление приобретает иной смысл, после дополнения — учения были проведены на достойном уровне. Состав блестяще справился с поставленной задачей.

«Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 в составе нескольких орудий обнаружила цели, а также идентифицировала их и сопроводила. Для усложнения поставленной к выполнению задачи была смоделирована произвольная ситуация. Необходимо было найти группы воздушных целей на разных воздушных эшелонах», — уточняется в сообщении.

Позиции ракетных систем прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». Они взяли под контроль воздушное пространство, обнаружили и уничтожили вертолеты «противника», которые пытались нанести удар по позициям зенитчиков. ЗРПК «Панцирь» С1 не имеет аналогов в мире. Его главное преимущество заключается в том, что он оснащён и зенитными пушками, и ракетным вооружением. Наряду с зенитным ракетным комплексом «Тор-М2» «Панцирь» является единственным средством ПВО, способным вести обстрел целей в движении.

Директор музея ПВО в Балашихе военный эксперт Юрий Кнутов сообщил в беседе с RT:

«Войсковая ПВО России, к которой относится «Панцирь», по праву считается лучшей в мире. Участие в локальных конфликтах дало нашим конструкторам бесценный опыт, который помог создать эффективные зенитные комплексы и радиолокационную аппаратуру… Американские ракеты стоят в несколько раз дороже российских аналогов. Это в принципе избыточное оружие для поражения кустарных дронов террористов». На текущий момент именно «Панцирь» является самым лучшим средством борьбы с БПЛА по критерию «эффективность — стоимость».

ЗРПК «Панцирь» производится конструкторским бюро приборостроения им. Шипунова (Тула) госкорпорации Ростех.

Тульская область софинансирует «Народный бюджет»

В области на заседании правительства отчитались по программе «Народный бюджет». В 2017 году с помощью народной инициативы провели работы по благоустройству на 599 млн рублей. В следующем году запланированы работы почти на 800 млн.

Проект «Народный бюджет» признан одной из наиболее внедряемых практик в других регионах. Инициативное бюджетирование — это инициированные населением практики по решению самых разнообразных задач и проблем, а также управление ими через программы муниципальных образований. Кроме того, это также оплата части работ непосредственными инициаторами — жителями. Стоимость «участия» в проекте оценивается от 12 до 25%. Остальные расходы берет на себя Тульская область. За время существования проекта решено более 4 тысяч проблемных вопросов, которые копились годами.

Отличным примером такого симбиоза является выполнение работ, например, в многоквартирных домах с предельной стоимостью проекта до 4 млн рублей. В итоге оно обходится жителям в 800 тыс. рублей, что составляет всего 20% от общей стоимости работ. По словам министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антона Агеева, наибольшая часть поддерживаемых жителями работ была выполнена в сфере ремонта автомобильных дорог, муниципальных образовательных учреждений, объектов ЖКХ, крыш многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий.

Главный редактор портала «Национальный эксперт» кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает:

«Когда жителям городов и сел приходится приподниматься над частными интересами, тратить свои время, силы и деньги, пускай небольшие, это приносит совершенно другие результаты. По сравнению с областным бюджетом по данной статье расходов «Народный бюджет» в десятки раз меньше, но при этом в десятки раз эффективнее. Видя работающий прозрачный механизм решения накопившихся проблем, когда ремонтируется то, что действительно нужно, люди с энтузиазмом вкладывают собственные средства. Тем не менее необходимо дополнительно контролировать ход работ, особенно на селе, где староста может действовать по своему усмотрению».

Организаторами проекта «Народный бюджет — 2018» было отобрано 1410 заявок. Из них выбрали 539, по которым общая стоимость составила 792 млн рублей. Предложения-«победители» набрали более 450 тыс. голосов в интернет-голосовании жителей Тульской области.

Arsenaltula.ru Пресс-конференция президента ПФК «Арсенал» Гурама Аджоева и нового главного тренера оружейников Олега Кононова

«Канонирам» назначили тренера

«Арсенал» объявил о назначении Олега Кононова на пост главного тренера. Интрига о назначении нового руководители держалась до конца прошлой недели, вынуждая экспертов высказывать различные предположения. Такой повышенный интерес к ситуации с новым тренером обусловлен положением клуба в российской премьер-лиге: по итогам сезона 2017/2018 — это седьмая строчка турнирной таблицы, впервые в истории клуба.

Выбор президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева остановился именно на Кононове, «Спорт-Экспресс» публикует его пояснение:

«Олег Георгиевич — очень квалифицированный тренер-максималист, работал с хорошими командами. В «Арсенале» начнется новая страница. Тем более люди [теперь] по-другому о нас думают. Раньше Тула была командой-лифтом. Сейчас все поменялось, футболисты поднялись и требуют другого отношения. Все — благодаря сплоченной работе предыдущих главных тренеров, поддержке губернатора, который одобряет наш выбор».

Свою тренерскую карьеру Кононов начинал в Белоруссии, где он возглавлял минские клубы «Торпедо» и «Локомотив», затем работал в «Металлурге», «ФК Запорожья», клубах «Карпаты» и «Севастополь». В 2013 году специалист был приглашен в «Краснодар», где успешно работал на протяжении трёх лет: Кононов завоевал с командой первые в истории клуба бронзу чемпионата России-2014/15. В 2017 году тренировал ФК города Грозный «Ахмат» (бывший «Терек»), в прошлом сезоне клуб опустился на 9 место в турнирной таблице.

Газета «Известия» цитирует тренера сборной России Бориса Игнатьева:

«Кононов показал себя очень вдумчивым специалистом, который умеет ставить зрелищную игру командам. Но это не тот тренер, который пойдет легким путем и даст сиюминутный результат, — ему нужно время, чтобы поставить клубу свою игру».

Пост главного тренера в «Арсенале» освободился после того, как его покинул Миодраг Божович.

Крапива на выносливость

В Щекинском районе Тульской области состоялся очередной, шестнадцатый по счету, международный фестиваль Крапивы. Организаторами мероприятия выступил музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», администрация района и Международный фонд «Наследие Л.Н. Толстого». Для участия в фестивале в регион приедут не только те, кто знает о целебных свойствах этого растения, но и профессиональные повара и кулинары, способные превратить необычную траву во вкусное лакомство.

«В начале лета, когда жгучее растение только набирает свои целебные силы, мы традиционно собираем гостей на праздник в его честь. По старинным поверьям, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь и удачу, как раз в это время года нужно «обжечься» крапивой», — рассказали организаторы мероприятия, сотрудники дирекции музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В историческом центре старинного уездного города, почти не изменившегося за полторы сотни лет, собирались мастера, художники и музыканты со всей страны. «Обжигаясь» крапивой, они заряжались силой природы для того, чтобы впоследствии передать эту энергию гостям праздника. Там же мастера возрождали старинные ремесла.

Практически весь день гости мероприятия могли поучаствовать в так называемых крапивных боях. Вооружившись крапивой, участники соревнования на деле выясняли кто из них самый выносливый. При этом ограничение было всего одним: нельзя наносить удары по лицу. Там же можно было отведать различные блюда, где главным ингредиентом была именно крапива. При этом фуд-корт предлагал гостям мероприятия отведать кухни разных народов. Ну и конечно же в течение всего дня на сцене звучала музыка в стиле этно и джаз.

Данил Шишкин, эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» полагает, что подобные краеведческие фестивали не только позволяют наполнить область интересными локальными событиями для внутреннего туризма, но и имеют потенциал выхода на федеральный уровень.

«Фестиваль в Крапивне проходит в области в шестнадцатый раз, и вполне может стать «пригласительным билетом» не только для тех, кто ждет «обжигающих» впечатлениях на ристалище с веником крапивы, но и хочет познакомиться с Тульской областью. Если говорить о молодежи, то безусловно история, которую можно ощутить в прямом смысле — «на себе» — лучший учитель и проводник традиций», — говорит он.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«МамПарад» в Туле

В областном центре власти пытались привлечь внимание в семейным ценностям. Там состоялся интерактивный семейный праздник «МамПарад». Мероприятие объединило в себе шествие наряженных детских колясок, флешмоб беременных «живая радуга», выступления детских творческих коллективов. Праздник состоялся при активной поддержке тульского правительства. Впервые за время существования этого праздника, площадкой проведения стала территория Тульского кремля.

Во время торжеств колонна из более через 300 наряженных колясок и экипажей прошлась по Менделеевской от площади Ленина и до территории кремля. Посетители встречали родителей и их деток у Одоевских ворот. На время прохождения торжественным маршем, власти города даже перекрыли движение транспорта.

«По инициативе губернатора ведется системная работа по поддержке гражданской инициативы, социально ориентированных некоммерческих организаций. И сегодняшнее мероприятие, которое состоялось благодаря системной поддержке в виде грантов — пример этой работы», — заявила во время приветственной речи заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

В пресс-службе правительства заявили, что в торжестве приняли участие более 4 тыс. человек. Напомним, в 2017 году, кроме жителей областной столицы, участие в «МамПараде» принимали делегации из трех районов области. В этом году таких делегаций девять.

Лесной лабиринт в парке «Бежин луг»

Самый большой в мире лесной лабиринт появился в ландшафтном парке «Бежин луг» Тульской области. При его планировании активно применялись принципы сенсорики и природотерапии. Диаметр природного объекта составил чуть больше 230 метров, а общая площадь 41 526 квадратных метров. «Бежин луг» — туристско-рекреационный усадебный комплекс, включающий в себя парк начала XIX века и каменную церковь «Введения во храм Пресвятой Богородицы». К слову, такое знаковое для региона событие было приурочено к празднованию 200-летия русского писателя Ивана Тургенева, у которого рядом находилась родовая усадьба.

Новую достопримечательность внесли в российскую «Книгу рекордов и достижений» как самый большой растительный лабиринт в мире. Кроме того, информация о достижении была передана в «Книгу рекордов Гиннеса» и ожидает официального решения.

За достижением рекорда следила автономная некоммерческая организация Центр перспективного развития «Экоград Новый мир». Данные фиксировал президент международного агентства рекордов и достижений совместно с представителями общественности. Поучаствовать в торжественном мероприятии прибыли жители Москвы, Тулы и даже студенты из Вьетнама и Узбекистана. К ним присоединились члены азербайджанской, молдавской, немецкой диаспор, а также тульского казачества.

Вышел по УДО

Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка вышел из колонии на условиях условно-досрочного освобождения (УДО), подтвердили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области. Напомним, экс-губернатор был задержан в 2011 году. По версии следствия, Дудка получил взятку за выделение ЗАО «Корпорация ГРИНН» земли под строительство торговых площадей. В ходе судебного разбирательства его признали виновным в получении взятки 40 млн рублей по предварительному сговору (пп. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ). 22 июля 2013 года Советский районный суд города Тулы приговорил Вячеслава Дудку к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Также его лишили государственных наград и званий «Почётный гражданин города Тулы», «Почётный гражданин города Новомосковска».

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