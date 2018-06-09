Недавно ИА REGNUM опубликовало статью председателя Сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарева«Словарь информационной войны: «Северные территории» и Курильские острова. Переходить на язык геополитического соперника, транслировать его понятия и смыслы — это значит работать против России». В статье, в частности, отмечается:

Украина

«Одним из весомых «снарядов» информационно-психологической войны (Японии против России — А.К.) является термин «северные территории». Его сначала принудительно ввели в японское общественное сознание, затем в японское законодательство, теперь он успешно используется в японском экспорте смыслов… Он используется в целях реваншистских притязаний Японии против России по территориальному вопросу вместе с понятием «четыре северных острова» для сокрытия претензий на Курильские острова, от которых Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. (статья 2с)».

О том, что это именно так, свидетельствуют сделанные на днях, считаю, скандальные высказывания на Украине японского профессора, растиражированные СМИ «незалежной». Около 60% населения Курильских островов могут быть украинцами, которых «советская власть принудительно (?! — А.К.) переселила сюда после оккупации принадлежащей Японии территории в 1945 году». Такое заявление на международной конференции «Нарушение Россией международного права: последствия для мира» сделал Ёсихико Окабэ — профессор японского университета Кобе гакуин и «иностранный эксперт украинского Центра исследования России».

«Хотя это малоизвестно, говорят, что на самом деле сейчас около 60% жителей Северных островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) являются украинцами. Действительно, во время моего визита туда было много людей с фамилиями, которые заканчиваются на «-ченко», — цитируют Окабэ украинские СМИ.

DCDCDCDC Петр Порошенко и Йосихико Окабе

Он также сообщил, что, по словам японца, ранее проживавшего на острове Итуруп, примерно через год после «советской оккупации» туда переселили рабочих из Украины.

При этом профессор публично призвал украинцев не называть острова русским названием — южные Курилы.

«Называть острова «Южными Курилами» означает признать эти острова территорией России. Я думаю, называя их «Северными территориями Японии», мы сможем привлечь мировое внимание к тому, что японская территория была незаконно оккупирована Россией», — подчеркнул он.

То, что на возвращенные в состав нашего государства Южный Сахалин и Курильские острова переселялись советские люди из различных районов СССР, исторический факт. А вот утверждение профессора из Кобэ о том, что это делалось «принудительно», думаю, заслуживает отдельного рассмотрения и реакции российских властей или, по крайней мере, разоблачения дальневосточными учеными, уделяющими немалое внимание истории жизни на Южном Сахалине и Курилах в первые послевоенные годы. Об этом свидетельствуют изданные в последнее время и получившие признание общественности содержательные научно-популярные издания с уникальным фотоматериалом — «По земле тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года» и «На стыке двух миров. Южный Сахалин в первые послевоенные годы».

Wikimedia.org Вид вулкана Богдан Хмельницкий с рейда залива Китовый (Охотское побережье острова Итуруп)

Нельзя согласиться и с терпимой реакцией МИД РФ на ставшие традиционными оскорбительные утверждения граждан Японии как у себя в стране, так и за рубежом о якобы «незаконной оккупации» указанных территорий, призывы «совместно бороться за возвращение Крыма и Курил».

Вспомним словесные упражнения на курильскую и украинскую «тему» экс-министра обороны, экс-государственного министра по делам Окинавы и северных территорий (Курильских островов) претендовавшей одно время на пост премьер-министра Японии, а ныне являющейся губернатором столичной префектуры Юрико Коикэ.

«Как везде в России, жители Курильских островов стали бедняками, которые страдают из-за действий непрофессионального и коррумпированного правительства, — вещала дама-политик. — По странной иронии судьбы, среди теперешних жителей Курил очень много этнических украинцев. Интересно, если бы, к примеру, на острове Итуруп, где украинцы составляют порядка 60% населения, состоялся референдум о присоединении к Японии, Владимир Путин признал бы его результат так же легко как в Крыму?» — саркастически вопрошала госпожа Коикэ.

По ее словам, Япония должна максимально плотно сотрудничать с остальными государствами «большой семёрки» с тем, чтобы «амбиции безрассудного Путина перестали нести угрозу другим регионам Украины». Как писало одно издание, «сближение Японии и Украины весьма показательно — ведь не даром говорят: враг моего врага — мой друг». По ходу японское правительство решило придерживаться именно такой позиции, оставив все надежды по возвращению Курил по доброй воле Кремля. Коикэ же расценила действия Москвы в Крыму как «бандитские».

江戸村のとくぞう Юрико Коике

Дама-политик приходит к «выводу», что Токио следует считать «лживыми» обещания президента РФ Владимира Путина по поводу переговоров по Курилам. Большинство японцев считает, что действия России по Украине были определены экспансионистским геном, который изначально содержится в политической ДНК России, а не личной позицией Путина и характером украинского кризиса, писала Коикэ в «Project-Syndicate».

«Но теперь, когда Путин сделал свои планы имперской реставрации кристально ясными, эти надежды оказались мертворожденными», — заключала свою статью Юрико Коикэ — ныне довольно крупная и ответственная фигура на токийском политическом небосклоне.

Подобных «ругательных» статей в японских СМИ можно встретить немало. На их фоне словесные экзерсисы перед украинцами профессора японского провинциального университета могут показаться мелкими и не достойными возмущения и комментирования. Однако молчание или излишне сдержанная дипломатическая реакция российских властей на подобные грубые выпады японских авторов в отношении России и лично ее президента поощряют недругов нашей страны на эскалацию враждебной по сути пропаганды, усиливают антироссийские настроения в Японии. И тут никакие перекрестные года не помогут.