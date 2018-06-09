Сирийская многоходовка получает весьма ожидаемое продолжение — почти все организации сирийских курдов запросили мира и переговоров с правительством Сирии. Представители главной партии сирийских курдов — «Демократического союза» (PYD) 6 июня заявили о готовности вступить в переговоры с Дамаском, сообщил в беседе с Associated Press высокопоставленный курдский лидер Алдар Халил. «Цель состоит в продвижении политического урегулирования по принципу «сирийцы-сирийцы», закрытия дверей для конфликтов и войны», — сказал Халил.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдские боевики

Предложение курдами переговоров Башару аль-Асаду поступило на вторые сутки после достижения между США и Турцией договоренности по городу Манбидж и прилегающему к нему району на северо-востоке провинции Алеппо. Курды дождались полного и беспрекословного «одобрения» со стороны всего НАТО пресловутой турецко-американской «дорожной карты» по Манбиджу и, так сказать, насильственному выдворению отрядов курдской YPG из этого города. НАТО приветствует достигнутые между США и Турцией договоренности по сирийскому Манбиджу, согласно которым из этого района начинается вывод отрядов курдского ополчения, заявил 6 июня генсек блока Йенс Столтенберг.

Переговоры

Но «добили» сирийских курдов все-таки слова шефа Пентагона США Джеймса Мэттисса, который заявил в связи с «дорожной картой»: Турция имеет важное значение для НАТО, и НАТО необходимо найти способ защиты законных интересов Турции в Сирии. Один из журналистов задал вопрос, повлияет ли соглашение США с Турцией по Манбиджу на операции, которые курдские отряды YPG проводят в Сирии против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Указав на то, что американская сторона продолжает обсуждать этот вопрос с учетом интересов безопасности Турции, Мэттисс напомнил о недавней встрече госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу: «Турция — союзник по НАТО, который играет важную роль в урегулировании конфликта в Сирии, создаваемого режимом Асада при поддержке Ирана и России», — отметил Мэттисс.

Для мира в этом бреде нет ничего нового. Но хочется заочно напомнить шефу Пентагона, что фактографические и иные доказательства причастности США и Израиля к сколачиванию самой террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и к спасению ее главарей есть в достаточном количестве у спецслужб Ирана, Сирии, Ирака, России и даже Китая. Как бы Мэттиссу не доболтаться, прикрывая, в сущности, не президента США Дональда Трампа. Трамп ведь признавал в 2017 году непосредственную вину и причастность администрации Барака Обамы и Хиллари Клинтон к созданию и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в целом течений так называемой «арабской весны».

Поэтому вернемся к сирийским курдам. 7 июня, окончательно удостоверившись в сливе турецких курдов США и Израилем, сирийские курды дозрели до просьбы к Дамаску о возобновлении — именно возобновлении — диалога и переговоров. Ставки сирийских курдов на США и Израиль оказались изначально ошибочными, если вспомним перипетии захвата турками города Африн.

Правда, ряд деятелей курдских партии PYD и отрядов YPG даже сейчас делают вид, что все в порядке. По словам нескольких командиров YPG, советники и бойцы курдских формирований «завершают свою антитеррористическую миссию в Манбидже, подготовив местное (арабское) ополчение и «Военный совет Манбиджа» к защите населенного пункта собственными силами». Да, такие структуры и органы создавались при соучастии курдов в Манбидже, в СМИ даже тогда появились выражения типа «прокурдские арабы» и тому подобное. Но кто-нибудь и когда-нибудь после 2015 хоть раз слышал об участии формирований «Военного совета Манбиджа» хоть в одной операции по прочесыванию местности на предмет выявления террористов? Конечно, нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Обратим внимание, сопредседатель SDF Ильхам Ахмед предположил, что на подготовку к диалогу между курдами и Дамаском уйдет «определенное время». «Мы стремимся обезопасить наш проект по самоуправлению (на северо-востоке Сирии — прим.), и американцы в этом также заинтересованы». Как можно понять, у кое-кого из курдов американские доллары все-таки еще не закончились. А агентство АР напомнило: предыдущие попытки свести представителей сирийских курдов и правительства в Дамаске за одним столом переговоров, предпринятые российской и иранской сторонами, оказались безрезультатными — при этом, «забыв» напомнить, что безрезультатность явилась следствием того, что спецслужбы США и Израиля усиленно «обрабатывали» даже прорусски и проирански настроенных сирийских курдов.

Как бы то ни было, но именно 7 июня мир также засвидетельствовал первый непосредственный итог обращения сирийских курдов к Башару аль-Асаду. В интернет-сети опубликовано видео о том, как сирийские военные отказывают в проезде военной колонне США под городом Эль-Камышлы (с преимущественно курдским населением) на северо-востоке Сирии. Это, кстати, тоже недалеко от сирийско-турецкой границы. Сирийские войска отказали американской военной колонне в проезде, вынудив ее изменить свой маршрут. Американский конвой направлялся в сторону военной базы к югу от Эль-Камышлы. Отмечается, что командование американской колонной добровольно и без трений изменило маршрут конвоя.

Ранее сообщалось, что в Эль-Камышлы, неофициальной столице так называемого «Сирийского Курдистана», вновь резко обострились отношения между курдской полицией «Асайиш» и проправительственными силами. То есть — ополченцами из числа алавитов, шиитов и друзов. Сведения с мест дают понять о том, что христианские ополченцы Эль-Камышлы, среди которых и несколько сотен сирийских армян, пока умудряются сохранять нейтралитет. Тем не менее США предпочли «не связываться» с сирийской армией и не поспешили «помогать» своим ставленникам — видимо, американцев удовлетворило то, что сирийские военные и проправительственные силы на данном этапе согласились «не заниматься» военной базой США рядом с Эль-Камышлы… Но, с другой стороны, — а что, США начали «сливать» и курдов провинции Хассеке?

А вот в другой сирийской, некурдской провинции Ракка, ситуация кардинально иная. И развитие событий, как мы ранее указывали, не просто говорит о скорой эвакуации оттуда войск и отрядов частных военных компаний США и Франции (возможно, и израильтян), но и о том, что в провинции Ракка давление на сирийских курдов идет уже по линии Сирии и Ирана. Хотя по Ракке и именно в истекшие июньские дни, усиленное давление осуществляется и против США. Причем давление-то идет с Запада!

(сс) Zeledi Эр-Ракка

Международная правозащитная организация Amnesty International 5 июня опубликовала доклад о неизбирательных действиях американских войск в Ракке в ходе ее освобождения от боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как утверждают эксперты организации в своей работе «Война на уничтожение» (War of Annihilation), в результате боев за «столицу» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году погибли сотни жителей Эр-Ракки, отдельные кварталы города были превращены в руины. В течение двух недель в феврале этого года правозащитники опросили более ста жителей Эр-Ракки, посетили 42 цели в городе, атакованные США. Результаты исследования дали им основания утверждать о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны американских войск во время штурма жилых районов Эр-Ракки.

Конечно, представитель американской коалиции в Ираке и Сирии, полковник армии США Шон Райан назвал выводы правозащитников «чрезвычайно неточными». По его словам, во время боев в Эр-Ракке «коалиционные силы» и их партнеры «на земле» организовали несколько гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из зоны боевых действий. Однако боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заминировали все выходы из города и использовали местное население в качестве «живых щитов». Этим, мол, и объясняются высокие потери среди гражданских лиц в Ракке, заявили в американском командовании.

Проблема американцев в Эр-Ракке заключается в том, что 90% жертв и разрушений, о которых упоминают эксперты, — это последствия американских (в основном) авианалетов и ракетных обстрелов, а не результат использования террористами мирных жителей в качестве «живого щита». В целом число жертв среди мирных жителей Ирака и Сирии в результате авиаударов коалиции во главе с США за 2017 год выросло на 200%. Такую оценку, основанную на данных из открытых источников, в январе этого года представила британская мониторинговая группа Airwars. В двух странах из-за ударов авиации «американской коалиции» погибло от 3923 до 6102 гражданских лиц.

По сравнению с 2016 годом, число жертв среди некомбатантов в Сирии после ударов коалиции по объектам и позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличилось вчетверо. В Ираке этот показатель вырос на 87%: по меньшей мере, 1128 человек погибли в результате более 100 авиаударов коалиции США. Прошлый год оказался самым смертоносным для мирных иракцев и сирийцев, что, как отмечали британские эксперты, обусловлено масштабными боями против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах крупных городских агломераций. Освобождение Мосула, второго по величине иракского города, и сирийской Эр-Ракки обошлось местному населению беспрецедентно большими потерями. Не правда ли, неплохое подручное средство для обоснования предпосылок для скорейшей эвакуации западных и израильских военспецов из провинции Ракка?

Александр Горбаруков ИА REGNUM В крови

Но на данной территории актуальна и проблема «декурдизации» освобожденных городов и деревень. В этой связи крайне интересна и где-то даже закономерна следующая информация. Мы уже неоднократно сообщали о том, что весной текущего года усилились атаки якобы «местного ополчения» и шиитских добровольцев на военных США и других западных стран. Но волна атак продолжилась и в июне. Ресурс Dimpenews.com опубликовал заявление «Народного сопротивления Восточного региона», в котором «Народное сопротивление» взяло на себя ответственность за взрыв у базы в Айн Исса в окрестностях Эр-Ракки 4 июня 2018 года. База принадлежит «Сирийским демократическим силам» (SDF) и используется совместно с американскими и французскими военными. «Народное сопротивление» утверждает, что «уничтожено более 30 наемников, в том числе американцы и французы». А вот отдельная часть заявления посвящена «курдским братьям», которые пока не являются мишенью для «Народного сопротивления». Но если они не откажутся от сотрудничества с оккупантами, то станут «третьей мишенью», после американцев и французов. В заявлении также выражается поддержка Сирийской арабской армии.

Конечно, западные источники это опровергают, хотя и не напрямую, а косвенно. До этого сообщения была информация от «Сирийской обсерватории по правам человека» (представлена агентом британских спецслужб — прим.) и от курдских СМИ о мощном взрыве рядом с американо-французской военной базой в городе Айн Исса: погиб один военнослужащий, несколько человек получили ранения. На данной базе находятся специальные подразделения США и Франции: 200 американских и 75 французских военнослужащих. Да и командование формирований SDF опровергло утверждение о потерях при взрыве, не отрицая сам факт взрыва, объяснив происходящее проведением учебных занятий по разминированию. Что тут правда, а что — нет, покажет время. Просто напомним, что о боевых потерях (т. е. в результате нападений или диверсий) в провинции Ракка американцы и французы утаивают данные не первый день — как минимум, с января-февраля этого года.

Нас интересует все-таки не то, сколько американцев и французов погибло в Ракке, а их напоминание курдам. В принципе ведь уже поступали сообщения о том, что в самой Эр-Ракке имели место некие спонтанные, в том числе и вооруженные столкновения между местными арабами и курдами из SDF. Продолжаются ли эти боестолкновения в июне — пока сведений нет. Но с учетом обращения партии сирийских курдов PYD к Башару аль-Асаду и предупреждения от «Народного сопротивления Ракки» курдам, пока еще находящимся в городе Эр-Ракка, мы вправе ожидать, что сейчас уже все или почти все группировки и политические партии сирийских курдов буквально бросятся в Иран за помощью и обещаниями договоренностей.

Мы уже сообщали, что по поручению Запада и Израиля сирийских курдов усиленно «обрабатывает» Саудовская Аравия. Но сирийские курды, не отказываясь от контактов с саудитами, уже стали чуточку умней — 30 мая в Москве их посланцев в лице делегации Курдского национального совета Сирии (ENKS) принимал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. А до этого, 2 мая, депутация племен сирийских курдов во главе с политиком Халидом Атия была принята в Тегеране лично членом Совета по целесообразности и главным советником верховного лидера Ирана Али Акбаром Велайети. Эти два факта наглядно показывают, что после катастрофы Африна и в преддверии ухода из Манбиджа и Эр-Ракки сирийские курды значительно укрепили свои связи с Ираном и Россией. И вот — следует просьба курдов к Дамаску о возобновлении диалога.

Где действительно будет размещена военная полиция РФ

Описание сегодняшней картины в Сирии будет неполным, если мы не расстроим израильских политиков и экспертов. Противоречивые данные о том, что якобы Россия выдавливает по просьбе Израиля иранских военных советников и шиитских добровольцев из Южной Сирии, были опровергнуты еще на прошлой неделе. Сейчас же мы вынуждены, опираясь на данные именно западных СМИ, опровергнуть также не менее противоречивые заявления о том, что якобы российская военная полиция «выдавливает» иранцев и шиитских добровольцев с границы между Ливаном и Сирией.

Вначале на протяжении 2−3 дней массированно утверждалось, что «на ливано-сирийской границе были развернуты подразделения российской военной полиции в целях избежания инцидентов с израильскими военными. Российские полицейские заменили формирования «Хезболлах», противников Тель-Авива». Сама формулировка уже настораживала своей неправдоподобностью — на ливано-сирийской границе террористов ликвидировали, а уцелевшим дали возможность эвакуироваться в провинцию Идлиб еще в начале мая. Таким образом, уже свыше месяца по обе стороны ливано-сирийской границы стоят формирования ливанской партии «Хезболлах» и сирийская армия. Кого от кого там должны были бы «разделять» военнослужащие российской военной полиции? Нонсенс.

Но уже 6 июня российские СМИ подправили информацию о ситуации на ливано-сирийской границе: «На смену российским военным сейчас пришли подразделения 11-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил Сирии. Формирования «Хезболлах» еще остались у некоторых участков границы». Хотя опять-таки нонсенс — подразделения сирийской армии никуда и не уходили из Западного Каламуна с начала мая — там продолжаются проверки и «зачистки», и бронетанковые силы для этого не нужны. Но зато признается, что шиитские добровольцы из «Хезболлах» по-прежнему остаются в этих местностях.

Между тем, Reuters 6 июня сообщило, что ситуация была урегулирована еще 5 июня, когда сирийская армия заняла три позиции в районе близ города Аль-Кусайр в провинции Хомс, где в начале недели были развернуты российские войска. Это, между прочим, не совсем Западный Каламун и ливано-сирийская граница и, еще раз подчеркнем, достаточно далеко от сирийско-израильской границы, потому что провинция Хомс ни на одном участке не граничит с Израилем. Но «два несирийских источника» агентства Reuters подтвердили — развертывание российских военных у границы с Ливаном в Сирии привело к трениям с поддерживаемыми Ираном силами, включая ливанскую «Хезболлах», выразившими резкий протест против подобного «нескоординированного шага». «Это был нескоординированный шаг, — заявил неназванный собеседник Reuters, представленный агентством в качестве военного командира. — Теперь ситуация урегулирована. Мы были против этого».

По словам собеседника Reuters, бойцы «Хезболлах» никуда не отходили и по-прежнему находятся в этом районе. «Возможно, этот шаг (изначальное размещение российских сил в провинции Хомс — прим.) был сделан для того, чтобы заверить израильтян », — заявил источник, предположительно, из числа иранских военных советников, добавив, что эти действия нельзя оправдать борьбой против террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отряды «Хезболлах» и сирийская армия самостоятельно нанесли ваххабитам поражение на ливано-сирийской границе. Комментариев со стороны российских военных не поступало. Молчат на Западе, в Израиле, в Турции.

Косвенно отреагировал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В интернет-сети вновь размещаются не то новые, не то ранее сделанные видеозаписи обращения Нетаньяху… к иранской нации с дифирамбами о том, какие иранцы древние, культурные, талантливые и успешные и т. д. и т. п. С еврейским вопросом: «Но почему иранцы такие бедные в самом Иране?» — естественно, сам же израильский премьер предлагает ответ: «Из-за преступного режима мулл».

Понятны переживания Нетаньяху и израильских спецслужб — провал на сирийских курдах и на курдском вопросе в целом, провал в воздействии на Россию с тем, чтобы Москва «выдворяла Иран с Ближнего Востока». Поэтому и следует вновь обращение к «древней талантливой иранской нации» — все тот же расчет на попытку изнутри подорвать Иран и его общественность. Но Тель-Авиву пора бы понять, что каждое такое лицемерное заявление из Израиля, напротив, вызывает резкое усиление антиизраильских и антисионистских настроений — даже и у рядовых иранцев в отдаленных от Тегерана провинциях. Срабатывает тот самый эффект — враг нас хвалит? — значит, мы ненадлежаще боремся с ним.

Kremlin.ru Отряд военной полиции на авиабазе Хмеймим

Но, на наш взгляд, поднятая израильскими СМИ и политиками шумиха о «выдавливании Ирана и шиитов» с ливано-сирийской границы на деле направлена на то, чтобы отвлечь внимание от действительно ожидающегося ввода российской военной полиции. И именно поближе к сирийско-израильской границе, а также к оккупированным израильтянами сирийским Голанским высотам. Соответствующее соглашение было достигнуто между Россией и США еще летом 2017 года, однако южный городок Эт-Танф и участок сирийско-иорданской границы вблизи него — это ну никак не Западный Каламун и не ливано-сирийская граница, где преобладало и преобладает союзное шиитам и Ирану население. Естественно, что ввод российской военной полиции в Эт-Танф предполагает эвакуацию и англо-американо-иордано-израильской базы из городка, и недобитых террористов — по меньшей мере, в традиционную «коллективную базу» спецслужб США и Великобритании в лице Иорданского королевства.