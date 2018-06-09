Президент России Владимир Путин прибыл 8 июня в Китай в рамках своего первого после переизбрания государственного визита в страну, а также для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао. Первой после его переизбрания встреча станет и для председателя КНР Си Цзиньпина. За прошлый же год лидеры двух стран встречались пять раз, что положительно сказалось на укреплении всестороннего стратегического партнерства между Пекином и Москвой, а также на расширении двустороннего сотрудничества, пишет китайское издание The Global Times.

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Одним из особых пунктов в повестке для российского лидера стала церемония награждения его орденом Дружбы Китайской Народной Республики, которая состоялась в Большом зале народов.

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За последние годы международная геополитическая обстановка претерпела многочисленные и сложные изменения. За это время китайско-российское всестороннее стратегическое партнерство сыграло важную роль в продвижении дипломатии обеих стран, а также в сохранении стратегической стабильности. Сложились благоприятные условия для того, чтобы Китай и Россия стали близкими партнерами, но обе страны также сталкиваются и с другими негативными факторами. Стратегическая решимость обоих лидеров решительно развивать китайско-российские отношения, а также их лидерство сыграли первостепенную и решающую роль.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Китай и Россия разделяют одну из самых протяженных в мире сухопутных границ, несмотря на это, она является одной из самих мирных. Более того, вскоре будет завершено строительство моста через реку Амур, продолжается строительство еще одного. Приграничные регионы Китая и России процветают благодаря миру и стабильности.

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США осуществляют стратегическое сдерживание как Китая, так и России. Западные СМИ часто выступают с нападками на обе страны, но Запад не может представлять весь мир. Стратегическое спокойствие Китая и России является одним из основных факторов мира и справедливости во всем мире. Взаимная поддержка Китая и России способствует сохранению разумной атмосферы в международных отношениях XXI века и защите разнообразия человеческой цивилизации.

Открытость в китайско-российских отношениях ценна. Комплексное стратегическое партнерство предполагает, что обе страны поддерживают друг друга, но и Москва, и Пекин также поддерживают позитивный настрой в развитии отношений с другими крупными державами, в том числе на Западе. Китайско-российские отношения не использовались в качестве враждебных сил в условиях враждебности с третьим округом, но играли активную роль в содействии обмену с остальным миром. При наличии мощного друга расширять круг друзей становится еще проще, что не означает, что другие друзья менее важны. Это всегда было внутренней ценностью в отношениях между Китаем и Россией, отмечает издание.

Kremlin.ru Китайские солдаты

Обе страны должны бережно относиться к положительной динамике комплексного стратегического партнерства КНР и России. Обе страны должны сделать больше для улучшения дружественного сотрудничества и продвижения положительного общественного мнения. Высказывался ряд крайних мнений, согласно которым страны являются угрозой друг другу. Эти идеи отражают западный нарратив, цель которого заключается в том, чтобы посеять разногласия в отношениях Китая и России. Они представляют скрытую угрозу для двухсторонних отношений.

В частности, в Китае некоторые граждане критикуют власть за то, что Пекин слишком близок с Россией. По всей видимости, они считают, что сближение КНР с Западом более «благородно». Такие утверждения показывают, что в обеих странах существует небольшая группа людей, которые подверглись «промыванию мозгов» западными ценностями, из-за чего они не могут четко представлять национальные интересы.

Саммит ШОС начнется 9 июня. На развитие этой организации в значительной степени повлияли равные, взаимовыгодные и совместные китайско-российские отношения. Западные СМИ всегда могут найти между членами ШОС противоречия, но сотрудничество между членами организации только углубляется. Таков характер нового типа международных отношений.

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