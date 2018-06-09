«Прямая линия» с Владимиром Путиным традиционно стала главным информационным поводом не только для нашей страны, но и для СМИ западного мира. Причем, ввиду своей масштабности, реакция иностранной прессы и представителей зарубежных стран оказалась не менее интересна, нежели сами слова российского лидера.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

Цитата видеотрансляции «Прямая линия с Владимиром Путиным» Владимир Путин

В частности, манера освещения «прямой линии» ведущим американским телеканалом CNN ярко продемонстрировала, кому на самом деле были адресованы слова Владимира Путина по поводу не устраивать провокации в канун «российского» чемпионата мира по футболу. «Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдёт, — сказал на «прямой линии» президент России. — Но, если это случится, мне думается, подобное будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

Примечательно, что американские СМИ озадачились сделанной репликой значительно больше, нежели все остальные, невольно выдавая понимание того, что Путин адресовал свои слова отнюдь не Украине. Старший международный корреспондент CNN Сэм Кайли в передаче Сonnect the World на «прямой линии» сообщил: «Последствия для украинского государства, высказанные президентом России, вероятно, указывают на то, что он может зайти дальше, чем уже зашёл в украинской истории. Он буквально говорит украинцам: вы должны сидеть тихо, пока я провожу это международное шоу».

Конечно же «профессионализм» западных медиа привычно заменил оригинальные слова «последствия для украинской государственности» на «последствия для украинского государства», однако важно другое. А именно то, что прошлое обострение с Украиной началось как раз во время Олимпиады в Сочи, война с Грузией во время Олимпиады в Пекине, и в обоих случаях инициатором событий выступали США. Очевидно, что именно от такой концепции российский лидер предостерег не столько власти Украины, сколько в первую очередь тех, кто стоит за всеми ее внешнеполитическими шагами.

Для Вашингтона подобная провокация дает в руки не только «карты» для срыва строительства «Северного потока — 2», но и клин против сближения России и ЕС как такового, а также крайне необходимый инструмент для давления на результаты скорого июльского голосования, в рамках которого колеблющаяся Европа будет решать, продлевать санкции против России или нет. Заклание марионетки в такой ситуации — мало того, что излюбленная тактика Лондона и Вашингтона, так к тому же еще и насущная необходимость при столь острой и невыгодной международной повестке дня.

Очевидно, что у Владимира Путина уже имеется информация о факте планов по проведению «карательной операции» в Донбассе и создания из Украины очередной «сакральной жертвы», либо иных деструктивных западных шагов, в противном случае подобранные слова на «прямой линии» просто бы не были озвучены. Что же касается конкретных вариантов развития событий, то, помимо военного сценария, это могут быть как угрозы, связанные с анонимными звонками на стадионы России, принцип реакции на которые намеренно проверялся несколько месяцев назад, так и подкуп, либо подготовка русскоговорящих «болельщиков», задачей которых будет провоцирование беспорядков и нападение на иностранных гостей. Тем не менее российская сторона также не сидит на месте, и всеми вероятными угрозами активно занимаются спецслужбы нашей страны.

Цитата из к/ф «Околофтубола». реж. Антон Борматов. 2013. Россия Бесчинства футбольных фанатов

Попытки проплатить футбольных «ультрас» неизменно сталкиваются с наличием подобных людей в оперативной базе. Желание использовать представителей оппозиции заранее нивелируется реализованным решением выделять для них в свое время самые насыщенные видеокамерами и звукозаписывающими устройствами улицы и места. Военные угрозы контролируются не менее профессионально и, хотя работы в этой области как правило не заметны людям, работники в неприметной одежде буквально по зернышку просеивают все направления и гипотетические угрозы вероятных проблем.

Если же предполагать все вероятные сюжеты событий, то, исходя из прошлого опыта, Киев может попытаться предпринять масштабное наступление против сил Донбасса, действуя максимально нагло, дабы с высокой степенью вероятности добиться вмешательства нашей страны. В этой же плоскости возможны «случайные» обстрелы российских пограничных переходов, блокпостов и населенных пунктов Ростовской области, что уже осуществлялось ВСУ в 2014 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

В том случае, если предостережение российского лидера подействует, останется лишь «гражданский сценарий», основным из которых является «фанатский» вариант.

Не секрет, что многие из украинских болельщиков придерживаются радикальных взглядов, кроме того, организаторам провокаций есть на кого опереться и внутри нашей страны. Многие представители внесистемной оппозиции и националистических кругов испытывают симпатию к киевским радикалам, а ряд из них вероятно имеют с ними и прямой рабочий контакт. Плюс ко всему Киев поглощен чувством собственной безнаказанности, а состояние наглости без осознания последствий всегда было опасно для оценки собственных шагов.

Максим Цуканов ИА REGNUM Футбольные ультрас

Кроме того, за факт попыток провокации и курирование их с американской стороны говорит и опыт недавней истории. Так, в сентябре 2016 года бывший представитель Госдепа США Джон Кирби открыто заявил о «неизбежности терактов» в российских городах, если «Москва не прекратит свою начатую операцию в Сирии». Он сказал, что если «Россия не покинет эту страну», то определенно «продолжит отправлять своих военных домой в мешках для трупов, терять ресурсы, а также, возможно, российские самолеты будут падать опять».

Позже Кирби оправдывался за озвученное, однако в течение следующего полугодия российские спецслужбы все же пресекли несколько десятков попыток осуществления терактов в городах нашей страны, а о самолетах, падающих с небес в самое нужное для США время, говорить и вовсе не приходилось.

В этой связи показательным выглядит недавнее заявление министра иностранных дел Украины, написавшего в конце мая в официальном «твиттер"-аккаунте, что надо «не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу», поскольку «провокации там гарантированы». И, исходя из вышеописанного, мы с высокой долей вероятности можем заключить кем.

Во многом по этой причине Владимир Путин подчеркнуто холодно произнес именно эти слова. Поэтому российские спецслужбы работают день и ночь, и поэтому в такое нелогичное, на первый взгляд, неистовство пришли СМИ и политики наших геополитических «партнеров». Они помнят, что последний раз, когда Путин говорил таким образом, ближайший союзник США как раз и осуществил аналогичную провокацию.

Эрдоган неожиданно стал союзником России, а еще через несколько месяцев экономическим, политическим, а теперь еще и военным партнером. Украине же тем более стоит быть внимательной к тихому и спокойному голосу российского президента, помня, как однажды в канун Олимпиады 2008 года он аналогичным образом предостерегал другого государственного лидера, предполагавшего скорую помощь НАТО и непосредственно войск США.

В итоге Саакашвили пообедал галстуком, потерял часть государственных территорий и был вынужден ехать в Америку для срочного лечения ряда нервных проблем. Плюс ко всему лимит братской вежливости Украина исчерпала еще в 2014 году на зимних Олимпийских играх, когда Владимир Владимирович тщетно предлагал нашему юго-западному соседу не обострять ситуацию в военном ключе. Однако пребывающий в запале революционный Киев не услышал сказанного, послушал советов из Вашингтона, лишился Крыма, вдвое ужал свою экономику и потерял Донбасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Трамп

Теперь в июне 2018 года, в канун чемпионата мира по футболу, Владимир Путин предостерегает в последний раз и говорит, что эта ошибка украинских властей станет для них последней, ибо после чемпионата, а тем более с вводом в строй «Турецкого» и «Северного потока — 2» разговор с этой страной будет совершенно иным. Иным, но цивилизованным, в противном же случае последствия будут стремительными и не в пример серьезнее, чем в прошлый раз.