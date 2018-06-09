Что ни встреча с президентом, так и жди от С. Собянина чего-нибудь неожиданного.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Золотая моя Москва!

После прошлогодней встречи случилась внезапная реновация.

На встрече в этом году градоначальник заявил, что «несмотря на все санкции, ограничения и, в общем, жёсткое отношение, порой предвзятое, к нашей стране, даже иностранный туризм за последние годы вырос на 40 процентов, а внутренний туризм вырос на 80. Мы в 2010 году имели в городе 12,8 миллиона туристов, в прошедшем году — 21 миллион».

Дарья Антонова ИА REGNUM Прогулки по Красной площади

Типа, чем хуже для страны, тем для столицы, оказывается, лучше. Даже в такой заштатной области, по мнению мэра, как иностранный туризм. Ясно, что благодаря его руководству городом, дела пошли на взлёт или в гору и в туристике. Не может же власть допустить, что какая-либо бизнес-сфера могла вдруг ускориться в Москве без государственного патернализма, сама по себе.

Ко всему тому, что говорит мэр Москвы, надо подходить весьма придирчиво. Ситуация с реновацией и с пространственным развитием Москвы вынуждает к этому. Кроме того, в его окружении оппонентов не видно и не слышно. Московская пресса активно поддерживается властью, в том числе финансово. Мосгордума — давно не оппонент. Уставный суд до сих пор не сформирован, хотя закон о нем принят еще в 2002 году. Общественная палата весьма удовлетворена строительством в столице гражданского общества наподобие строительства социализма в одной отдельно взятой стране.

Первая придирка и предвзятость — к заявленному С. Собяниным числу об удвоении туристов. Как их считали в мэрии? По какой методике?

Есть, например, и такой способ. Авторы статьи «Резиновая Москва» подсчет туристов осуществили простым и понятным образом (https://www.hotline.travel).

18,5 тысяч московских гостиничных номеров умножили на 1,7 человек в номере, разделили на 2,5 (средний срок проживания), умножили на 365 дней, вычли 20 процентов, так как загрузка московских отелей — 80 процентов. В результате — 3 млн 214 тысяч человек в год.

Спрашивается, а остальные собянинские туристы — 18 миллионов человек — разместились в гостях или в подворотнях? Ночевали на вокзалах или на Манежной? Были на однодневных экскурсиях?

Цифры турпотока для власти — это вечная неразгаданная тема. Поездки к родственникам, однодневные экскурсии, деловые поездки попадают в «туризм», поскольку многие пишут так для упрощения, а методика, включающая все возможные данные: транспортные показатели, статистику средств размещения и музеев, — не применяется.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристка на Красной площади

Если считать туристов по нормам международных туристических организаций, а не по данным аэропортов и вокзалов, которые включают не только туристов, но и транзитных пассажиров, то Москва может не войти в топ самых посещаемых городов мира.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы В. Ефимова, из 21 млн гостей 4,8 млн — иностранцы.

С этим тоже надо разобраться. В октябре 2011 года С. Собянин утвердил государственную программу города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012−2016 годы». По данным программы, в 2010 году числилось 4 млн иностранных прибытий (поровну из стран СНГ и других иностранных государств, по два миллиона), а к 2017 году их должно было быть 6,8 млн, в том числе из стран за пределами СНГ — 3,5 млн.

Позже программу продлили, и к 2018 году число иностранных прибытий должно было подрасти до 7,26 млн человек (иностранные прибытия — это данные статистики Росстата о числе прибытий иностранных граждан в аэропорты города Москвы, без учета автобусного и железнодорожного сообщения). Получается, что заявленные 4,8 млн иностранцев-туристов — это меньше публично обещанных результатов.

В мэрии, возможно, считают по-другому. Перепроверить пока трудно.

Будем доверять ощущениям: Москва действительно была и остается красивым и любимым городом (хотелось бы сказать, хорошеет с каждым годом, что правда, но останавливает цена вопроса и сравнение со многими другими городами страны, которые лишены таких же столичных возможностей).

Николай Рерих. Заморские гости.1901

У нас в стране за столичные функции приплачивают. Хотя за право быть столицей, например, Олимпийских игр или мундиаля платят во всем мире по полной мере, да еще соревнуясь всякий раз. Вспомним, как мы боролись за право проведения сочинской Олимпиады или чемпионата мира по футболу.

Вторая придирка посущественнее.

1 января 2017 года государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012−2018 годы» переименована и называется «Развитие городской среды на 2012−2018 годы». Она сохранила подпрограмму «Развитие туризма» с объемом расходов на нее в размере 80 млрд рублей.

К разработке госпрограммы в 2011 году был применен, как это теперь заведено, многобюджетный московский подход.

Сергей Иванов. Приезд иностранцев. XVII век. 1901

В том году был проанализирован опыт крупнейших мировых мегаполисов в области развития туризма, и на основе полученных данных выработаны рекомендации по развитию московской индустрии гостеприимства, на что ушло 2,4 млн рублей. На выпуск еженедельной телепередачи, посвященной новым экскурсионным программам и проводимым в Москве мероприятиям, представляющим интерес для российских и иностранных туристов, выделено еще 9,8 млн. На анализ и прогнозирование столичных туристских потоков и доходов от развития туризма, совершенствование системы соответствующих показателей и методов сбора статистической информации — 3,8 млн. На концепцию развития системы ориентирования для иностранных туристов — 1,6 млн рублей; на схему размещения павильонов туристско-информационных центров и типового проекта туристического информационного центра (павильона ТИЦ) для организации туристского обслуживания на территории Центрального административного округа города Москвы — 13 млн рублей; на организацию рекламной кампании Москвы в регионах Российской Федерации, организации обучающих туров для туроператоров и турагентств из регионов Российской Федерации — 4 млн; на формирование электронной базы данных туристских ресурсов Москвы и связанных с ней маршрутов на русском и английском языках — 4,5 млн.

Итого — 39,1 млн рублей. И это далеко не все, что истрачено всего за один 2011. В общей сумме еще потрачено 104 млн рублей.

Всего — 143,1 млн рублей.

Москва принимала участие во всех престижных международных туристических выставках, где могла и других посмотреть, и себя показать.

В прошлом году на 14 крупнейших выставках был представлен туристский потенциал города Москвы с целью создания благоприятного имиджа города в целом как развивающегося мирового туристского центра, продвижения информации о возможностях, преимуществах и уникальных продуктах московской индустрии туризма.

И вот теперь правительство Москвы попыталось израсходовать еще 140 млн рублей.

На что? На разработку — трудно поверить, но факт — вновь проекта стратегии развития туризма в городе Москве, включая определение всего того или примерно всего того, что уже разрабатывалось и приобреталось в предшествующие годы.

Конкурс проведен. В конкурсе приняли участие ООО «АРГО-Технолоджи», предложив 91,5 млн рублей (специализируется, в том числе на создании систем защиты информации, а также построении автоматизированных систем сбора, обработки, хранения и анализа информации в защищённом исполнении); Российский государственный социальный университет, предложив 90 млн.

Победил же третий участник, который предложил услуги, на 40 млн рублей дороже других участников : The Boston Consulting Group («Бостонская консалтинговая группа») — компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге.

Получается, что в Москве, абсолютно «не страдающей от американских санкций», как это заявляет президенту С. Собянин, побеждает аффилированная компания, но не за счет дисконта, а за счет удорожания своих услуг.

Итоговая цена контракта была в конечном счете снижена до 118,1 млн рублей.

Цитирую документы закупки: «На основании письма, Общество с ограниченной ответственностью «Бостон Консалтинг Груп» выражает согласие заключить контракт на выполнение научно-исследовательской работы по разработке проекта Стратегии развития туризма в городе Москве (Закупка № 0173200001417001208) с учетом снижения цены контракта на 15% (пятнадцать процентов) от цены, предложенной в заявке. Цена контракта составит 118,1 млн руб».

Прав А. Силуанов, предложивший изъять часть доходов Москвы и перераспределить их в пользу других регионов.

Но не по принципу, как полагает С. Собянин, — «отнимать и делить», а по другому.

Просто делиться надо.