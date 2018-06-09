Президент США Дональд Трамп выбрал Сингапур в качестве площадки для саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не случайно. Это еще одна из карт, которую Трамп хочет разыграть в ходе переговоров, запланированных на 12 июня. Трамп хочет наглядно продемонстрировать свое видение экономического будущего КНДР, пишет Грэм Аллисон в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На прошлой неделе Трамп заявил: «Я искренне верю в то, что Северная Корея обладает блестящим потенциалом и в один прекрасный день она превратится в страну с великой экономикой… Ким Чен Ын согласился со мной по этому поводу. Так оно и будет!»

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Если бы вам нужно было возбудить воображение лидера одной из самых бедных и изолированных стран мира, то трудно было бы найти страну, более привлекательную с экономической точки зрения, чем Сингапур. Этот современный мегаполис — одно из чудес современного мира. Население Сингапура в два раза превышает население Пхеньяна, столицы Северной Кореи. В Сингапуре ВВП на душу населения в 38 раз больше, чем в Северной Корее. Действительно, в настоящий момент граждане Сингапура в среднем богаче, чем американцы, и вдвое богаче граждан Южной Кореи.

Пятьдесят три года назад, когда Сингапур стал независимой страной, он представлял собой бедный порт, известный коррумпированностью властей. В то время Сингапур можно было бы сравнить с нынешней Северной Кореей. Но благодаря руководству страны, рыночной экономике и интеграции в глобальную экономику Сингапур достиг потрясающих экономических высот. Если сравнить его экономические показатели с достижениями Филиппин или Зимбабве (африканская страна, объявившая о своей независимости всего через несколько лет после Сингапура), то можно увидеть ошеломляющую разницу.

(сс) cegoh Люди отдыхают на газоне. Сингапур

Сегодня в Сингапуре уровень смертности на 1 тыс. новорожденных составляет всего 2,2. В Соединенных Штатов этот показатель в три раза выше. На Филиппинах из 1 тыс. новорожденных погибает 21 младенец, а в Зимбабве — 40. В рейтинге Bloomberg Сингапур был признан самой здоровой страной в мире.

Ежегодно Всемирный банк составляет рейтинг стран, учитывая уровень эффективности государственного управления, приверженность принципу верховенства права и эффективность государственных органов в борьбе с коррупцией. Сингапур значительно опережает США по всем перечисленным показателям, не говоря уже о Филиппинах или Зимбабве. По уровню борьбы с преступностью Сингапур также занимает лидирующие позиции.

Однако в ежегодном отчете Freedom House указано, что по уровню участия в демократических процессах и личных свобод граждан США близки к максимальным показателям, тогда как Сингапур находится гораздо ниже, уступив Южной Корее и Филиппинам. Бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, умерший в 2015 году, ранее прокомментировал ситуацию с демократическими свободами следующим образом: «Сотни тысяч людей, проживающих на демократических Филиппинах, хотят переехать в Сингапур. Сколько граждан Сингапура хотят переехать на Филиппины?»

Government.ru Ли Куан Ю

Несомненно, Ким Чен Ын не планирует вводить в КНДР американскую демократию. Его главная задача — остаться Верховным лидером на всю жизнь. Но он вполне мог бы использовать форму управления такую же, как в Сингапуре, хотя, скорее всего, предпочтение останется за Китаем. Действительно, открыв экономику КНДР, северокорейский лидер может дополнительно укрепить свою власть. И Ли Куан Ю, и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что политическая легитимность зависит от эффективности экономики.

Как сказал бывший премьер-министр Сингапура, «ценность политической системы» определяется тем, насколько она «помогает создать условия, способствующие улучшению жизни большинства граждан» страны. На Западе утверждение о том, что самодержавная система более эффективно управляет государством, чем демократия, кажется еретическим. Но на примере Сингапура трудно не согласиться с тем, что за последние 50 лет менее демократичная политическая система смогла по многим пунктам опередить своих конкурентов.

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По словам экс-президента США Барака Обамы, сегодня Ли Куан Ю вспоминают как легендарного человека, «который помог запустить азиатское экономическое чудо». Сможет ли легендарный предприниматель, занимающий в данный момент должность президента США, соблазнить Ким Чен Ына перспективой экономического чуда в КНДР? Как написал Трамп в своей книге «Искусство заключать сделки»: «Я подыгрываю фантазиям людей. Люди не всегда могут мыслить масштабно, но они становятся очень воодушевленными, когда оказываются рядом с теми, кто может это делать».