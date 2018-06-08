Все надеются на то, что на следующей неделе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын смогут запустить процесс полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Однако Северная Корея также могла бы сыграть важную роль в более широких глобальных усилиях, направленных против ядерного распространения, пишет Джеймс Роббинс в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Читайте также: Atlantic: Сможет ли правительство запустить мирный процесс в Афганистане?

Когда речь заходит о незаконных программах по созданию ядерного оружия, то КНДР в этом отношении является бесспорным лидером. Несмотря на все усилия, ни администрация экс-президента США Джорджа Буша, ни администрация Барака Обамы не смогли помешать Пхеньяну в создании ядерного оружия и баллистических ракет. Династия Ким манипулировала переговорами, уклонялась от санкций, блефовала — и все же смогла проложить себе нелегальный путь в ядерный клуб. Экономика КНДР является одной из самых слабых в мире, но это не помешало ей разработать ядерное оружие.

Всем интересно узнать, как северокорейское руководство смогло достигнуть таких результатов и, что самое главное, кто оказал помощь КНДР? Советник по национальной безопасности Джон Болтон подвергся критике, когда предложил «ливийский вариант» денуклеаризации Корейского полуострова. Критики Болтона сфокусировали свое внимание на судьбе бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, который был свергнут при поддержке войск НАТО в 2011 году. Однако гибель Каддафи стала результатом ошибочной политики администрации Обамы, которая в итоге привела к дестабилизации Ливии и превращению ее в террористический плацдарм. Предательство Каддафи — это провал политики США в регионе. Масло в огонь также подлил странный и легкомысленный комментарий бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон: «Мы пришли, мы увидели, он умер». Говоря о Ливии, Болтон имел в виду совсем другое.

thierry ehrmann Муаммар Каддафи (фрагмент рисунка)

«Ливийский вариант» относится к 2003 году, когда Болтон занимал должность помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями. В декабре 2003 года Каддафи согласился отказаться от своей ядерной программы и передал США тонны оборудования и документов. Заполучив документы, разведслужбы США раскрыли механизм ядерного распространения. Как оказалось, программы вооружения Ливии, Северной Кореи и Ирана были активизированы пакистанским ученым-ядерщиком Абдул Кадир Ханом. Разрушение сети распространения ядерного оружия, созданной Ханом, стало более важной задачей, нежели ликвидация слаборазвитой ядерной программы Каддафи.

Читайте также: Washington Post: Трамп ведет торговую войну самым «тупым образом»

Однако даже потеряв поддержку со стороны сети Хана, КНДР смогла продолжить развитие ядерной программы. Таким образом, в рамках возможного ядерного соглашения между КНДР и США Северная Корея должна предоставить американским аналитикам доступ ко всей секретной информации, связанной с ее ядерной программой. Пхеньян должен раскрыть все свои секреты, включая информацию о том, как КНДР удавалось уклоняться от санкций, с кем Пхеньян сотрудничал, чтобы получить ядерные компоненты.

Поскольку Сирия входила в сеть нелегального распространения ядерных технологий, неудивительно, что президент Сирии Башар Асад бросился организовывать саммит с Ким Чен Ыном. В сентябре 2007 года израильские военные самолеты уничтожили плутониевый реактор в Аль-Кибаре, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе так называемой операции «Вне рамок», также известной как операция «Фруктовый сад». Реактор в Аль-Кибаре был спроектирован и построен северокорейскими специалистами, десять из которых были убиты в результате нападения израильских ВВС. Асад может отправиться в Пхеньян, чтобы попросить Ким Чен Ына сохранить в тайне детали ядерных отношений между двумя странами. США должны настаивать на раскрытии этих подробностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Как указал иранский перебежчик, Тегеран также имеет отношение к строительству сирийского реактора в Аль-Кибаре. Таким образом, США могут разоблачить сотрудничество между Северной Кореей и Ираном в области разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Северная Корея выступает главным поставщиком ракетных технологий в Иран. Возможно, Пхеньян, также поставлял в Иран и расщепляющийся материал. По имеющимся сведениям, иранский ученый ядерщик Мохсен Фахризаде (Махабади) присутствовал на третьем ядерном испытании КНДР в 2013 году. Он работал над проектом по разработке боеголовок, которые можно было бы установить на северокорейские баллистические ракеты. Один из чиновников США предположил, что «очень возможно, что северокорейцы проводят испытания сразу для двух стран». Возможно, в скором времени США смогут получить ответ на этот вопрос.

Читайте также: Daily Sabah: США заставили пойти навстречу Турции по Манбиджу

Истинный масштаб незаконных отношений между Северной Кореей и Ираном скрыт покровом тайны, но это можно легко исправить с помощью Пхеньяна. КНДР должна ответить на ряд очень важных вопросов. Какова степень сотрудничества КНДР и Ирана в области реализации собственных ядерных программ? Иран использует КНДР для развития некоторых аспектов своей программы, чтобы обойти контроль со стороны международной инспекции? Какие именно технологии были переданы и кому? Какие еще страны причастны к этим преступным отношениям? США должны получит доступ ко всей информации о сотрудничестве с Ираном.