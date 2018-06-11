Арктика как регион сотрудничества стран, входящих в Арктический совет, характеризуется взвешенной позицией практически по всем вопросам взаимодействия в регионе и фактическим отсутствием территориальных претензий у соседних государств. Россия не имеет неурегулированных вопросов с соседями — последним заключен был договор о разграничении в Баренцевом море между Россией и Норвегией, подписанный в 2010 году, хотя многие и считают, что этот договор был серьезной уступкой России, не получившей ответных уступок от Норвегии.

Toubletap Остров Ганса

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Самый известный спор за территории проходит в настоящее время между Данией от имени Гренландии и Канадой, и его даже называют «войной виски». Согласно соглашению между правительствами Гренландии и Дании, последняя контролирует некоторые сферы внешней политики, в том числе пограничные споры. Спор идет за маленький каменный остров Ганса, расположенный в проливе Кеннеди посередине между береговыми линиями стран и находящийся прямо на демаркационной линии.

Согласно международному законодательству, к территориальным водам прибрежных государств относится 12-мильная зона, а пролив Кеннеди меньше 24 миль, поэтому остров формально попадает в территориальные воды обоих государств. Дания и Канада сумели договориться по всем вопросам, кроме небольшого каменного булыжника размером чуть более квадратного километра, о котором спорят вот уже почти сто лет.

Учрежденная Лигой Наций Постоянная палата международного правосудия в 1933 году вынесла решение об острове в пользу Дании, но после учреждения суда ООН и роспуска Постоянной палаты решение было оспорено. Учитывая, что практической пользы от небольшого камня в проливе нет, и вопрос упирается в большей мере только в престиж, переговоры между двумя странами шли неспешно, как часто присуще северным странам.

В 1972−73 годах страны согласовали демаркационную линию в проливе за исключением острова Ганса. Морская граница подходит к острову с севера и отходит на юге, статус острова остался неурегулированным.

Twthmoses Остров Ганса на карте

Почти на 10 лет горячие датские и канадские парни позабыли о территориальных претензиях, пока летом 1984 года датский министр по делам Гренландии Том Хойм не посетил остров и оставил записку «Добро пожаловать на датскую землю» рядом с бутылкой шнапса. Через некоторое время канадские пограничники сменили флаг на канадский, выпили шнапс и оставили в ответ бутылку виски. С тех пор алкогольная война между двумя странами продолжалась почти 35 лет, не перерастая ни во что большее — смена флагов и бутылок проходила через несколько недель, а иногда и месяцев, а стороны не встречались на острове между собой. Подсчитать количество выпитых бутылок никто не берется, но, вполне возможно, скоро этой традиции придет конец.

В этом году, наконец, начались трехсторонние консультации по возможным решениям вопроса о принадлежности острова, кроме как поочередного распития шнапса и виски. Создана рабочая группа, в которую войдут юристы и эксперты из ряда федеральных ведомств, в том числе по глобальным вопросам, рыболовству и океанам, а также по связям с коренными народами и по делам северных стран.

Вполне возможно, что решение растянется еще на годы и даже десятилетия, рассматриваются разные варианты, включая вариант совместного использования острова и разделения права собственности между странами, хотя на острове на данный момент нет ничего, кроме метеостанции.

Группа рассмотрит не только споры вокруг острова Ганс, но и акваторию в районе Лабрадорского моря, в котором заинтересованы и Дания и Канада для использования как для промысла рыбы, так и для поиска углеводородов.

Представители комиссии надеются, что временное решение будет найдено раньше, чем будет подписан окончательный юридический документ, учитывающий интересы всех сторон, в любом случае, подчеркивают в комиссии, решение будет транспарентным, юридически обязательным для исполнения всеми сторонами.

А пока смена флагов и бутылок продолжается, и вполне возможно, в скором будущем может превратиться в аттракцион для привлечения туристов.