В силу убеждений и по личным причинам я с самого начала был сторонником Донецкой Народной Республики. И поэтому меня с самого начала интересовал вопрос: как устроена экономика ДНР? На что там люди живут? Понятно, что Россия помогает, но по сообщениям из республики было понятно, что и собственная экономика там присутствует.

ДНР

Изучив доступные материалы, я понял, что становление экономики ДНР прошло как бы два этапа. Первый — это те предприятия, которые были брошены хозяевами и восстановлены новыми властями, а также новые предприятия, которые открывались уже в юрисдикции ДНР. На втором этапе, после введения со стороны Украины тотальной экономической блокады республик, в руки — точнее, в управление — новых властей перешли те предприятия, которые принадлежали украинским олигархам: Ахметову, Таруте и другим.

Это были крупнейшие и наиболее прибыльные предприятия региона. Однако по мере погружения в предмет я понял, что эти предприятия, на которых было введено внешнее управление, перешли не в руки новых властей республики. Откуда ни возьмись, в республике нарисовался филиал российской кампании ООО «Внешторгсервис», и именно эта компания получила в управление самые лакомые куски донецкой промышленности: Енакиевский, Макеевский и Донецкий металлургические заводы; Енакиевский, Ясиновский и Макеевский коксохимы; Комсомольское рудоуправление; Харцызский трубный завод. По довоенным временам это едва ли не половина доходов бывшей Донецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Понятное дело, группа «Внешторгсервис» (ВТС) заинтересовала меня особо. Судя по тому, слитому украинскими спецслужбами, телефонному разговору Александра Захарченко с каким-то человеком из Москвы, где глава ДНР жёстко матерился и отказывался вообще брать на себя ответственность, если Москва «отожмёт» у республики самые доходные предприятия, в ДНР не были особо рады тому, что компания ВТС из братской России забирает у них ключевые предприятия. То есть стало понятно, что Россия и её помощь Донбассу — отдельно, а «творческий союз» олигархов и чиновников высокого ранга в России и создание ими «кормовой базы» в Донбассе — отдельно.

Давайте разберёмся, о чём речь. Сначала о том, кто есть кто в этой кампании. Судя по документам Регистра, компания ВТС была учреждена фирмой «Газ-Альянс» (ГА). Учредителем фирмы ГА является гражданин N. И всё. Давайте остановимся на этом и рассмотрим такую форс-мажорную ситуацию. Гражданин N решил бросить бизнес и, забрав деньги, улетает жить на Мальдивы. А фирму просто бросает. Что мы имеем? Уставной капитал ГА — 70 тысяч рублей. Но вместе с фирмой ГА грохается и ВТС, в котором ГА — единственный учредитель. Как бы N и тем, на кого он работает, всё равно. А республике, крупнейшие предприятия которой завязаны на ВТС? Что делать с сотнями тысяч работников этих предприятий (а это сотни тысяч)? Я знаю, что будет сделано. Дыры, которые может создать в ДНР компания ВТС, будут закрываться из российского бюджета. Ведь не может же Россия обречь жителей Донбасса на голод. Хозяева ВТС и ГА прекрасно это понимают. Хотя бы потому, что они находятся в тесной кооперации с государственными служащими самого высокого ранга.

Давайте зададимся вопросом: а кто обеспечивает скромному гражданину N управление такими гигантами? Начнём с самого гражданина N. Это не совсем посторонний Донбассу человек, родом из Енакиево, и ближайший сосед Януковича, для которого Енакиево тоже была базой. Что касается остальных участников столь прибыльного бизнеса, то достаточно посмотреть материалы в открытом доступе, чтобы узнать, что за группой ВТС и за фирмой ГА стоит украинский олигарх Сергей Курченко, который до войны пользовался славой «кошелька Януковича» и был в тесном контакте с сыном бывшего президента Украины — Александром, которого в Донецке называли «Саша-Стоматолог». И дальше, несмотря на усилия, предпринятые Курченко для того, чтобы оторвать своё имя от «Саши-Стоматолога», становится ясно, что за ВТС и ГА стоит именно Александр Янукович.

Kremlin.ru Алексей Миллер, Дмитрий Медведев и Виктор Янукович

Тут надо вспомнить ещё одну историю, которая нанесла серьёзный ущерб ДНР. Это история о том, как весь (!) донецкий уголь был монополизирован фирмой ГА. При этом пострадали два десятка российских компаний, которые давно и устойчиво работают на угольном рынке. Их открытое письмо с изложением проблемы с монополизацией рынка угля в ДНР было опубликовано в интернете накануне выборов президента России. Там же, кстати, названа в очередной раз фамилия Курченко и (!) вторая фамилия.

Тут мы переходим к другому концу связки, которая паразитирует на донецкой экономике — высокопоставленные чиновники. Прежде всего это Х. Именно от него были распространены документы на российскую границу, в соответствии с которыми уголь из ДНР может продаваться только через фирму ГА. Там и подпись Х есть. Отсюда простой вывод: именно Х является оперативным партнёром Курченко и стоящего за ним Януковича по выкачиванию денег из ДНР. При этом стоит напомнить, что Х был замом ещё знаменитого Ж, который уже пошёл по этапу. Но пришедший на смену Ж чиновник оставил схему, как она есть. Что же думает об этом межведомственная комиссия, на которой обсуждаются вопросы экономики Донбасса?

Вот таким образом украинские олигархи «припаяны» к российской властной вертикали, что позволяет и тем, и другим наживаться на республиках.

В то время, как республика живёт буквально на линии фронта. В то время, как население Донбасса по большому счёту не живёт, а выживает. В то время, как власти республики стараются запустить экономику. По истечении года ВТС не просто не начала платить налоги республике, но и решила продлить свои «налоговые каникулы» на вечные времена.