Пенсионная реформа: равнение на Украину?
Едва успела завершиться прямая линия с Владимиром Путиным, как в СМИ появилась информация, что правительство определилось с повышением пенсионного возраста. Слуги народа из трех вариантов — мягкого, среднего и жесткого — выбрали самый суровый: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.
Напомним, на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года Владимир Путин сказал, что такие решения не должны приниматься кулуарно на уровне правительства, а только с привлечением представителей общества.
Почему не привлекаются эти представители? Почему мнение общества правительство предпочитает не замечать? Неужели мнение «экспертов» перевесило? Президент ведь говорил тогда же и о том, что решение об изменении пенсионного возраста не должно быть шоковым — но разве повышение в максимально суровом формате не есть шоковое решение?
«Те, кто выступают за повышение возраста, говорят, что планка выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы для прошлого века. И продолжительность жизни была (соответствующая). Сейчас все европейские страны и страны, что нас окружают — на Украине то же самое, — все приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали только мы», — заявил в том выступлении Путин.
Украина между тем, а точнее, ее нынешнее правительство, вообще не имеет отношения к заботе о гражданах, более того, против большой части своих граждан она ведет войну, уничтожая их физически. Совершенно ясно, что уничтожением россиян в прямом смысле, а не в каком-то переносном, будет повышение пенсионного возраста, не мягкое, не на 2−3 года, а сразу на столько, как об этом говорится. Поскольку вопросов на эту тему президенту на прямой линии почему-то «не задавали», а вопросы на самом деле есть, обсудим их тут.
Главное, что делает повышение пенсионного возраста уничтожением народа, это тот факт, что оно затронет далеко не только стариков и далеко не только в некоем туманном будущем. Оно коснется всех и сразу, включая молодежь. И вот почему.
Первое. Необходимость пожилым людям работать до старости спровоцирует демографический кризис. Вынужденные зарабатывать на пропитание бабушки уже не смогут сидеть с внуками. А значит, родители будут вынуждены отдавать детей в ясли. Но яслей на всех не хватит (в детский сад уже попасть очень и очень сложно), а значит, рождение детей придется откладывать, или ограничиваться меньшим числом детей, чем хотелось бы. Либо бабушку посадят с ребенком, и тогда семейный бюджет лишится ее зарплаты, а пенсии у нее еще не будет, а значит, материальный достаток семьи понизится.
Как это соотносится с намерением нашего заботливого правительства решить проблему бедности? Не через окончательное ли решение проблемы бедняков? Вспоминается черный анекдот про реформаторские амбиции власти: «Надо издать такой закон, чтобы бедным быть стало невыгодно. И тогда все станут богатыми!» Увы, пока что опрошенные пенсионеры сходятся в другом прогнозе: старики просто перемрут.
Еще деталь: в недавнем нашем прошлом считалось, что, рожая детей, женщина со временем слабеет, и в том числе по этой причине должна выходить на пенсию раньше. Теперь от наших женщин ждут демографических достижений — и одновременно обещают, что на заслуженный отдых они уйдут на много лет позже. Правительство действительно не видит в этом противоречия?
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Второе. Как не хватает и не хватит детсадов, так не хватает и не хватит на всех стариков вакансий вахтеров и дворников. То есть в идеале пожилой человек будет работать на какой-то еще должности, и тут у нынешних пожилых есть вопрос:
«А будет ли принят закон, согласно которому старика нельзя будет ни уволить, ни ущемить в размере зарплаты? — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM сомнениями Татьяна Ивановна, 62 лет. — Ведь работодатель может сказать просто — мол, извини, ты, может, и был спецом, но теперь у тебя мозги не так варят, поэтому положу тебе 5 тысяч, не хочешь — уходи, возьму молодого. И молодой пусть не рассчитывает на 50 — потому что ему будет сказано, что есть старик, готовый вламывать за пятерку».
Возможно, «эксперты», на которых ссылаются сторонники повышения, имеют другое мнение, но что-то подсказывает, что лучшие эксперты по жизни стариков — сами старики, а не напрочь оторванные от народа кабинетные толстосумы.
С рынком труда связано еще одно нехорошее подозрение, о котором говорил сам Путин всё тогда же, в декабре 2017-го:
«Но есть и те, кто предупреждают, что есть проблемы в случае повышения пенсионного возраста. Они говорят, что вот мы хотим придать экономике инновационный характер, чтобы играли главную роль цифровые технологии… Что это значит? Значит, что и на предприятиях число сотрудников потребуется гораздо меньше. И ещё снесём право выхода на пенсию. А куда девать этих людей, которые высвободятся от работы? Что будет с рынком труда?» — цитировал президент тех, кто об этом предупреждает.
Действительно, если буквально через десять лет нам обещают такую цифровизацию, которая огромное (точно не установленное — но точно огромное) число рабочей силы сделает просто ненужным, то насколько узок будет тот сегмент трудового рынка, за который будут грызться старики и молодые?
Третье. Говорят, что нынешние пожилые полны здоровья и сил, а скоро вообще будут легко доживать до 80. Даже не хочется говорить, что это передергивание, это просто наглое вранье. Во-первых, по данным Росстата, в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительности жизни мужчин — меньше 65, а в трех регионах — меньше 60. Неудивительно, что ожидаемый эффект на ВВП от повышения пенсионного возраста впечатляет: 5,5% к 2030 году и аж 27,7% к 2050-му. Только вот неясно, какой ВВП при отсутствии населения? Или ВВП и прочие показатели «прорыва» обеспечит элита?
«Работать всё так же будут средний класс и низший, а элита все так же будет паразитировать и бездельничать, — говорит пенсионерка Анна Петровна. — Они думают, что им элитарии заработают и нарожают? Нет, они получат когорту бездельников и мироедов».
Статистика подтверждает опасения. Вот что сообщает Росстат:
Зарегистрировано заболеваний у пациентов (всего, тыс.чел.)
Есть и позитивные показатели, но значит ли всё это вместе, что здоровье людей так уж заметно улучшается, что на них еще можно пахать и пахать?
Еще один фактор ухудшения здоровья пожилых людей при принятии данной меры — это потеря возможности ездить на дачу. Которая одна и дает здоровье, а не город и не работа. Остается только пожелать народу за неимением хлеба есть пирожные, сиречь отдыхать на море. Сколько стоит маме, папе, бабушке и маленькому ребенку отдохнуть две недели в России?
73−78 тысяч в самом паршивом отеле. Что-то не пафосное, а просто пристойное начинается от 115 тысяч. Турбаза, скажем, в Центральной России обойдется тоже прилично — недорогой вариант за 3000 в сутки, всего 45 000 за две недели.
Украина, которая приводится в пример как соседняя страна, уже повысившая пенсионный возраст, вводит людоедские нормативы по отношению к собственному народу под влиянием международных структур типа МВФ. Ее манят морковкой евроинтеграции и евроинвестиций. На фоне раздающихся все громче голосов в российских СМИ, что Европа наконец-то «отказывается» от Америки, почти бросается в объятия России и собирается бросить в нее же своими инвестициями, наплевав на санкции, Украина действительно вспоминается чаще. Там тоже сперва рисовали заманчивую картину прекрасного будущего, которое вот-вот придет.
Так как будет выглядеть Россия, если ее развитие пойдет по украинской модели, только без майдана — а точнее, с этаким «майданом сверху»? Молодежь, по примеру украинцев, уедет за границу мыть туалеты, работать на овощных плантациях и где там еще побрезгуют местные. А в России останутся люди старшего поколения, и предполагается, что они не дадут обрушиться стране, держа на своих пожилых плечах плавно угасающую индустрию и сельское хозяйство. Тоненькая прослойка элиты, таким образом, обеспечит себе возможность продолжать свое любимое занятие, которое она почему-то называет «бизнесом». Перспективы же развития у страны, из которой сбежала молодежь, как показывает украинский и прибалтийский опыт, не будет никакой.