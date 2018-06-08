Едва успела завершиться прямая линия с Владимиром Путиным, как в СМИ появилась информация, что правительство определилось с повышением пенсионного возраста. Слуги народа из трех вариантов — мягкого, среднего и жесткого — выбрали самый суровый: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Уинслоу Хомер. Сборщики хлопка. 1876

Напомним, на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года Владимир Путин сказал, что такие решения не должны приниматься кулуарно на уровне правительства, а только с привлечением представителей общества.

Почему не привлекаются эти представители? Почему мнение общества правительство предпочитает не замечать? Неужели мнение «экспертов» перевесило? Президент ведь говорил тогда же и о том, что решение об изменении пенсионного возраста не должно быть шоковым — но разве повышение в максимально суровом формате не есть шоковое решение?

«Те, кто выступают за повышение возраста, говорят, что планка выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы для прошлого века. И продолжительность жизни была (соответствующая). Сейчас все европейские страны и страны, что нас окружают — на Украине то же самое, — все приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали только мы», — заявил в том выступлении Путин.

Украина между тем, а точнее, ее нынешнее правительство, вообще не имеет отношения к заботе о гражданах, более того, против большой части своих граждан она ведет войну, уничтожая их физически. Совершенно ясно, что уничтожением россиян в прямом смысле, а не в каком-то переносном, будет повышение пенсионного возраста, не мягкое, не на 2−3 года, а сразу на столько, как об этом говорится. Поскольку вопросов на эту тему президенту на прямой линии почему-то «не задавали», а вопросы на самом деле есть, обсудим их тут.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Стоящий нищий. 1632

Главное, что делает повышение пенсионного возраста уничтожением народа, это тот факт, что оно затронет далеко не только стариков и далеко не только в некоем туманном будущем. Оно коснется всех и сразу, включая молодежь. И вот почему.

Первое. Необходимость пожилым людям работать до старости спровоцирует демографический кризис. Вынужденные зарабатывать на пропитание бабушки уже не смогут сидеть с внуками. А значит, родители будут вынуждены отдавать детей в ясли. Но яслей на всех не хватит (в детский сад уже попасть очень и очень сложно), а значит, рождение детей придется откладывать, или ограничиваться меньшим числом детей, чем хотелось бы. Либо бабушку посадят с ребенком, и тогда семейный бюджет лишится ее зарплаты, а пенсии у нее еще не будет, а значит, материальный достаток семьи понизится.

Как это соотносится с намерением нашего заботливого правительства решить проблему бедности? Не через окончательное ли решение проблемы бедняков? Вспоминается черный анекдот про реформаторские амбиции власти: «Надо издать такой закон, чтобы бедным быть стало невыгодно. И тогда все станут богатыми!» Увы, пока что опрошенные пенсионеры сходятся в другом прогнозе: старики просто перемрут.

Еще деталь: в недавнем нашем прошлом считалось, что, рожая детей, женщина со временем слабеет, и в том числе по этой причине должна выходить на пенсию раньше. Теперь от наших женщин ждут демографических достижений — и одновременно обещают, что на заслуженный отдых они уйдут на много лет позже. Правительство действительно не видит в этом противоречия?

Читайте также: Медведев против абсолютного большинства граждан РФ. Власть хочет на пенсию?

Второе. Как не хватает и не хватит детсадов, так не хватает и не хватит на всех стариков вакансий вахтеров и дворников. То есть в идеале пожилой человек будет работать на какой-то еще должности, и тут у нынешних пожилых есть вопрос:

«А будет ли принят закон, согласно которому старика нельзя будет ни уволить, ни ущемить в размере зарплаты? — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM сомнениями Татьяна Ивановна, 62 лет. — Ведь работодатель может сказать просто — мол, извини, ты, может, и был спецом, но теперь у тебя мозги не так варят, поэтому положу тебе 5 тысяч, не хочешь — уходи, возьму молодого. И молодой пусть не рассчитывает на 50 — потому что ему будет сказано, что есть старик, готовый вламывать за пятерку».

Возможно, «эксперты», на которых ссылаются сторонники повышения, имеют другое мнение, но что-то подсказывает, что лучшие эксперты по жизни стариков — сами старики, а не напрочь оторванные от народа кабинетные толстосумы.

С рынком труда связано еще одно нехорошее подозрение, о котором говорил сам Путин всё тогда же, в декабре 2017-го:

«Но есть и те, кто предупреждают, что есть проблемы в случае повышения пенсионного возраста. Они говорят, что вот мы хотим придать экономике инновационный характер, чтобы играли главную роль цифровые технологии… Что это значит? Значит, что и на предприятиях число сотрудников потребуется гораздо меньше. И ещё снесём право выхода на пенсию. А куда девать этих людей, которые высвободятся от работы? Что будет с рынком труда?» — цитировал президент тех, кто об этом предупреждает.

Действительно, если буквально через десять лет нам обещают такую цифровизацию, которая огромное (точно не установленное — но точно огромное) число рабочей силы сделает просто ненужным, то насколько узок будет тот сегмент трудового рынка, за который будут грызться старики и молодые?

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Отверженные

Третье. Говорят, что нынешние пожилые полны здоровья и сил, а скоро вообще будут легко доживать до 80. Даже не хочется говорить, что это передергивание, это просто наглое вранье. Во-первых, по данным Росстата, в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительности жизни мужчин — меньше 65, а в трех регионах — меньше 60. Неудивительно, что ожидаемый эффект на ВВП от повышения пенсионного возраста впечатляет: 5,5% к 2030 году и аж 27,7% к 2050-му. Только вот неясно, какой ВВП при отсутствии населения? Или ВВП и прочие показатели «прорыва» обеспечит элита?

«Работать всё так же будут средний класс и низший, а элита все так же будет паразитировать и бездельничать, — говорит пенсионерка Анна Петровна. — Они думают, что им элитарии заработают и нарожают? Нет, они получат когорту бездельников и мироедов».

Статистика подтверждает опасения. Вот что сообщает Росстат:

Зарегистрировано заболеваний у пациентов (всего, тыс.чел.)

Есть и позитивные показатели, но значит ли всё это вместе, что здоровье людей так уж заметно улучшается, что на них еще можно пахать и пахать?

Еще один фактор ухудшения здоровья пожилых людей при принятии данной меры — это потеря возможности ездить на дачу. Которая одна и дает здоровье, а не город и не работа. Остается только пожелать народу за неимением хлеба есть пирожные, сиречь отдыхать на море. Сколько стоит маме, папе, бабушке и маленькому ребенку отдохнуть две недели в России?

Alinatur.ru Курорты

73−78 тысяч в самом паршивом отеле. Что-то не пафосное, а просто пристойное начинается от 115 тысяч. Турбаза, скажем, в Центральной России обойдется тоже прилично — недорогой вариант за 3000 в сутки, всего 45 000 за две недели.

Цитата из х/ф «Город Зеро». Реж. Карен Шахназаров. 1988. СССР В тупике

Украина, которая приводится в пример как соседняя страна, уже повысившая пенсионный возраст, вводит людоедские нормативы по отношению к собственному народу под влиянием международных структур типа МВФ. Ее манят морковкой евроинтеграции и евроинвестиций. На фоне раздающихся все громче голосов в российских СМИ, что Европа наконец-то «отказывается» от Америки, почти бросается в объятия России и собирается бросить в нее же своими инвестициями, наплевав на санкции, Украина действительно вспоминается чаще. Там тоже сперва рисовали заманчивую картину прекрасного будущего, которое вот-вот придет.

Так как будет выглядеть Россия, если ее развитие пойдет по украинской модели, только без майдана — а точнее, с этаким «майданом сверху»? Молодежь, по примеру украинцев, уедет за границу мыть туалеты, работать на овощных плантациях и где там еще побрезгуют местные. А в России останутся люди старшего поколения, и предполагается, что они не дадут обрушиться стране, держа на своих пожилых плечах плавно угасающую индустрию и сельское хозяйство. Тоненькая прослойка элиты, таким образом, обеспечит себе возможность продолжать свое любимое занятие, которое она почему-то называет «бизнесом». Перспективы же развития у страны, из которой сбежала молодежь, как показывает украинский и прибалтийский опыт, не будет никакой.