У премьер-министра Канады Джастина Трюдо прошлая неделя была особенно напряженной. Можно подумать, что это связано с пошлинами на импорт канадской стали, введенными президентом США Дональдом Трампом. Однако Трюдо пришлось столкнуться с гораздо более сложной проблемой, нежели заявления Трампа о том, что торговля с Канадой представляет угрозу для национальной безопасности США, пишет Меган Л. О'Салливан в статье для издания Bloomberg.

Pm.gc.ca Джастин Трюдо

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Важное решение, которое пришлось принять Трюбо, связано с покупкой нефтепровода Trans Mountain у техасской компании Kinder Morgan за $3,5 млрд и дальнейшим финансированием проекта расширения данного нефтепровода. Хотя может показаться, что введение пошлин со стороны США и покупка трубопровода не связаны между собой, на деле может оказаться, что пошлины помогут уменьшить проблемы, связанные со строительством нефтепровода, и избавят Трюдо от критики, поскольку недавний шаг США наглядно продемонстрировал растущую ненадежность южного союзника Канады.

На протяжении десятилетий Канада полагалась на США, которые выступали в качестве единственного рынка для ключевого канадского экспорта: не стали, а нефти и газа. Практически все экспортные поставки канадской нефти и газа идут в США. Экспорт энергоресурсов в США составляет более одной пятой всего канадского экспорта и немногим более 5% ВВП Канады.

Однако в последние годы многие канадцы пришли к выводу, что страна должна развивать альтернативные возможности экспорта нефти и газа на другие рынки. Политические импульсы в данном направлении начались в Канаде задолго до того, как Трамп занял пост президента США. В 2011 году бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер приказал своему кабинету начать изучение альтернативных экспортных маршрутов. Это решение было принято после двух напряженных переговоров с экс-президентом США Бараком Обамой в отношении трубопровода Keystone.

shannonpatrick17 Строительство трубопровода Keystone

Тем не менее стремление канадцев к поиску альтернативных экспортных маршрутов в основном вызвано рыночными реалиями. За последние десять лет появилась технология гидроразрыва нефтеносного пласта (фрэкинг) и последовала добыча сланцевого газа. Это вызвало сокращение американского спроса на канадский природный газ, вследствие чего экспорт канадского газа в США сократился более чем на одну пятую. С другой стороны, США импортируют больше канадской нефти, чем когда-либо прежде, но растущая добыча нефти в Соединенных Штатах вызывает у канадцев резонный вопрос: когда начнется падение экспорта нефти в США?

Крайне важно, чтобы Канада смогла найти энергетические рынки, не относящиеся к США. Для этого необходимо построить протяженную систему трубопроводов, которые смогли бы доставить нефть и газ, добытые в Альберте, к одному из побережий. Географический фактор и Азия, превратившаяся в центр растущего спроса на энергию, указывают на то, что Западное побережье — это наиболее выгодный вариант.

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Североамериканские компании стремились построить трубопроводы, которые доставили бы канадскую энергию в порты, но защитники окружающей среды в провинции Британская Колумбия организовали протесты и всячески пытаются воспрепятствовать реализации этих проектов.

План по расширению трубопровода Trans Mountain, который соединил бы Альберту с портами Британской Колумбии, также столкнулся с экологическими протестами. Между провинциями Альберта и Британская Колумбия началось противостояние. В феврале 2018 года в Альберте запретили «импорт» вина, произведенного в Британской Колумбии. В марте 2018 года премьер-министр Альберты пригрозил, что перекроет поставки нефти своему западному соседу.

William Chen Протесты против трубопровода

Наконец, после многолетних препятствий компания Kinder Morgan потеряла терпение, заявив 8 апреля, что приостановит проект по расширению трубопровода Trans Mountain, если к 31 мая не будут устранены все правовые и нормативные проблемы.

Канада оказалась в чрезвычайном положении. Ведущие политические фигуры Канады, включая Трюдо, подчеркнули, что завершение проекта по расширению трубопровода соответствует национальным интересам Канады. Опросы общественного мнения показали, что большинство граждан Канады согласны с такой точкой зрения. Тем не менее правительство Трюдо пока не предоставило гарантий того, что строительство трубопровода будет завершено, и это несмотря на то, что правительство обладает правом утверждать и регулировать строительство межпровинциальных трубопроводов и железных дорог.

Оказавшись в непростой ситуации, Трюдо принял правильное решение, объявив 29 мая о том, что канадское правительство покупает трубопровод Trans Mountain и завершит реализацию проекта по его расширению. Его решение подверглось резкой критике. Некоторые недоброжелатели заявили, что его Либеральная партия неизбежно столкнется с издержками такого решения. Другие жалуются на то, что федеральное вмешательство направит инвесторам негативный сигнал.

Bureau of Land Management Alaska Вид на трубопровод с горы

Политикам редко приходится выбирать между хорошим и плохим вариантом, вместо этого им приходится выбирать тот вариант, который, по их мнению, окажется меньшим злом. Решение Трюдо о покупке трубопровода не устранит всех правовых и нормативных проблем, но экологическим активистам будет труднее противостоять федеральному проекту.

Если бы Трюдо просто позволил Kinder Morgan заморозить проект, то Канада предстала бы перед инвесторами в менее выгодном свете. Они больше не рассматривали бы Канаду как страну с минимальным политическим риском и сосредоточили бы свое внимание на неопределенности принципа верховенства права. В настоящий момент вопрос о том, сможет ли правительство защитит федеральные прерогативы, пока снят с повестки дня.

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Отмена проекта по расширению трубопровода Trans Mountain стала бы серьезным препятствием на пути Канады к новым международным энергетическим рынкам. Введение американских пошлин на сталь и алюминий из Канады наглядно продемонстрировало необходимость снижения зависимости от американских рынков и, возможно, даже заставило замолчать противников Трюдо. В настоящий момент любое решение, которое поможет снизить зависимость Канады от американских рынков, должно восприниматься как разумный шаг.