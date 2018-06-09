Политические события на Корейском полуострове оказались областью постоянного сотрудничества между Китаем и Россией, которые, в частности, совместно выступили против санкций США в отношении Пхеньяна и развертывания американских систем ПРО в Южной Корее. Совсем недавно Пекин и Москва предложили общее видение дипломатического, невоенного решения проблемы ядерного разоружения КНДР в рамках так называемой китайско-российской «дорожной карты», пишет Энтони В. Ринна в статье для East Asia Forum.

Василий Пукирев. Строительство железной дороги. 1871

Нынешнее межкорейское сближение стало причиной оптимизма в Северо-Восточной Азии относительно возможности наступления мира на Корейском полуострове. Тем не менее пока не ясно, останутся ли Москва и Пекин партнерами или же станут конкурентами в случае глубокой экономической интеграции полуострова с Северо-Восточной Азией. РФ и КНР являются номинально стратегическими партнерами, тем не менее на сплоченности двух стран могут негативно сказаться различия в геополитических интересах, а также целях в отношении Евразии. Останутся ли Москва и Пекин партнерами или же станут соперниками, будет зависеть от развития инфраструктуры.

С середины XIX века Россия начала обращать беспрецедентное внимание Сибири и Дальнему Востоку для создания своей сферы влияния в Восточной Азии. Как и современная Россия, тогдашняя Российская империя была военной силой, экономически отстававшей от других ведущих стран Европы. Россия была заинтересована в развитии своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством логистики и инфраструктуры. Создание Транссибирской железной дороги было одним из способов, с помощью которого Россия могла сохранить свое влияние. Тогда государство даже получило право арендовать китайский порт в Порт-Артуре.

Церемония закладки транссибирской магистрали. 1891

И сегодня Москва вновь стремится увеличить свое экономическое влияние на Корейском полуострове. Так, на прошедшем в апреле саммите двух Корей южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин передал своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну цифровой носитель, который, по некоторой информации, содержал планы экономического сотрудничества между Сеулом и Пхеньяном с Россией в рамках проекта межкорейской железной дороги, которая будет идти до российского Приморья.

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Перспектива экономической открытости Северной Кореи для многих также стала причиной возлагать надежды на расширение торговли между КНДР и северо-востоком Китая, в частности, с провинциями Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. В мае 2018 года Мун Чжэ Ин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян согласились, что Пхеньяну нужно выдвигать не только требования, но и мотивировать его идти на ядерное разоружение «пряниками». И одним из таких предложенных методов стало строительство железной дороги из Сеула в Китай.

Идея постройки железных дорог, пересекающих Корейский полуостров и соединяющихся с ветками в Китае или России, была встречена на самом полуострове неоднозначно. Так, профессор Университета Ханьянг Хан Хун Йол отмечал важность развития инфраструктуры, соединяющей Корейский полуостров с Китаем и Россией. С другой стороны, бывший посол Северной Кореи в Соединенном Королевстве Тхэ Ён Хо выражал сомнения относительно возможности присоединения железной дороги, Кёнъисон выразил сомнения относительно выполнимости такого проекта.

Интересы Пекина и Москвы в укреплении экономического сотрудничества с Корейским полуостровом не ограничиваются Северо-Восточной Азией. Экономические интересы КНР и России связывают Корею — территориально и геополитически — с сердцем Евразии. Эта перспектива появилась, когда Пекин и Москва инициировали осуществление собственного видения евразийской экономической интеграции, а именно в рамках проекта «Один пояс и один путь» и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

Промышленные товары составляют около 90% торговли Европейского союза с Южной Кореей, что подчеркивает важность наличия у республики эффективного способа транспортировки физических грузов на большие расстояния. Пекин и Москва предлагают использовать свои железные дороги для еще большей экономической интеграции с Корейским полуостровом.

Но строительство физической инфраструктуры само по себе не является самым большим препятствием для соединения Кореи с китайской или российской территорией. Между Пекином и Москвой крайне вероятно противостояние из-за того, по чьей территории будут перевозиться товары из перспективной транскорейской железной дороги. И хотя правительства обеих стран уже выражали надежды на партнерские отношения между «одним поясом и одной дорогой» и ЕАЭС, такое сотрудничество начнется еще нескоро. Пока же его черты четко не определены.

До сих пор китайско-российские отношения в Северо-Восточной Азии оказались гладкими, однако будущее отношений между Пекином и Москвой менее очевидно. Если напряженность между двумя Кореями приведет к миру, Корейский полуостров, скорее всего, станет проверкой того, в какой степени Китай и Россия выступают в качестве партнеров или соперников в измененном ландшафте Северо-Восточной Азии.