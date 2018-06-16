Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук намерен 13 июня провести в Италии пресс-конференцию на тему религиозной свободы на Украине. Об этом сообщает секретариат УГКЦ в Риме. Необычным является здесь то, кто выступил инициатором сего — а именно, посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич, которая была в прошлом году назначена на этот пост американским президентом Дональдом Трампом. Выступление Шевчука состоится в рамках проводимой посольством конференции о состоянии религиозной свободы в современном мире. Кроме американских дипломатов, обещают быть представители Римской курии и средств массовой информации, что говорит о значительной пропагандистской составляющей мероприятия.

Va.usembassy.gov Гингрич разглядела Украину даже из Рима

(сс) Longin Wawrynkiewicz Святослав Шевчук

Напомним, что 29 мая государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерении провести 25−26 июля в Вашингтоне первое в истории международное министерское совещание, посвященное задачам продвижения религиозной свободы в мире. На него будут приглашены министры иностранных дел из различных стран, представители международных организаций, религиозных общин и институтов гражданского общества. Правда, кто именно являются, по словам Помпео, «единомышленниками» США в этом вопросе, пока неизвестно. А на следующий день, 30 мая, госсекретарь вместе с послом по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэмом Браунбэком представил на пресс-конференции очередной международный доклад о свободе вероисповедания в 2017 году. Как передавала радиостанция «Голос Америки», особое внимание было уделено «таким странам, как Россия, Китай и Иран, где нарушаются права религиозных групп».

Крест

Что касается Киева, то в отношении его указывалось на обращение президента Украины Петра Порошенко к константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом помочь преодолеть раскол православных христиан. Замечания Украинской православной церкви Московского патриархата о неспособности правительства решить проблему дискриминации в отношении УПЦ МП со стороны непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата и местных органов власти, симпатизирующих УПЦ КП и УГКЦ. Чествование городскими властями Киева и Львова руководства националистических организаций времен Второй мировой войны, которые сотрудничали с нацистами, и чьи подчиненные участвовали в убийстве тысяч евреев. Установку в Виннице памятнику Симону Петлюре, который в 1918—1921 годах не вмешивался, чтобы остановить погромы, которые привели к гибели десятков тысяч евреев.

Отдельно говорилось о Донецкой и Луганской Народных Республиках, где, по утверждению авторов доклада, «пророссийские силы» продолжают «задерживать и заключать в тюрьму религиозных лидеров». Затронут и российский Крым, который в версии американцев «принадлежит» Украине. Здесь правительство США беспокоили «преследования» организаций «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), исламской «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также местных структур УПЦ КП и УГКЦ. Возможно, частично об этом и будет говорить архиепископ Шевчук. Но есть также отдельная тема, упомянутая в докладе, являющаяся, видимо, предметом негласных серьезных переговоров между украинскими униатами и американскими дипломатами, которые активизировались после заявления президента Порошенко о скором появлении Единой поместной православной церкви на Украине (ЕППЦ). Буквально сразу же главу УГКЦ попросила принять посол США на Украине Мари Йованович, в разговоре с которой Шевчук приветствовал шаги по созданию ЕППЦ. В Греции зашевелился американский посол Джеффри Пайетт, с августа 2013 по август 2016 года служивший на аналогичной должности на Украине. Теперь к делу подключается и посол при Святом престоле Гингрич.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Ряд наблюдателей высказывали предположения, что украинские греко-католики поддерживают появление украинского православного патриархата, чтобы потом попробовать «приватизировать» его и подчинить Ватикану. Однако в униатской среде есть и те, кто настороженно относятся к действиям Киева. Недавно во Львове прошла публичная дискуссия «УГКЦ и автокефалия Украинской православной церкви». Ее участники заметили, что основной вызов нынешней попытки получить автокефалию — это декларируемый властями принцип «единая Церковь — единое государство». Остальные, так сказать, «зависимые» от зарубежных центров, будут постоянно слышать в свой адрес обвинения: «Вы — предатели, вы подчиняетесь Москве, а вы — Ватикану. Только мы настоящая Церковь украинская». Отсюда для многих греко-католиков нынешний союз с УПЦ КП выглядит ситуативным. Есть и опасения, что верующие могут начать перетекать в Единую поместную православную церковь из УПЦ МП, однако могут уходить и из УГКЦ.

Для украинских униатов очень важен вопрос статуса их Церкви. В случае создания ЕППЦ, как они предполагают, на Украине появится, помимо двух канонических православных патриархатов, Киевского и Московского, некое «гибридное» и «чужеродное» тело — Украинская греко-католическая церковь с центром в Риме. Ситуацию могло бы изменить предоставление со стороны Святого престола УГКЦ статуса полноценного патриархата с кафедрой в Киеве, куда униаты перебазировались из Львова. Однако в Ватикане не торопятся пойти на подобный шаг, тормозят процесс, хотя прошения поступают регулярно. Возможно, что в нынешней ситуации украинские греко-католики надеются заручиться действенной поддержкой Вашингтона, попросить его оказать давление на Святой престол. В конце концов, никто не может дать гарантию, что в будущей ЕППЦ (если она появится, конечно) не окажется сильного пророссийского лобби. А вот для греко-католического патриархата «московская фракция» — это невозможно по определению.