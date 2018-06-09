Президент Украины Петр Порошенко считает, что Церковь — это что-то вроде социальной сети. Такое заявление он сделал в пятницу, 8 июня, на встрече с киевскими студентами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

«Мне не нравится, когда любая социальная сеть руководится офисом, который находится в Москве. Церкви это тоже касается, потому что это тоже определенным образом социальная сеть», — цитируют Порошенко информагентства.

Чтобы был понятен контекст этих заявлений, нужно напомнить, что майданная власть, с одной стороны, неустанно продвигает политическую цензуру внутри Facebook и борется (пусть и тщетно) с работой «ВКонтакте» на территории Украины.

С другой стороны, майдан борется с канонической Русской православной церковью, намереваясь не только отбирать храмы и давить на священников, но и получить от константинопольского патриархата отмашку на создание «автокефальной Церкви» и под этим предлогом слить всех православных в одну, контролируемую Церковь.

Президент Украины и ранее делал много громких заявлений по церковной теме. Лучше всего запомнилась его фраза о том, что «дорога украинцев к Богу лежит не через Москву». Еще этот «православный христианин» рассылал обереги (!) солдатам украинской армии, которые по его приказу убивают жителей Донбасса.

Метафора о социальных сетях, которую использовал Петр Порошенко, хорошо раскрывает и его отношение к современным технологиям, и его дремучее невежество (в должной мере дополненное богохульством) в тех вопросах, которые касаются Церкви.

Ему представляется, что Церковь — это просто очень много народа, который собирается в одном и том же месте. Что это — пространство лайков, репостов и банов, то есть пиар-кампаний и контроля за инакомыслием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попрошайка

Если бы в мире существовал директор интернета и у него была бы та же цель, что у Петра Порошенко, то добиться этой цели проще всего было бы с помощью объединения всех социальных сетей в одну, с дальнейшим получением контроля за этой сетью.

И это именно то, что президент майдана и пытается делать.

Бывший прихожанин Московского патриархата Порошенко ныне украшает свое жилище фресками с собственным изображением, поддерживает раскольников и прикладывает все усилия для углубления раскола. Но делает он все это не из злокозненных соображений, а из дремучего невежества, сдобренного утилитарным отношением к предмету.

Идеальная украинская православная Церковь, в представлениях президента майдана, должна быть единственной в стране, русофобской и контролируемой властью. Она должна руководствоваться не учением Иисуса Христа, а заповедями майдана. Христианскость этой Церкви должна быть сведена к набору одежд и молитв, которые, по-видимому, представляются Петру Порошенко занятными заклинаниями.

Ему — и им — нужна не Церковь, а еще один департамент майдана. Он хотел бы «отключить» на Украине Русскую православную церковь так же, как он отключил там российские телеканалы.

Петр Порошенко противостоит христианству в куда большей степени, чем те западноевропейские политики, действиями которых временами любят ужасаться в России. Новый испанский премьер-министр, который отказался клясться на Библии, по крайней мере хорошо понимает, что такое христианство и христианская культура. Президент Украины, напротив, влезает в Церковь по локоть, но действия его глубоко антихристианские.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковная служба

Церковь — это не социальная сеть. Церковь для христианина — это собрание народа Божьего, задуманное Богом после грехопадения человечества и установленное Иисусом Христом. Церковь — это место встречи человека с Богом. Церковь — это храм Святого Духа и Тело Христово.

Задачей Церкви является не развитие майданного самосознания, а возвещение Господа и поддержка христиан для пребывания с Ним и в Нем. С точки зрения христианина, только тогда, когда люди пребывают в общении с Богом, они могут установить гармоничные отношения и между собой.

У Церкви нет политической составляющей, хотя есть социальная, и заключается она в том, что Церковь должна проповедовать любовь и возвещать истину. В той степени, в которой действия власти совпадают с заповедями Христа, Церковь поддерживает эту власть. В той степени, в которой действия власти нарушают заповеди, Церковь осуждает эти действия, хотя и продолжает молиться за эту власть.

Обязанность государства с точки зрения христианства состоит в том, чтобы по мере своих сил распространять в стране мир и благоденствие, заботясь не только о своих гражданах, но и о людях вообще. Поддерживать тех, кому тяжело, поддерживать семьи, создавать условия для полноценной реализации данных Господом человеческих талантов.

Как говорится, найдите десять отличий.

Президенту майдана следовало бы перечитать хотя бы десять заповедей — и хорошенько задуматься, например, над заповедью «не кради» (панамские офшоры), «не лжесвидетельствуй» (дополняется в ежедневном режиме), «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» (автокефальная Церковь), «не убий» (гражданская война). Он явно не читал их очень давно — а может быть, и никогда.

Трудно сказать, чего в заявлениях Порошенко больше, глупости или богохульства. Несомненно лишь то, что в его словах нет даже привкуса христианства. Как нет его и во всех этих «автокефальных планах».

Действия майдана в вопросах, связанных с Церковью, — это систематическая атака на христианство со стороны невежественных людей, облаченных в псевдохристианские одежды.