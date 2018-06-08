Троянский конь «разногласий» между США и Европой
В рамках прямой линии с Владимиром Путиным от лица российского президента прозвучал ряд серьезных предостережений Западу — и в геополитических, и в военно-политических вопросах. Причем, в адрес не только США, но и европейских сателлитов Вашингтона, которые, якобы «ответив» на брошенный им вызов, вступили с ним в «торговую войну». И даже собираются на саммите «Большой семерки», который стартовал 8 июня в канадском Квебеке, вступить с американским президентом Дональдом Трампом в конфронтацию, чуть ли не призывая при этом: а) превратить «семерку» в некую «шестерку» без США; б) и вернуть в нее Россию для уравновешивания Вашингтона, о чем недавно «заикались» в Германии.
Правда, из Москвы оперативно поступил ответ, выдержанный в том смысле, что для России гораздо важнее не «семерка», значение которой убывает, а «двадцатка» — «Группа двадцати», в работе которой Россия, в отличие от «семерки», участвует.
На уровне первого, видимого среза глобальной политики, противоречия между США и Европейским союзом действительно имеют место. Не сошлись в деньгах, да и Трамп ведет себя словно слон в посудной лавке, «наезжая» даже на Канаду, вернейшего и тишайшего союзника Вашингтона, который из-за этого находится в шокированном недоумении. «Идея того, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности США, честно говоря, оскорбительна и недопустима», — это из заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо в интервью NBC.
Но копнем «второе дно», в интерьере которого выборные политики — это марионетки в руках кукловодов. И посмотрим на ситуацию несколько глубже. 7 июня, в тот же день, когда Владимир Путин в Первопрестольной отвечал на вопросы соотечественников, в итальянском Турине открылась годовая Бильдербергская конференция. И это отнюдь не случайное совпадение.
Маленькое отступление. У нас очень любят, услышав о таких форумах, морщиться и отмахиваться, списывая все на конспирологию. Особенно этим увлекаются те, кто так или иначе сам вовлечен в определенный политический бэкграунд и имеет свой собственный интерес в целенаправленной дискредитации подобной вполне серьезной информации.
Однако в этом году спекулировать на этом, «пришивая» оппонентам конспирологию, будет трудно, практически невозможно. Ладно бы только RenTV привычно освещал эту тему актуальной глобальной повестки, так еще и в программе «Вести Экономика» государственного официоза «Россия-1» 6 июня, в канун открытия Бильдерберга, прошел показательный сюжет с на редкость честным, не в пример прошлым годам, и говорящим содержанием. Приведены даже иллюстрации официального сайта Бильдерберга с ясно видимым Интернет-адресом, схемы рассадки участников на форуме, где особое внимание уделено позициям «в первых рядах» представителей лондонского Chatham House, а также, что очень важно, система бизнес‑ и общественно-политических связей участников саммита, скопированная отнюдь не с «боевого листка» каких-нибудь шизоидных «уфологов», а из рупора корпоративных интересов верхов глобального банковского бизнеса — The Wall Street Journal.
Вот лишь самая краткая выдержка из материала «Вестей Экономики»:
— «Сам факт того, что на протяжении последних 60 лет встречи представителей власти, глав крупных банков, энергетических компаний, оборонных концернов, крупнейших СМИ западных стран не оставляет аура секретности, паранойи и спекуляций, не прибавляет поклонников «Бильдербергам». Каждая встреча клуба обречена скорее на непонимание и неодобрение, чем какую-либо позитивную реакцию со стороны общественности»;
— «Дэниел Эстулин, автор нашумевшего бестселлера «Кто правит миром, или вся правда о Бильдербергском клубе», описывает встречи как «заседания теневого мирового правительства, …угрожающего забрать наши права самостоятельно управлять нашими судьбами, создавая тревожную реальность». «Представьте частный клуб, в котором президенты, премьер-министры, банкиры и генералы тесно общаются, где люди, которые ведут войны и влияют на рынки, говорят то, что они никогда не посмеют сказать публично», — подчеркивает он». (Добавим, что Эстулин — эмигрант в Канаду из советской Литвы, тесно связанный по его собственным многочисленным намекам в упомянутом труде, и не только в нем, с западными спецслужбами);
— и главное: «В своем подавляющем большинстве «Бильдерберги» представляют интересы глобального капитала. Они не подотчетны населению стран. При этом они обсуждают вопросы, которые напрямую касаются многих людей, вырабатывают «бильдербергскую» линию, которая будет устраивать в первую очередь именно компании, банки, промышленные группы и более крупные конгломераты, на которые они работают. Так или иначе, это действительно один из существующих прообразов «серого» мирового правительства, которое никто не выбирал и чьи решения оказывают существенное влияние на судьбы мира», — так характеризуют туринское сборище авторы сюжета в «Вестях Экономике».
В некоторых оценках они несколько сгустили краски. Но спасибо им за важное подспорье в борьбе с профессиональными «профанаторами» обсуждения этой актуальной темы. Но что еще обращает внимание?
Прежде всего, для нас это наиболее показательно, — упомянутые совпадения Бильдербергской конференции-2018 с другими событиями. Не только с прямой линией Владимира Путина, на которой прозвучали упомянутые, надо полагать превентивные, адресованные именно им, предупреждения, дополненные недвусмысленно прямым ответом на вопрос Захара Прилепина о том, что будет, если порошенковская Украина нападет на Донбасс в дни футбольного чемпионата мира. Но и с «Большой семеркой». Такого не бывало никогда!
Да, Бильдерберг, собирающийся в конце мая — начале июня, как правило, проходит после «семерки» с интервалом от недели до двух. Иногда, достаточно редко, он предвосхищает «семерку», в 2009 году на целых два месяца, что было связано с «утрясанием» сценария выхода из глобального кризиса после совместного демарша России и Китая, изменившего его ход. Именно тогда — единственный раз — Москву и Пекин обсуждали вместе, в рамках вопроса о российском и китайском «новых империализмах». Но повторим: никогда «семерка» не проходила на фоне Бильдерберга, и это исключение указывает только на одно: стремление организаторов сборища в Турине прикрыть его в информационном поле и отвести общественное внимание в сторону, направив его на «семерку».
Метод подобных прикрытий был опробован и, видимо, сочтен удачным в прошлом году, когда таким же образом вашингтонское собрание Трехсторонней комиссии прикрыли юбилейным саммитом ЕС в Италии, в рамках которого его участников повели на аудиенцию к папе Франциску. Нынешнее приглашение на Бильдербергскую конференцию второго лица в иерархии Ватикана кардинала Пьетро Паролина — наглядное свидетельство той роли, которая отводится в теневых раскладах Святому престолу.
Пару слов в качестве общей справки. Не составляет особого секрета, что «Большая семерка» — это публичный рупор Трехсторонней комиссии. Если в бильдербергских «посиделках» участвуют представители элитарных кругов Северной Америки и Европы, то на годовых собраниях Трилатерали (сокращенное название Трехсторонней комиссии), которые проходят в конце марта — начале апреля, их дополняют представители АТР, прежде всего Японии.
Логика простая: Трилатераль обсуждает все глобальные вопросы, затем, через «семерку», итоги обсуждения доводятся до общественности, как говорится, «в части, касающейся». После чего Бильдерберг «конкретизирует» повестку с точки зрения интересов атлантической «оси» Запада. Все заинтересованные лица приступают к исполнению принятых «рекомендаций». А информационное пространство затихает до поздней осени, когда циклический процесс возобновляется с заседаний региональных групп Трилатерали, вырабатывающих повестку весеннего годового собрания.
Идем дальше. Повестка нынешнего заседания в Турине уже опубликована, произошло это 5 июня, еще до открытия «сходки» высокопоставленных политических и бизнес-авторитетов. Содержание и авторство докладов и ход их обсуждения нам никто не покажет. Действует правило Chatham House: обсуждаемые вопросы раскрываются, но кто и что именно предлагает — об этом молчок. «Для преодоления стеснения ораторов и большей откровенности обсуждения», разумеется. Но и повестка тоже о многом говорит, особенно если сравнивать ее с повесткой прошедшего три месяца назад в Сингапуре собрания Трилатерали-2018, а также с некоторыми вопросами прошлогодней бильдербергской повестки. Становится видна логика и динамика эволюции обсуждения глобальных проблем.
Вот вопросы из «центра внимания» Трехсторонней комиссии-2018:
— «Силовой сдвиг в АТР»;
— «Будущее экономическое развитие в Азии» (в две сессии: первая — «Инициатива Пояса и пути», вторая — «Взаимодействие между Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций);
— «Состояние и изменения в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии»;
— «Политическое и экономическое развитие Европы»;
— «Политическое и экономическое развитие США»;
— «Глобальное управление и лидерство» (в две сессии: первая — «Глобальная безопасность перед лицом геополитической нестабильности и терроризма», вторая — «Трилемма глобализации / демократии / национального суверенитета»);
— «Революция искусственного интеллекта» (в контексте: кибербезопасности, влияния на общество, систему образования и рынки труда, здравоохранение в «стареющем» обществе, продовольственный вопрос и агрокультуру).
Итак, четыре главных направления обсуждений. Первое: безопасность в Азии; результат — процессы, связанные с КНДР. Это, кстати, к вопросу о том, кто заставил Трампа встречаться с Ким Чен Ыном, было ли ему куда «сворачивать», и кто именно вернул его «на путь истинный», когда он свернуть попытался. Второе: китайская инициатива «Один пояс, один путь». Мы, конечно, не знаем, как именно шло обсуждение, но констатируем, что оно включило тему интеграции Азиатского банка развития (ADB) с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB). Крупнейшие акционеры ADB — Япония и США (более чем по 15%) и КНР с Индией (между 6% и 6,5%); в AIIB расклад другой: безраздельное доминирование КНР с блокирующим пакетом — правом вето на ключевые решения (26%), у Индии 7,5%, у России около 6%.
Соединяем первое и второе направления и получаем участие Китая в корейском урегулировании в обмен на поддержку Западом «Пояса и пути». Помните, читатель, как возмущались этим проектом в Европе, включая Великобританию? А сейчас то самое недовольство как корова языком слизнула: в туманном Альбионе очередь за участием в «золотой эре» китайско-британских отношений, а в Париже — форум европейских и китайских предпринимателей с упором на «Пояс и путь». Все события имеют свое объяснение, а все процессы — цену вопроса. У России здесь — выбор между изоляцией и участием, и понятно, что на самом деле этого выбора просто нет, ибо неучастие автоматически превращается в «петлю анаконды» американского геополитика Альфреда Мэхана.
Третье направление: глобальное лидерство через призму «трилеммы», в которой национальный суверенитет поставлен на последнее место после глобализации и демократии. Без комментариев, особенно по поводу того, как путается в этих «трех соснах» отечественный политикум.
Четвертое: искусственный интеллект в свойственном глобальным институтам «широком толковании», распространенном на все сферы общественной жизни, в которых провозглашается тотальная цифровизация, лозунг которой мы радостно подхватили и побежали впереди паровоза, рассчитывая, что «когда водяное перемирие закончится, нам это зачтется». Не зачтется, только усугубит. Ибо переход к цифровому стандарту в христианской традиции вообще-то считается предвестником и предтечей апокалипсиса. Да и не только поэтому: светская проекция этого тупика тоже имеется. Даже если принято решение опередить Запад, создав свою систему «цифр», всё равно чужие к своим инновациям ключик обязательно подберут.
А теперь отсюда — к бильдербергской повестке Турина-2018:
— «Популизм в Европе»;
— «Проблема неравенства»;
— «Будущие работы»;
— «Искусственный интеллект» (!!!);
— «США накануне промежуточных выборов»;
— «Свободная торговля»;
— «Мировое лидерство США»;
— «Россия»;
— «Квантовое вычисление»;
— «Саудовская Аравия и Иран»;
— «Мир «пост-правды»;
— «Актуальные события».
Основное, что бросается в глаза, — «искусственный интеллект». Это единственное, что объединяет две повестки дословно. И это — стратегическая программа глобальных преобразований, к которым поведет актуальная политика, описанная Трилатералью. По всем пунктам — от и до. Не детализируем, у нас другая задача.
Но и различия говорящие. Если в повестке Трехсторонней комиссии Европа и США упомянуты через запятую, в контексте «политического и экономического развития», то Бильдерберг разводит их по разным полюсам. Европе остается только «популизм», надо полагать, в противостоянии «лидерству США». Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем на «Большой семерке» и вокруг нее. Правая рука не знает, чем занимается левая? Как бы не так! Обеими руками управляет одна и та же голова. Просто саммит Трилатерали прошел в марте и прочертил «дорожную карту» в АТР, которая к июньскому Бильдербергу, по сути, оказалась выполненной. Поэтому и настала пора заняться Западом, а также Россией.
Маленький штрих. Мы упоминали о совмещении российского и китайского вопросов на Бильдерберге-2009. Но с тех пор немало воды утекло, включая создание того же AIIB (2014 г.). И именно накануне, в 2013 году, китайская тема повестку Бильдерберга покинула и до сих пор в нее не вернулась. Не стало необходимости? Почему? Россию-то тем временем неизменно обсуждают каждый год и, как видим, весьма результативно, иначе откуда всё новые и новые санкции?
Кстати, к дополнительному сведению: в марте 2015 года изменилась мировая система золотых аукционов. Количество участников возросло с пяти, точнее, с четырех (с 2014 г. в «золотой пятерке» не участвовал «Deutsche Bank») до 13. В новый список «глобальных бенефициаров» включены отсутствовавшие ранее китайские государственные банки — Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank. Выводов не делаем, и без них ясно, что такого количества «случайных» совпадений не бывает. Не говоря уж о «трех снарядах в одной воронке». В «сухом остатке» то, что альянс ADB с AIIB оставляет Россию на фактической кредитной периферии, закрывая «окно» любых внешних заимствований уже не только на Западе, но и на Востоке.
Но возвращаемся к повестке, которая обсуждается в Турине. Так что же будет между Европой и США? По большому счету ничего нового, раз в перечне вопросов повестки находится «Свободная торговля». Для чего тогда все эти «интерьеры», будоражащие воображение, вплоть до его отключения и конфликтов с реальностью? Очень просто. Во-первых, в надежде на успех попыток «развести» Россию, создав видимость «тарифной» ссоры Америки с Европой, на которую Москва «должна» клюнуть в расчете на атлантический раскол и смягчение санкций, которого на самом деле не запланировано (Меркель, Макрон, Курц, далее очень вероятно, что Конте).
Во-вторых, чтобы подчеркнуть важность ноябрьских промежуточных выборов в США как крайнего срока, за которым в отношениях Вашингтона с Европой и наметится «перелом» к «нормализации». То есть к возврату последней в стойло «глобализации плюс демократия минус национальный суверенитет».
В-третьих, сегодня первым вопросом стоит «европейский популизм», это мы уже видели. А вчера? Открываем прошлогоднюю повестку Бильдерберга-2017 — первые пять вопросов:
— «Администрация Трампа: отчет о ходе работы»;
— «Трансатлантические отношения: варианты и сценарии»;
— «Трансатлантический оборонный альянс: снаряды, байты и баксы»;
— «Вектор ЕС»;
— «Можно ли замедлить глобализацию?».
Никакого кризиса, даже намека на него. И от этого — сразу к «европейскому популизму». Почему? Просто ради «разводки» России замедляют глобализацию, заодно поменяв в повестке-2018 прежнюю формулировку «Россия в мировом порядке» 2017 года на «Россия» просто. Разница колоссальная. В первом случае мы, разумеется, в ИХ раскладах, есть, а во втором — нас НЕТ. Неужели и кому еще это не ясно?
В-четвертых, «атлантическая солидарность» (то есть диктат англосаксов) будет восстановлен также и при помощи вопроса повестки «Саудовская Аравия и Иран». Мы все думаем, что на Иран давят, угрожая войной, США и Израиль. А на самом деле в реальности с ним уже воюют не те и не другие, а именно саудиты. Пока только в Йемене, с шиитской этнической группой иранского влияния в лице хуситов.
Случайно ли Катар, известный как «ворота» влияния Тегерана на южном берегу Залива, возжелал срочно приобрести у России системы ПВО С-400? И случайно ли Саудовская Аравия пригрозила ему за это войной, при том, что сама ведет переговоры с Россией о приобретении аналогичной системы? И что Европа этому противопоставит? Да ничего! Лидеры, получив новую установку, развернутся по ветру флюгером, общественное мнение и политизированный «наивняк» малость поскулит. И в очередной раз продлят антироссийские санкции. Навсегда, пока либо Россия, либо Европа существуют в интегрированном, то есть исторически взаимоисключающем друг друга виде. Для этого туринский «арбитр» и занимается «арбитражем».
Почему подрядили именно Саудовскую Аравию? Потому, что по ряду не вполне афишируемых договоренностей существует некая специфическая «цепочка» обязательств, идущая от Пхеньяна через Исламабад, которая далее попадает на развилку и расходится в направлениях на Тегеран и Эр-Рияд. В Вашингтоне в марте «отрегулировали» проект интеграции в определенные планы восточного фланга этой «оси». А в Турине занимаются уже западным ее флангом, перепрограммируя эту развилку в потенциальный ядерный конфликт, только и всего. Да и саудиты предпочтительнее западников: если на Иран нападут последние, симпатии мусульманского мира окажутся на стороне мусульман, пусть и шиитов. Если же столкнуть шиитское государство с ваххабитским, то исламский мир расколется, и многие посчитают, что агрессии подвергаются главные святыни.
А как вам, читатель, во всём этом свете футбольная спецоперация с участием саудитов по дискредитации чемпионата мира в России? С помощью то ли допингового скандала, то ли «договорняка», который раскроет миру «бдительная» ФИФА, причем как раз тогда, когда окончательно «сдулась» WADA. Кстати, по версии источника, который для этого и указывается, за этой спецоперацией стоит отнюдь не саудовская династия, марионеточная еще со времен Лоуренса Аравийского, а всё та же «англичанка, которая гадила, гадит и намерена продолжать гадить». Иначе для чего, не стесняясь «подставной» дискредитации целого списка международных функционеров, поменяли в 2015 году Йозефа Блаттера и Мишеля Платини? «Ложку» потом, как водится, нашли, а вот «осадок» сохранился до сих пор. Да и ружье, повешенное тогда на сцене, — оно же по законам жанра таки должно грохнуть…
Суммируем. Из соображений разумной достаточности текста предельно коротко.
Первое. «Тарифная война» США против сателлитов, как и обещания таковой против Китая, недавний раунд переговоров с которым провалился, — суть грандиозная мистификация, целью которой является, грубо говоря, «ловля России на живца». Никуда Европа от Америки не денется. По-хорошему, встроившись в фарватер новой «генеральной линии» Вашингтона чучелом или тушкой, либо по-плохому, через ломку о колено «тарифного» принуждения и/или вселенского позора «сдачи» Ирана.
Возможно, вопрос о «сливе» США и обсуждался, но как выясняется в интерьере нынешней бильдербергской повестки, немножко под другим углом зрения. Не «слить», а создать ложное впечатление, которое примут за реальную действительность.
Второе. «Свободная торговля» восторжествует в полной мере, проявив себя в «Мире «пост-правды» (еще одна показательная «фишка» повестки-2018), как только Россия на всё это пошлое лицедейство поведется и заглотит наживку, решив встрять в чужие расклады. Это в том числе и об эйфории, царящей в определенных кругах российской элиты по поводу троянского коня европейско-американских «разногласий». «Оставь надежду, всяк сюда входящий…».
Третье. При полной ясности российско-западных раскладов в этой глобальной конструкции «третьим неизвестным» остается позиция Китая, который, с одной стороны, втягивается в глобализацию, а с другой, — остается в непростых отношениях с США. Фокус здесь в том, что чем дальше он одновременно углубляется в тот и другой процессы, тем больший потенциал резкого разворота любого из этих трендов с перевертыванием вверх ногами всей мировой «картинки» он приобретает. Даже не по злой воле; просто конструкция приобретает вид разъезжающихся стульев, и усидеть сразу на обоих не получается.
И четвертое. Выигрышный стратегический выбор России в этой ситуации невозможен без резкого и решительного наращивания своего потенциала до уровня ПОЛНОЙ самодостаточности путем разворота приоритетов той самой «трилеммы», которую обсуждала в Вашингтоне Трехсторонняя комиссия. Национальный суверенитет плюс постсоветская интеграция (что одно и то же) для нас на первом месте, демократия (и то в собственном прочтении) на втором, ну, а глобализация со всеми ее «прибамбасами» вроде «устойчивого развития» и «всеобщей выгоды» — на последнем. Ибо та «Большая Игра», которая против России ведется, изначально запрограммирована на «нулевую сумму» и никакого иного результата не предусматривает.
Настоящий многополярный мир, как уже приходилось отмечать, — это не «мир-дружба-жвачка», а способность каждого центра силы в одиночку противостоять и при необходимости дать отпор не только любому из остальных, но и их альянсу. А это предполагает формирование сначала самим этим центром, а затем и вокруг него собственной мир-системы. Прежде всего, со своей идеологией, причем проектной, со своей валютной, торговой и финансовой системами, а также базовыми технологиями. Никакой суверенитет без этого невозможен и является суррогатом вроде ракетно-ядерного щита, сидящего на программном обеспечении вероятного противника. Только и всего.