Интервью губернатора Калининградской области Антона Алиханова порталу «Взгляд» об иностранных агентах влияния в российском эксклаве вызвало эффект разорвавшейся бомбы. На самом деле тезисы главы региона о том, что идеологическое противостояние в Калининграде фактически подпитывается извне, не новы. Об этом, в частности, системно и с фактами последние несколько лет пишет наше агентство ИА REGNUM.

Германия

Новость лишь в том, что эту информацию озвучило высшее лицо субъекта федерации. Этого Антону Алиханову не простила та часть местной интеллигенции, которая пропагандирует «калининградскую идентичность» как некую новую общность. Сверхэмоциональный негатив, с каким накинулись на губернатора в соцсетях, говорит, скорее, о том, что именно эти «интеллигенты» и есть иноагенты влияния.

«Паранойя» и «врождённая придурковатость», «маразм» и «шизоид», — вот лишь некоторые «эпитеты», которыми наградили Алиханова в «Фейсбуке». Какие же слова задели калининградских «идентичников»? Послушаем калининградского губернатора:

«Историю про особую идентичность калининградцев придумали явно не в Калининграде. Каждый иностранный журналист всегда задает мне вопрос про особую идентичность. Нет никакой особой калининградской идентичности! Здесь половина населения не родилась в Калининградской области. Кого сюда переселили после войны? Людей из сельскохозяйственных районов Центральной России. Великорусских крестьян и части Балтфлота. У них, что ли, была прусская идентичность?»

Kremlin.ru Антон Алиханов

Ключевые фразы в этом отрывке, на мой взгляд — «явно не в Калининграде» и «каждый иностранный журналист». Иными словами глава российского эксклава недвусмысленно указывает, что проект «калининградской идентичности» — иностранного производства. Какой именно страны, Алиханов дипломатично ушёл от ответа, но дал подсказку — «Польша здесь в этом смысле является не самостоятельным игроком».

Все мы знаем, кто заказывает музыку в Польше. Это Соединённые Штаты Америки. Которые уже физически окружили Калининградскую область военной техникой и тяжелым вооружением. А что — кто всерьёз думает, что США не работают в этом же направлении на более тонком уровне?

«Кёнигсберг был немецким городом на протяжении многих веков. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?»

Это слова бывшего посла США в России Майкла Макфола, сказанные в 2016 году. За эти два года пятая колонна совершила в российском эксклаве качественный ментальный скачок, который иначе как «вакханалией по Кёнигсбергу» не назовёшь. Начиная от тортиков с кремовой надписью Königsberg и водки «Königsbergskaja» и заканчивая дорогостоящей разработкой виртуального созерцания германского замка Кёнигсберга.

Андрей Выползов ИА REGNUM Водка «Königsbergskaja»

Почему агенты влияния танцуют от немецкой печки. Дело в том, что формировать «калининградскую идентичность» невозможно без историко-культурного базиса. Но поскольку сущностной ценностью калининградской идентичности является «европейскость», то её и стали черпать из германского прошлого. Это именно то, о чём говорил Антон Алиханов в своём нашумевшем интервью. Он привёл два последних примера начинки этой ложной особливости — переименование Калининграда в Кёнигсберг стюардессой «Аэрофлота» (первым эту тему поднял Виталий Третьяков, а ИА REGNUM подробно освещал) и увековечивание нацистского преступника Коха на стадионе «Балтика» (первым эту тему поднял Антон Алиханов, подробнее читайте в материале ИА REGNUM ).

Таким образом, следует констатировать, что агрессивная критика губернатора со стороны «евророссиян» связана лишь с одним фактором — по всей видимости, это и есть агентура влияния (одна часть — работающая за деньги, вторая — идеологически промытая первыми).

Калининградский тележурналист Николай Долгачёв, ныне откомандированный в Крым, солидарен с таким мнением:

«Оскорбления губернатора со стороны части «фейсбучной» интеллигенции наводят на мысли о том, что они работают по указке извне. Ведь его слова могли «ранить» только внешних игроков. Местные общественники не могли принять это на свой счёт, ведь речь шла об агентах иностранного влияния. Понятно, что агентам их хозяева поставили задачу максимально противодействовать таким высказываниям губернатора. Что ж, зато теперь абсолютно понятно, кто на самом деле иностранный агент».