



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Накануне июльского саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе, члены альянса определяют свои позиции. Так, страны «Бухарестской девятки» (Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия) выступили с совместным заявлением, где назвали свое видение угроз, с которыми нужно бороться. В первую очередь, они намерены продвигать тезис о «многочисленных» и «дестабилизирующих» действиях России «за пределами НАТО, а также на территории Североатлантического союза». Речь идет о «незаконной и неправомочной аннексии Крыма, дестабилизации Восточной Украины и подрыве территориальной целостности Грузии и Молдавии».

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Разгавкалась

Это, что называется, «уникальное предложение» стран «Бухарестской девятки». Однако у администрации президента США Дональда Трампа другие приоритеты. Как подчеркивает немецкая радиостанция Deutsche Welle, помимо требования вносить в общую копилку денег, Белый дом ждет от своих европейских союзников и большего участия в борьбе с международным терроризмом. Трамп уже намекнул, что он ждет выдвижения инициатив по этому поводу в Брюсселе на предстоящем саммите. По словам посла США в НАТО Кей Хатчисон, американский президент рассчитывает, что союзники на саммите подтвердят свою приверженность участию в антитеррористических операциях. Однако, отмечает радиостанция, борьба с терроризмом на самом деле не относится к основным задачам альянса, а «рассматривается как сфера компетенции национальных правительств и их разведок» и «по мнению критиков Трампа, НАТО уже выполнила требования» посредством присутствия в возглавляемых США международных коалициях по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Между тем президент США в декабре 2017 года уже успел заявить, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждено. По крайней мере, в Ираке и Сирии. Так это или нет, неважно, решение о победе принято. Но борьба с международным терроризмом не окончена. Для Вашингтона в качестве нового его спонсора выступает Иран, которому предъявляются претензии по многим вопросам. Как ранее отмечало ИА REGNUM, от Тегерана американцы требуют прекратить «дестабилизирующую деятельность» на Ближнем Востоке. Перестать поддерживать вооруженные группировки на Ближнем Востоке, в том числе «Хезболлу» в Ливане, палестинскую группировку ХАМАС, повстанцев-хути в Йемене и силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Если же Иран не изменит курс, Вашингтон окажет на него беспрецедентное давление. При этом государственный секретарь США Майк Помпео отмечает, что реализация этого плана «будет проходить в тесном сотрудничестве с Пентагоном и региональными союзниками США в целях сдерживания иранской агрессии». Вашингтон сколачивает широкую антииранскую коалицию, куда, судя по всему, готовы будут войти Израиль и Саудовская Аравия и ряд монархий Персидского залива. Однако американцам этого явно недостаточно. Отсюда логичный для США вопрос: а где же НАТО, точнее, европейские союзники? Если Вашингтон вкладывает деньги в альянс, обеспечивает безопасность Европейского союза, в том числе по антитеррористической линии, то почему НАТО не беспокоят «угрозы», которые для себя видят в Ближневосточном регионе и примыкающем к нему Закавказье американцы?

Поэтому, когда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому журналу Der Spiegel называет отказ НАТО от участия в процессах, происходящих на Ближнем Востоке, принципиальным, это означает, что США должны платить дважды, действуя в регионе: вначале за себя, а потом за Европу. При этом европейцы вступают в клинч с Трампом по поводу Тегерана в экономической сфере, желая зарабатывать на Иране, противнике Вашингтона. А вместе с тем, как отмечает исполнительный директор Трансатлантического центра немецкого Фонда Маршалла в Брюсселе Йен Лессер, опросы общественного мнения говорят, что в большинстве стран — членов НАТО та же Россия не входит в список ощущаемых угроз. Риски «с юга», включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но вместе с тем и массовая миграция, гораздо более заметны. Причем «это справедливо не только для стран Южной Европы, но и для Франции, возможно, для Германии».

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Если европейские союзники Вашингтона откажут ему в поддержке, то — не исключено — он решит показать ЕС, что тот не является таким уж безопасным местом, как думает. Например, американцы могут перестать делиться с коллегами из Евросоюза разведывательной информацией в части террористов, проникающих на Старый континент или возвращающихся туда после разгрома экстремистских группировок на Ближнем Востоке. Еще одной мерой, вполне болезненной, может стать дополнительное ужесточение режима проверок путешественников из Европейского союза в США. Так что можно ожидать того, что июльский саммит НАТО в Брюсселе будет сопровождаться жаркими дискуссиями. Однако хорошо известно, как реагирует президент Трамп, когда ему говорят «нет».