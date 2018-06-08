В рамках прямой линии с Владимиром Путиным от лица российского президента прозвучал ряд серьезных предостережений Западу — и в геополитических, и в военно-политических вопросах. Причем, в адрес не только США, но и европейских сателлитов Вашингтона, которые, якобы «ответив» на брошенный им вызов, вступили с ним в «торговую войну». И даже собираются на саммите «Большой семерки», который стартовал 8 июня в канадском Квебеке, вступить с американским президентом Дональдом Трампом в конфронтацию, чуть ли не призывая при этом: а) превратить «семерку» в некую «шестерку» без США; б) и вернуть в нее Россию для уравновешивания Вашингтона, о чем недавно «заикались» в Германии.

Marionetki.net

Правда, из Москвы оперативно поступил ответ, выдержанный в том смысле, что для России гораздо важнее не «семерка», значение которой убывает, а «двадцатка» — «Группа двадцати», в работе которой Россия, в отличие от «семерки», участвует.

Italian G7 Presidency 2017 G7 2017

На уровне первого, видимого среза глобальной политики, противоречия между США и Европейским союзом действительно имеют место. Не сошлись в деньгах, да и Трамп ведет себя словно слон в посудной лавке, «наезжая» даже на Канаду, вернейшего и тишайшего союзника Вашингтона, который из-за этого находится в шокированном недоумении. «Идея того, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности США, честно говоря, оскорбительна и недопустима», — это из заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо в интервью NBC.

Но копнем «второе дно», в интерьере которого выборные политики — это марионетки в руках кукловодов. И посмотрим на ситуацию несколько глубже. 7 июня, в тот же день, когда Владимир Путин в Первопрестольной отвечал на вопросы соотечественников, в итальянском Турине открылась годовая Бильдербергская конференция. И это отнюдь не случайное совпадение.

Маленькое отступление. У нас очень любят, услышав о таких форумах, морщиться и отмахиваться, списывая все на конспирологию. Особенно этим увлекаются те, кто так или иначе сам вовлечен в определенный политический бэкграунд и имеет свой собственный интерес в целенаправленной дискредитации подобной вполне серьезной информации.

Однако в этом году спекулировать на этом, «пришивая» оппонентам конспирологию, будет трудно, практически невозможно. Ладно бы только RenTV привычно освещал эту тему актуальной глобальной повестки, так еще и в программе «Вести Экономика» государственного официоза «Россия-1» 6 июня, в канун открытия Бильдерберга, прошел показательный сюжет с на редкость честным, не в пример прошлым годам, и говорящим содержанием. Приведены даже иллюстрации официального сайта Бильдерберга с ясно видимым Интернет-адресом, схемы рассадки участников на форуме, где особое внимание уделено позициям «в первых рядах» представителей лондонского Chatham House, а также, что очень важно, система бизнес‑ и общественно-политических связей участников саммита, скопированная отнюдь не с «боевого листка» каких-нибудь шизоидных «уфологов», а из рупора корпоративных интересов верхов глобального банковского бизнеса — The Wall Street Journal.

usembassylondon Chatham House

Вот лишь самая краткая выдержка из материала «Вестей Экономики»:

— «Сам факт того, что на протяжении последних 60 лет встречи представителей власти, глав крупных банков, энергетических компаний, оборонных концернов, крупнейших СМИ западных стран не оставляет аура секретности, паранойи и спекуляций, не прибавляет поклонников «Бильдербергам». Каждая встреча клуба обречена скорее на непонимание и неодобрение, чем какую-либо позитивную реакцию со стороны общественности»;

— «Дэниел Эстулин, автор нашумевшего бестселлера «Кто правит миром, или вся правда о Бильдербергском клубе», описывает встречи как «заседания теневого мирового правительства, …угрожающего забрать наши права самостоятельно управлять нашими судьбами, создавая тревожную реальность». «Представьте частный клуб, в котором президенты, премьер-министры, банкиры и генералы тесно общаются, где люди, которые ведут войны и влияют на рынки, говорят то, что они никогда не посмеют сказать публично», — подчеркивает он». (Добавим, что Эстулин — эмигрант в Канаду из советской Литвы, тесно связанный по его собственным многочисленным намекам в упомянутом труде, и не только в нем, с западными спецслужбами);

— и главное: «В своем подавляющем большинстве «Бильдерберги» представляют интересы глобального капитала. Они не подотчетны населению стран. При этом они обсуждают вопросы, которые напрямую касаются многих людей, вырабатывают «бильдербергскую» линию, которая будет устраивать в первую очередь именно компании, банки, промышленные группы и более крупные конгломераты, на которые они работают. Так или иначе, это действительно один из существующих прообразов «серого» мирового правительства, которое никто не выбирал и чьи решения оказывают существенное влияние на судьбы мира», — так характеризуют туринское сборище авторы сюжета в «Вестях Экономике».

Bilderbergmeetings.org Скриншот сайта

В некоторых оценках они несколько сгустили краски. Но спасибо им за важное подспорье в борьбе с профессиональными «профанаторами» обсуждения этой актуальной темы. Но что еще обращает внимание?

Прежде всего, для нас это наиболее показательно, — упомянутые совпадения Бильдербергской конференции-2018 с другими событиями. Не только с прямой линией Владимира Путина, на которой прозвучали упомянутые, надо полагать превентивные, адресованные именно им, предупреждения, дополненные недвусмысленно прямым ответом на вопрос Захара Прилепина о том, что будет, если порошенковская Украина нападет на Донбасс в дни футбольного чемпионата мира. Но и с «Большой семеркой». Такого не бывало никогда!

Да, Бильдерберг, собирающийся в конце мая — начале июня, как правило, проходит после «семерки» с интервалом от недели до двух. Иногда, достаточно редко, он предвосхищает «семерку», в 2009 году на целых два месяца, что было связано с «утрясанием» сценария выхода из глобального кризиса после совместного демарша России и Китая, изменившего его ход. Именно тогда — единственный раз — Москву и Пекин обсуждали вместе, в рамках вопроса о российском и китайском «новых империализмах». Но повторим: никогда «семерка» не проходила на фоне Бильдерберга, и это исключение указывает только на одно: стремление организаторов сборища в Турине прикрыть его в информационном поле и отвести общественное внимание в сторону, направив его на «семерку».

Метод подобных прикрытий был опробован и, видимо, сочтен удачным в прошлом году, когда таким же образом вашингтонское собрание Трехсторонней комиссии прикрыли юбилейным саммитом ЕС в Италии, в рамках которого его участников повели на аудиенцию к папе Франциску. Нынешнее приглашение на Бильдербергскую конференцию второго лица в иерархии Ватикана кардинала Пьетро Паролина — наглядное свидетельство той роли, которая отводится в теневых раскладах Святому престолу.

(сс) Pufui Pc Pifpef I Пьетро Паролин

Пару слов в качестве общей справки. Не составляет особого секрета, что «Большая семерка» — это публичный рупор Трехсторонней комиссии. Если в бильдербергских «посиделках» участвуют представители элитарных кругов Северной Америки и Европы, то на годовых собраниях Трилатерали (сокращенное название Трехсторонней комиссии), которые проходят в конце марта — начале апреля, их дополняют представители АТР, прежде всего Японии.

Логика простая: Трилатераль обсуждает все глобальные вопросы, затем, через «семерку», итоги обсуждения доводятся до общественности, как говорится, «в части, касающейся». После чего Бильдерберг «конкретизирует» повестку с точки зрения интересов атлантической «оси» Запада. Все заинтересованные лица приступают к исполнению принятых «рекомендаций». А информационное пространство затихает до поздней осени, когда циклический процесс возобновляется с заседаний региональных групп Трилатерали, вырабатывающих повестку весеннего годового собрания.

Идем дальше. Повестка нынешнего заседания в Турине уже опубликована, произошло это 5 июня, еще до открытия «сходки» высокопоставленных политических и бизнес-авторитетов. Содержание и авторство докладов и ход их обсуждения нам никто не покажет. Действует правило Chatham House: обсуждаемые вопросы раскрываются, но кто и что именно предлагает — об этом молчок. «Для преодоления стеснения ораторов и большей откровенности обсуждения», разумеется. Но и повестка тоже о многом говорит, особенно если сравнивать ее с повесткой прошедшего три месяца назад в Сингапуре собрания Трилатерали-2018, а также с некоторыми вопросами прошлогодней бильдербергской повестки. Становится видна логика и динамика эволюции обсуждения глобальных проблем.

Вот вопросы из «центра внимания» Трехсторонней комиссии-2018:

— «Силовой сдвиг в АТР»;

— «Будущее экономическое развитие в Азии» (в две сессии: первая — «Инициатива Пояса и пути», вторая — «Взаимодействие между Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций);

— «Состояние и изменения в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии»;

— «Политическое и экономическое развитие Европы»;

— «Политическое и экономическое развитие США»;

— «Глобальное управление и лидерство» (в две сессии: первая — «Глобальная безопасность перед лицом геополитической нестабильности и терроризма», вторая — «Трилемма глобализации / демократии / национального суверенитета»);

— «Революция искусственного интеллекта» (в контексте: кибербезопасности, влияния на общество, систему образования и рынки труда, здравоохранение в «стареющем» обществе, продовольственный вопрос и агрокультуру).

Итак, четыре главных направления обсуждений. Первое: безопасность в Азии; результат — процессы, связанные с КНДР. Это, кстати, к вопросу о том, кто заставил Трампа встречаться с Ким Чен Ыном, было ли ему куда «сворачивать», и кто именно вернул его «на путь истинный», когда он свернуть попытался. Второе: китайская инициатива «Один пояс, один путь». Мы, конечно, не знаем, как именно шло обсуждение, но констатируем, что оно включило тему интеграции Азиатского банка развития (ADB) с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB). Крупнейшие акционеры ADB — Япония и США (более чем по 15%) и КНР с Индией (между 6% и 6,5%); в AIIB расклад другой: безраздельное доминирование КНР с блокирующим пакетом — правом вето на ключевые решения (26%), у Индии 7,5%, у России около 6%.

Соединяем первое и второе направления и получаем участие Китая в корейском урегулировании в обмен на поддержку Западом «Пояса и пути». Помните, читатель, как возмущались этим проектом в Европе, включая Великобританию? А сейчас то самое недовольство как корова языком слизнула: в туманном Альбионе очередь за участием в «золотой эре» китайско-британских отношений, а в Париже — форум европейских и китайских предпринимателей с упором на «Пояс и путь». Все события имеют свое объяснение, а все процессы — цену вопроса. У России здесь — выбор между изоляцией и участием, и понятно, что на самом деле этого выбора просто нет, ибо неучастие автоматически превращается в «петлю анаконды» американского геополитика Альфреда Мэхана.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Третье направление: глобальное лидерство через призму «трилеммы», в которой национальный суверенитет поставлен на последнее место после глобализации и демократии. Без комментариев, особенно по поводу того, как путается в этих «трех соснах» отечественный политикум.

Четвертое: искусственный интеллект в свойственном глобальным институтам «широком толковании», распространенном на все сферы общественной жизни, в которых провозглашается тотальная цифровизация, лозунг которой мы радостно подхватили и побежали впереди паровоза, рассчитывая, что «когда водяное перемирие закончится, нам это зачтется». Не зачтется, только усугубит. Ибо переход к цифровому стандарту в христианской традиции вообще-то считается предвестником и предтечей апокалипсиса. Да и не только поэтому: светская проекция этого тупика тоже имеется. Даже если принято решение опередить Запад, создав свою систему «цифр», всё равно чужие к своим инновациям ключик обязательно подберут.

А теперь отсюда — к бильдербергской повестке Турина-2018:

— «Популизм в Европе»;

— «Проблема неравенства»;

— «Будущие работы»;

— «Искусственный интеллект» (!!!);

— «США накануне промежуточных выборов»;

— «Свободная торговля»;

— «Мировое лидерство США»;

— «Россия»;

— «Квантовое вычисление»;

— «Саудовская Аравия и Иран»;

— «Мир «пост-правды»;

— «Актуальные события».

Основное, что бросается в глаза, — «искусственный интеллект». Это единственное, что объединяет две повестки дословно. И это — стратегическая программа глобальных преобразований, к которым поведет актуальная политика, описанная Трилатералью. По всем пунктам — от и до. Не детализируем, у нас другая задача.

Но и различия говорящие. Если в повестке Трехсторонней комиссии Европа и США упомянуты через запятую, в контексте «политического и экономического развития», то Бильдерберг разводит их по разным полюсам. Европе остается только «популизм», надо полагать, в противостоянии «лидерству США». Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем на «Большой семерке» и вокруг нее. Правая рука не знает, чем занимается левая? Как бы не так! Обеими руками управляет одна и та же голова. Просто саммит Трилатерали прошел в марте и прочертил «дорожную карту» в АТР, которая к июньскому Бильдербергу, по сути, оказалась выполненной. Поэтому и настала пора заняться Западом, а также Россией.

Маленький штрих. Мы упоминали о совмещении российского и китайского вопросов на Бильдерберге-2009. Но с тех пор немало воды утекло, включая создание того же AIIB (2014 г.). И именно накануне, в 2013 году, китайская тема повестку Бильдерберга покинула и до сих пор в нее не вернулась. Не стало необходимости? Почему? Россию-то тем временем неизменно обсуждают каждый год и, как видим, весьма результативно, иначе откуда всё новые и новые санкции?

Кстати, к дополнительному сведению: в марте 2015 года изменилась мировая система золотых аукционов. Количество участников возросло с пяти, точнее, с четырех (с 2014 г. в «золотой пятерке» не участвовал «Deutsche Bank») до 13. В новый список «глобальных бенефициаров» включены отсутствовавшие ранее китайские государственные банки — Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank. Выводов не делаем, и без них ясно, что такого количества «случайных» совпадений не бывает. Не говоря уж о «трех снарядах в одной воронке». В «сухом остатке» то, что альянс ADB с AIIB оставляет Россию на фактической кредитной периферии, закрывая «окно» любых внешних заимствований уже не только на Западе, но и на Востоке.

Но возвращаемся к повестке, которая обсуждается в Турине. Так что же будет между Европой и США? По большому счету ничего нового, раз в перечне вопросов повестки находится «Свободная торговля». Для чего тогда все эти «интерьеры», будоражащие воображение, вплоть до его отключения и конфликтов с реальностью? Очень просто. Во-первых, в надежде на успех попыток «развести» Россию, создав видимость «тарифной» ссоры Америки с Европой, на которую Москва «должна» клюнуть в расчете на атлантический раскол и смягчение санкций, которого на самом деле не запланировано (Меркель, Макрон, Курц, далее очень вероятно, что Конте).

Во-вторых, чтобы подчеркнуть важность ноябрьских промежуточных выборов в США как крайнего срока, за которым в отношениях Вашингтона с Европой и наметится «перелом» к «нормализации». То есть к возврату последней в стойло «глобализации плюс демократия минус национальный суверенитет».

В-третьих, сегодня первым вопросом стоит «европейский популизм», это мы уже видели. А вчера? Открываем прошлогоднюю повестку Бильдерберга-2017 — первые пять вопросов:

— «Администрация Трампа: отчет о ходе работы»;

— «Трансатлантические отношения: варианты и сценарии»;

— «Трансатлантический оборонный альянс: снаряды, байты и баксы»;

— «Вектор ЕС»;

— «Можно ли замедлить глобализацию?».

Никакого кризиса, даже намека на него. И от этого — сразу к «европейскому популизму». Почему? Просто ради «разводки» России замедляют глобализацию, заодно поменяв в повестке-2018 прежнюю формулировку «Россия в мировом порядке» 2017 года на «Россия» просто. Разница колоссальная. В первом случае мы, разумеется, в ИХ раскладах, есть, а во втором — нас НЕТ. Неужели и кому еще это не ясно?

В-четвертых, «атлантическая солидарность» (то есть диктат англосаксов) будет восстановлен также и при помощи вопроса повестки «Саудовская Аравия и Иран». Мы все думаем, что на Иран давят, угрожая войной, США и Израиль. А на самом деле в реальности с ним уже воюют не те и не другие, а именно саудиты. Пока только в Йемене, с шиитской этнической группой иранского влияния в лице хуситов.

Случайно ли Катар, известный как «ворота» влияния Тегерана на южном берегу Залива, возжелал срочно приобрести у России системы ПВО С-400? И случайно ли Саудовская Аравия пригрозила ему за это войной, при том, что сама ведет переговоры с Россией о приобретении аналогичной системы? И что Европа этому противопоставит? Да ничего! Лидеры, получив новую установку, развернутся по ветру флюгером, общественное мнение и политизированный «наивняк» малость поскулит. И в очередной раз продлят антироссийские санкции. Навсегда, пока либо Россия, либо Европа существуют в интегрированном, то есть исторически взаимоисключающем друг друга виде. Для этого туринский «арбитр» и занимается «арбитражем».

Иван Шилов ИА REGNUM Наготове

Почему подрядили именно Саудовскую Аравию? Потому, что по ряду не вполне афишируемых договоренностей существует некая специфическая «цепочка» обязательств, идущая от Пхеньяна через Исламабад, которая далее попадает на развилку и расходится в направлениях на Тегеран и Эр-Рияд. В Вашингтоне в марте «отрегулировали» проект интеграции в определенные планы восточного фланга этой «оси». А в Турине занимаются уже западным ее флангом, перепрограммируя эту развилку в потенциальный ядерный конфликт, только и всего. Да и саудиты предпочтительнее западников: если на Иран нападут последние, симпатии мусульманского мира окажутся на стороне мусульман, пусть и шиитов. Если же столкнуть шиитское государство с ваххабитским, то исламский мир расколется, и многие посчитают, что агрессии подвергаются главные святыни.

А как вам, читатель, во всём этом свете футбольная спецоперация с участием саудитов по дискредитации чемпионата мира в России? С помощью то ли допингового скандала, то ли «договорняка», который раскроет миру «бдительная» ФИФА, причем как раз тогда, когда окончательно «сдулась» WADA. Кстати, по версии источника, который для этого и указывается, за этой спецоперацией стоит отнюдь не саудовская династия, марионеточная еще со времен Лоуренса Аравийского, а всё та же «англичанка, которая гадила, гадит и намерена продолжать гадить». Иначе для чего, не стесняясь «подставной» дискредитации целого списка международных функционеров, поменяли в 2015 году Йозефа Блаттера и Мишеля Платини? «Ложку» потом, как водится, нашли, а вот «осадок» сохранился до сих пор. Да и ружье, повешенное тогда на сцене, — оно же по законам жанра таки должно грохнуть…

Суммируем. Из соображений разумной достаточности текста предельно коротко.

Первое. «Тарифная война» США против сателлитов, как и обещания таковой против Китая, недавний раунд переговоров с которым провалился, — суть грандиозная мистификация, целью которой является, грубо говоря, «ловля России на живца». Никуда Европа от Америки не денется. По-хорошему, встроившись в фарватер новой «генеральной линии» Вашингтона чучелом или тушкой, либо по-плохому, через ломку о колено «тарифного» принуждения и/или вселенского позора «сдачи» Ирана.

Возможно, вопрос о «сливе» США и обсуждался, но как выясняется в интерьере нынешней бильдербергской повестки, немножко под другим углом зрения. Не «слить», а создать ложное впечатление, которое примут за реальную действительность.

Второе. «Свободная торговля» восторжествует в полной мере, проявив себя в «Мире «пост-правды» (еще одна показательная «фишка» повестки-2018), как только Россия на всё это пошлое лицедейство поведется и заглотит наживку, решив встрять в чужие расклады. Это в том числе и об эйфории, царящей в определенных кругах российской элиты по поводу троянского коня европейско-американских «разногласий». «Оставь надежду, всяк сюда входящий…».

Третье. При полной ясности российско-западных раскладов в этой глобальной конструкции «третьим неизвестным» остается позиция Китая, который, с одной стороны, втягивается в глобализацию, а с другой, — остается в непростых отношениях с США. Фокус здесь в том, что чем дальше он одновременно углубляется в тот и другой процессы, тем больший потенциал резкого разворота любого из этих трендов с перевертыванием вверх ногами всей мировой «картинки» он приобретает. Даже не по злой воле; просто конструкция приобретает вид разъезжающихся стульев, и усидеть сразу на обоих не получается.

И четвертое. Выигрышный стратегический выбор России в этой ситуации невозможен без резкого и решительного наращивания своего потенциала до уровня ПОЛНОЙ самодостаточности путем разворота приоритетов той самой «трилеммы», которую обсуждала в Вашингтоне Трехсторонняя комиссия. Национальный суверенитет плюс постсоветская интеграция (что одно и то же) для нас на первом месте, демократия (и то в собственном прочтении) на втором, ну, а глобализация со всеми ее «прибамбасами» вроде «устойчивого развития» и «всеобщей выгоды» — на последнем. Ибо та «Большая Игра», которая против России ведется, изначально запрограммирована на «нулевую сумму» и никакого иного результата не предусматривает.

Настоящий многополярный мир, как уже приходилось отмечать, — это не «мир-дружба-жвачка», а способность каждого центра силы в одиночку противостоять и при необходимости дать отпор не только любому из остальных, но и их альянсу. А это предполагает формирование сначала самим этим центром, а затем и вокруг него собственной мир-системы. Прежде всего, со своей идеологией, причем проектной, со своей валютной, торговой и финансовой системами, а также базовыми технологиями. Никакой суверенитет без этого невозможен и является суррогатом вроде ракетно-ядерного щита, сидящего на программном обеспечении вероятного противника. Только и всего.