8−9 июня социальные сети и интернет-издания Армении и Азербайджана заполонила подкрепленная медиа-контентом информация из Баку об освобождении азербайджанскими ВС села Гюннут, находящегося на линии соприкосновения с Арменией на нахичеванском направлении. Ереван привел свою версию событий.

Facebook.com/pandukht.syuni Новый азербайджанский пост

На фото и видео, распространяемых азербайджанской стороной, гражданские лица посещают могилы, подносят цветы и молятся. Ереван утверждает, что сам позволил азербайджанцам посетить кладбище, находящееся под контролем армянской стороны.

Как написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, армянская сторона разрешила группе мирных жителей из Азербайджана приблизиться к кладбищу у развалин села Гюннут.

6 и 7 июня этого года азербайджанская сторона обратилась к командованию ВС Республики Армения, попросив позволить некоторым гражданам посетить захоронения на южной окраине разрушенного населенного пункта Гюннут. На этом направлении мы впервые получили подобную просьбу», — написал Ованнисян.

По словам представителя минобороны Армении, сохраняя приверженность гуманитарным нормам и постоянно совершая шаги по снижению напряженности, армянская сторона согласилась позволить мирным гражданам на короткое время приблизиться к захоронениям.

Однако, в отличие от азербайджанской стороны, армянская не представила каких-либо материалов, подтверждающих ее позицию. Пользователи сетей задаются резонными вопросами: просьба была устной или письменной и почему не велась съемка этой гуманитарной акции с армянской стороны?

Масла в огонь этой, по сути пропагандистской, истории добавил тот факт, что в мае азербайджанцы действительно переместили свои передовые позиции именно на этом участке линии соприкосновения, заняв более выгодные высоты. Месяцем ранее, когда в Ереване формировали правительство, азербайджанские ВС продвинулись на нейтральной территории (между передовыми постами двух сторон), заняв более выгодные позиции и получив контроль над новыми территориями. Сложность ситуации в том, что с занятой азербайджанцами господствующей высоты просматривается село Арени и фактически межгосударственная автотрасса, связывающая центр Армении с Ираном, Нагорным Карабахом и Сюникской областью (Зангезур).

ogannes Брошенная военная техника, Нагорный Карабах

Пока, по словам самих аренийцев, никаких неудобств нависший над селом азербайджанский пост не причиняет, хотя перестрелки именно на линии соприкосновения имеют место. Жители Арени утверждают, что в конце мая из миномета был обстрелян трактор МО Армении, работающий на передовой, стреляют и по гражданской сельхозтехнике. Однако Арцрун Ованнисян опроверг эту информацию ИА REGNUM.

Хотя жителей несколько коробят воспоминания 25-летней давности, когда именно с этой высоты их обстреливала артиллерия противника. В ходе войны азербайджанские силы были выбиты с этих высот, их место заняли армянские. Но, как утверждают сами аренийцы, занятая азербайджанцами высота не использовалась армянскими ВС, хотя пост там оборудовали именно армянские военные. Очевидно одно, эта высота находилась в нейтральной зоне, и армянская сторона, заняв ее в начале 90-х гг. и проведя определенные инженерные работы, впоследствии ее оставила. Видимо, посчитав, что азербайджанская сторона не будет ее занимать или не имеет такой возможности. Однако за майские две недели со стороны Нахичевана была прорыта дорога, и высота была занята.

Пока официальный Ереван утверждает, что полностью контролирует ситуацию, пользователи соцсетей проводят собственные расчеты и расследования, оценивая ситуацию на месте и используя электронные карты. Согласно этим исследованиям, в результате продвижения под контроль азербайджанских ВС перешло порядка 1200 гектаров территории. Для удовлетворения повышенного интереса граждан МО Армении обещает в ближайшем будущем организовать пресс-тур к данному участку передовой и на месте ознакомить журналистов с ситуацией. Доказать, так сказать, что ситуация находится под контролем армянской стороны. Хотя Общественное телевидение Армении в воскресных новостях подробно обратилось к этой теме обширным репортажем, но он спровоцировал больше вопросов, чем дал ответов.

Adam Jones Музей погибших воинов в Степанакерте

Пресс-секретарь минобороны Арцаха Сенор Асратян также выступил с заявлением, призвав прекратить тиражирование любительских мнений относительно происшедшего, что способствует расширению бакинской пропаганды.

Разного рода комментарии в социальных сетях со стороны армянских пользователей соцсетей, по моему глубокому убеждению, преувеличены и эмоциональны. Подобная передислокация множество раз фиксировалась на линии соприкосновения в прошлые годы, более того, зачастую инициирована была армянской стороной и с более значимым тактическим результатом», — отметил Асратян.

Ситуация действительно не является из ряда вон выходящей, на линии соприкосновения в направлении Нахичевани стороны периодически меняют позиции с целью занять более выигрышные тактические позиции. В 2014 году армянские ВС заняли новые позиции, обеспечив контроль над десятками тысяч гектаров опять же на нахичеванском направлении. Если азербайджанские ВС просматривают село Арени на стратегической межгосударственной дороге Армения — Иран и Армения — Арцах, то армянские ВС наблюдают за КПП Садарак на азербайджано-турецкой границе.

В тактическом смысле наблюдение мало чего дает, но в стратегическом плане при определенном развитии ситуации, например, при активных боевых действиях, подобные наблюдательские позиции вполне могут использоваться для решения принципиальных задач. К примеру, с существующих сегодня позиций можно простреливать соединяющую юг и север Армении дорогу или единственный КПП на азербайджано-турецкой границе. То есть подобные позиции вполне себе стратегические.