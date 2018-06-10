В военном отношении Израиль способен уничтожить ХАМАС, однако при отсутствии альтернативной модели контроля над сектором Газа, который в настоящий момент находится в руках ХАМАС, Израиль не может себе этого позволить, пишет Шимон Арад в статье для издания The National Interest.

ВС Израиля

Помимо военного измерения Израиль должен обратить свое внимание также на гражданское и стратегическое. В военном отношении Израиль добился впечатляющего прогресса в противодействии угрозам, исходящим из сектора Газа. Однако в гражданской сфере ситуация продолжает ухудшаться, а поиск жизнеспособной альтернативы ХАМАС остался на прежнем уровне. К чему это может привести? Дальнейшее ухудшение экономических и социальных условий в секторе Газа увеличивает вероятность возникновения нового конфликта между ХАМАС и Израилем. В военном отношении Израиль к этому хорошо подготовлен, но при отсутствии эффективной стратегии в секторе Газа не удастся достигнуть долгосрочных позитивных изменений после окончания очередного раунда военных действий.

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Стратегическое, военное и гражданское влияние ХАМАС продолжает уменьшаться. Хотя данная организация все еще может сохранять контроль над сектором Газа, она оказалась в большей изоляции от арабского мира. ХАМАС полагался на военную поддержку Ирана, Катар и Турция оказывали помощь в гражданской сфере, в то время как через Египет проходил транзит товаров в Газу и из нее. Сейчас ситуация осложнилась, Египет стал относится к ХАМАС с большим подозрением, турецкая помощь уменьшилась, Катар втянут в собственную борьбу со странами Персидского залива. К тому же большая часть арабского суннитского мира не одобряет действий ХАМАС и поддержку, получаемую от Ирана и ливанского движения «Хезболла». Все это привело к существенному подрыву региональных позиций ХАМАС. Кроме того, на международном уровне ХАМАС также подвергается давлению. Данным процессом руководит специальный представитель администрации президента США Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

Бедность и нищета процветают в секторе Газа, а ХАМАС направляет большую часть ресурсов на финансирование неэффективных военных мер, с которыми успешно борется Израиль. Попытки ХАМАС манипулировать соглашением о примирении с Палестиной в целях избавления от экономического бремени финансирования гражданского аппарата в секторе Газа также потерпели неудачу.

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Политика Израиля в гуманитарной сфере после окончания предыдущего раунда военных действий в секторе Газа в 2014 году ограничивалась созданием условий, при которых жители сектора Газа едва могли держаться на плаву. Хотя Израиль признал тот факт, что тяжелая гуманитарная ситуация в секторе Газа способствовала началу военных действий в 2014 году, мало что было сделано в данной сфере, чтобы предотвратить начало нового конфликта. Проблема заключается в том, что в условиях обостряющейся гуманитарной ситуации в секторе Газа со временем израильская стратегия сдерживания становится несостоятельной. Сдерживание теряет эффективность тогда, когда цена эскалации оказывается меньше, чем ущерб, связанный с сохранением статуса-кво. Кроме того, Израиль мало что делает для поддержания и развития инфраструктуры, электроснабжения, систем водоснабжения и канализации в секторе Газа, а это означает, что с течением времени гуманитарная ситуация продолжит ухудшаться.

Таким образом, хотя Израиль и наращивает эффективность мер борьбы с угрозами, исходящими из сектора Газа, его гуманитарная политика недостаточно эффективна для того, чтобы предотвратить начало очередного раунда военных действий. У Израиля также нет стратегии, предусматривающей фундаментальные политические изменения в секторе Газа. Очередной раунд военных действий в секторе Газа — это лишь вопрос времени. ХАМАС не смирится с существованием Израиля, а ухудшающаяся гуманитарная обстановка приближает ситуацию к крупной вспышке насилия.

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Сектор Газа

Учитывая то, что ни Израилю, ни международному сообществу не удалось разработать альтернативу господству ХАМАС в секторе Газа, то уничтожение ХАМАС приведет либо к открытой израильской оккупации сектора Газа, либо к хаосу. Факт остается фактом, ни один из этих вариантов не отвечает стратегическим интересам Израиля. Поэтому самым приемлемым выходом остается сохранение сдерживания ХАМАС, контролирующего сектор Газа. Несмотря на то, что не существует какого-либо определенного выхода из сложившейся ситуации, улучшение гуманитарной обстановки, инвестиции в разрушающуюся инфраструктуру сектора Газа могли бы отодвинуть начало нового военного конфликта. Однако при возникновении нового военного столкновения Израиль должен избегать крупномасштабной войны, которая только сыграла бы на руку ХАМАС, и ограничиться стратегией изнурения сил ХАМАС.