МВФ

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

За последнюю неделю на Украине власть успела серьёзно переругаться из-за МВФ. Вернее, сам конфликт министра финансов Александра Данилюка и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана возник раньше — Данилюк не захотел согласовывать назначение своего заместителя с Гройсманом. Однако тема МВФ подлила масла в огонь.

Итак, 31 мая стало известно о письме Данилюка послам стран G7 (!). В письме он жалуется, что уже два года вынужден работать без заместителя, поскольку на замов, которых ему «подсовывают» президент и премьер, он не соглашается, а его кандидатуры не находят одобрения у главы правительства и государства. В ответ на это Гройсман заявил, что это письмо подрывает доверие к Украине, и пообещал уволить строптивца.

Уже на следующий день стало известно ещё об одном письме Данилюка — в этот раз народным депутатам. Там он напоминал, что бюджет на 2018 год базируется в т.ч. на продолжении выполнения кредитной программы МВФ, а для этого необходимо принять закон об антикоррупционном суде в редакции, на которой настаивает МВФ. В противном случае расходы бюджета-2018 придётся урезать на эквивалент 4 млрд долл.

Ken Teegardin Время затянуть пояса

«Если нет [транша] МВФ — секвестр неизбежен», — подтвердил он позже в интервью изданию «Экономическая правда», уточнив, что июнь он видит крайним сроком привлечения транша МВФ.

«Мы планировали еще в первом квартале привлечь более двух млрд долларов. Прожили пять месяцев без этого финансирования, но дальше будет сложнее», — добавил Данилюк.

Немного ранее в эфире радио «Новое время» он договорился даже до того, что именно программа сотрудничества с МВФ вернула Украину к экономическому росту. Хотя ещё год назад лично призывал свернуть сотрудничество с Фондом.

Проблема расходов в этом конфликте оказалась ключевой. 6 июня Данилюк написал в Facebook, что истинной причиной желания Гройсмана добиться его увольнения является нежелание поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие» — «а в переводе на человеческий язык — раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков, что является политической коррупцией».

Egmel Ржавые деньги. Коррупция

7 июня Верховная рада уволила Данилюка с должности министра финансов Украины, такое решение поддержали 254 народных депутата при 226 необходимых. В МВФ в ответ заявили, что не комментируют кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но выражают обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли министерства финансов. По мнению Фонда, именно министерство финансов Украины должно сохранять свою ведущую и решающую роль в формировании фискальной политики.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб привычно перенёс ожидаемый срок получения транша на III квартал 2018 года — точно так же, как до этого сроки переносились на I, а затем на II квартал.

«Обычно с момента выполнения обязательств до принятия решения Советом директоров Фонда и выделения кредитных средств проходит около двух месяцев», — поясняет он своё решение в комментарии для «РБК-Украина».

Vic Отложено на потом

Также он фактически спорит с Данилюком насчет влияния транша на экономику Украины:

«Речь тут идёт скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра».

Пока же Украина продолжает только возвращать Фонду деньги. 455 млн долл. вернули в мае, из-за чего валютные резервы сократились до 18,12 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Приватизация

Видимо, в предчувствии увольнения Александра Данилюка понесло «срывать покровы» (в украинской политике это не редкость). Теперь уже экс-министр утверждает, что план по приватизации Украина не выполнит и в этом году. И тут же предлагает дальнейшие варианты развития событий: подавать новый список объектов на продажу или корректировать бюджет. Впрочем, тут дыра гораздо меньше, чем от непоступления транша МВФ. К тому же план по приватизации за три предшествующих года не выполнялся ещё ни разу, и никто по этому поводу особенно не волновался: недопоступление средств традиционно покрывали внутренним госзаймом.

Heather Заплатка

Тут важнее другое. Приватизация — это в т.ч. требование МВФ. Её срыв в Фонде могут посчитать нарушением договорённостей со всеми вытекающими последствиями.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в комментарии изданию «Сегодня» призывает не обманываться календарём. Это по календарю у Украины остаётся ещё семь месяцев на выполнение плана приватизации, на самом же деле — гораздо меньше.

«…Осенью начинаются различные президентско-парламентские кампании, там уже не будут принимать непопулярные, рисковые решения», — указывает эксперт.

Речь, вероятно, о том, что ФГИ может не рискнуть выставлять предприятия по заниженным стартовым ценам (чтобы повысить интерес инвесторов), поскольку это гарантирует критику со стороны оппозиции. А летом сделать этого попросту не успеют, поскольку списки утверждались в мае, а для продажи крупных объектов есть прописанная в законе процедура, занимающая в среднем полгода.

С Одесским припортовым заводом (крупнейшее химическое предприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) снова творятся любопытные вещи.

Artemka Одесский припортовый завод

Компания «Укртрансгаз» обратилась в полицию и просит её вмешаться в ситуацию. Как известно, завод включён в перечень объектов, выставленных на приватизацию в этом году. При этом у завода просто космические долги, превышающие его стартовую стоимость примерно вдвое: в прошлом году они превышали 500 млн долл. «Укртрансгаз» сообщает, что только за апрель этого года предприятие увеличило задолженность ещё на 500 млн грн., однако гасить долги не собирается. Кроме того, в феврале — апреле завод сильно нарушал лимиты отбора газа, а его руководство никак не реагировало на просьбы их соблюдать. Всё говорит о том, что на ОПЗ — своего рода «последняя гастроль» перед продажей: после нас хоть потоп. Также в «Укртрансгазе» заявили, что остановка завода в апреле произошла как раз из-за множественных случаев нарушений договора о поставке газа нынешним арендатором мощностей предприятия (компания «ВЭК»). С такими арендаторами продать завод точно не удастся. Глава ФГИ Виталий Трубаров на просьбу прокомментировать судьбу завода сообщил, что в настоящее время готовится конкурс по отбору советника (по новому закону для продажи всех крупных объектов государство привлекает консультанта и продажей занимается в основном он).

Также в комментарии для информагентства УНН Трубаров сообщил, что первым объектом большой приватизации в этом году станет компания «Центрэнерго» (энергогенерирующая компания; три ТЭС общей мощностью около 7,7 ГВт).

Mykola Swarnyk Добротворская ТЭС

5 июня начали действовать правила продажи небольших государственных предприятий и компаний (объектов малой приватизации). Это означает, что все необходимые подзаконные акты приняты и работают. Закон готов уже давно, перечень объектов Фонд госимущества предоставил ещё в конце мая. Т. е. «малую приватизацию» можно считать стартовавшей. Остаётся только разобраться с техническими моментами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и торговли Украины.

«Сейчас завершается тестирование новых процедур в электронной системе. Следующий шаг — это объявление аккредитации электронных площадок, которое состоится в ближайшее время. Первые лоты программы малой приватизации должны появиться в «ProZorro.Продажи» уже летом», — подчеркивает ведомство.

Однако разобраться с техническими моментами уже проще, тем более что запуск малой приватизации, похоже, станет единственным достижением, которым будут хвастаться перед МВФ в этом году.

Валюта

По состоянию на 7 июня гривна немного просела. Доллар на Украине стоил 26,16 грн. (+0,06 грн. с 31 мая). Евро подорожал ещё значительнее — до 30,78 грн. (+0,62 грн.). Рубль отыграл позиции до 0,421 грн. (+0,005 грн.). Иными словами, доллар, евро и рубль вернулись к значениям двухнедельной давности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

Курс межбанка продолжает следовать за официальным с минимальным отрывом: 26,15−26,16 грн./долл. (+0,05 грн). Чёрный рынок отреагировал и вернулся обратно за планку в 26 грн.: 26,02−26,07 грн. (+0,07 грн.).

Возврат МВФ почти 0,5 млрд долл. в мае никак не отразился на курсе гривны. Она, конечно, колебалась, но для обычного украинца эти колебания были неощутимы. Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии изданию «Сегодня» предполагает, что Нацбанк и дальше будет активно выкупать валюту на рынке, удерживая таким образом курс в районе 26 грн./долл.

«Предложение валюты на рынке превышает спрос, причем как в секторе предприятий, так и физических лиц. Это позволяет НБУ выполнять свои планы по покупке около 10 млн долл. в день без давления на курс», — дополняет эту оценку старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала напоминает, что избыток валюты — явление временное и зависит от готовности игроков рынка заёмного капитала кредитовать Украину.

«…В начале мая ситуация на долговых рынках резко ухудшилась, и кредитовать Украину без четкого сигнала от МВФ никто не будет. Таким образом, угроза дефолта вновь может стать реальной, и это негативно отразится на курсе гривны и экономике в целом», — говорит эксперт в интервью «Интерфакс-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Угроза дефолта

Причём повторная реструктуризация госдолга, по его мнению, крайне низка, а для его обслуживания до конца 2019 года Украине необходимо отыскать 5 млрд долл.

Иными словами, стабильность курса гривны по-прежнему зависит не столько от самой Украины и её экономики, сколько от МВФ.

Топливо

По состоянию на 6 июня за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,36 грн. (-0,16 грн. с 30 мая, +0,95 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,43 грн. (-0,16 грн. с 30 мая, +0,76 грн. с начала года), за дизтопливо — 27,21 грн./л (-0,16 грн. с 30 мая, +1,21 грн. с начала года). Таким образом, ДТ из моторных топлив пока лидирует по темпам прироста розничной цены. Цены на все виды топлива упали согласованно 1 июня, затем плавно снижались до 4-го и с тех пор держатся на текущем уровне.

А вот на ценовую динамику пропан-бутановой смеси это никак не повлияло. За минувшие дни литр автогаза подорожал до 13,27 грн. (+0,03 грн. с 30 мая).

Впрочем, эксперты уверяют, что это ненадолго.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензобака

«Психологический барьер уже пройден, и на сегодняшний день мы имеем ту цену, которую ожидали увидеть только к концу этого года. В ближайшее время мы увидим рост цен на все виды топлива как минимум на гривну-полторы. Подорожает и дизель, и бензин, и автогаз. Если нефть дойдёт до цены в 90 долларов за баррель, мы увидим среднюю цену на дизель на уровне 32 гривен, 95-й бензин будет стоить около 35−36 гривен, а бензин класса премиум может подняться до отметки в 40 гривен», — рассказал глава Набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии politeka.net.

И это только за счёт роста цен на сырьё, при текущем курсе гривны к доллару. Эксперт оговорился, что это негативный прогноз, но даже в лучшем случае он ждёт как минимум двух этапов подорожания в течение лета — суммарно на 1−1,5 грн./л.

Председатель комитета по развитию экономической конкуренции при ТПП Украины Сергей Сапегин в комментарии для издания «Обозреватель» напоминает, что Украина до сих пор не сделала ничего для создания минимального запаса нефти и нефтепродуктов, хотя взяла на себя такие обязательства перед ЕС. Правда, дальше эксперт путается в показаниях. Сначала он утверждает, что значительная доля импортного топлива из РФ создаёт угрозу постоянного роста цен, а затем заявляет, что едва ли не единственный сдерживающий фактор на рынке — это как раз поставки российского топлива.

В Нацбанке Украины прокомментировали дорожающую в последние месяцы нефть. Основной посыл: это создаст дополнительное инфляционное давление на экономику через повышение цен на топливо. Вместе с тем свой прогноз на текущий год (8,9%) там пересматривать не спешат. Напомним, за январь — апрель общеэкономическая инфляция на Украине составила 4,4% — половину спрогнозированного Нацбанком. Между тем серьёзно разворачиваться в сторону повышения цены на нефть начали только в апреле, а значит, их влияния на инфляцию мы пока ещё не видим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на топливо

Подорожание топлива на Украине может спровоцировать Федеральная антимонопольная служба России. Её глава Игорь Артемьев, комментируя рост цен на топливо в России, предложил в качестве одной из мер ограничение экспорта топлива. Несложно спрогнозировать, кто первым попадёт под такие ограничения. Мало что может испортить российско-украинские отношения, поэтому ограничивать будут прежде всего экспорт на Украину.

Разное

У украинских металлургов 2018 год явно не задался. 1 млрд грн. — такую сумму неустойки требует владелец Полтавского ГОКа Константин Жеваго от «Укрзализницы» за недопоставку составов под вывоз продукции. По крайней мере так утверждает руководитель Свободного профсоюза железнодорожников Кривого Рога Сергей Москалец в интервью YouTube-каналу «Набат-ТВ». Собственно, действия профсоюза и привели к недостатку локомотивов. Причём речь только об озвученных убытках одного предприятия, сколько за время забастовки потеряли другие — возможно, узнаем в недалеком будущем.

Правда, очень может быть, что украинским металлургам придётся сильно уменьшить экспорт и проблема нехватки подвижного состава их перестанет так сильно волновать. Металлурги опасаются последствий действий президента США Дональда Трампа, защищающего американских производителей.

Pxhere.com В металлургическом цеху

Как известно, с 1 июня в США начали действовать заградительные пошлины на импорт стали и алюминия. Прямо по украинским производителям они не ударят, поскольку Украина продавала в США менее 1,5% своего экспорта. Однако более 30% шло в ЕС, а тамошние производители тоже попали под санкции Трампа. Ожидаемо, что их поставки в США также снизятся, и компенсировать их они будут за счёт рынка ЕС. Аналогичная ситуация и в Турции.

«…Под риски защитных мер ЕС и Турции попадает более половины всего экспорта украинской металлопродукции на более чем 5 млрд долл.», — предупредил на пресс-конференции президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

С этой оценкой согласен и руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Он напоминает, что металлургия даёт Украине порядка 20% валютной выручки. Кроме того, эксперты предупреждают, что такие торговые войны обычно влекут за собой снижение цен, поскольку производители, потеряв обычные рынки сбыта, начинают пристраивать продукцию куда только можно, отчаянно при этом демпингуя.

Andrew Butko Металлургический завод

Редкий случай в судебной практике и практике отношений между ветвями власти на Украине — суд отменил постановление правительства. Более того, постановление вводило новый набор потребительской корзины — важного, хотя и виртуального экономического показателя. В решении суда сказано, что научно-общественная экспертиза продовольственных наборов, а также голосование проводились с нарушениями. Теперь правительству в срочном порядке придётся разрабатывать и принимать новый набор.

«Киевводоканал» собирается повысить тариф на холодную воду в столице Украины до 23,17 грн./кубометр (примерно на 50% от действующего тарифа). Решения об этом пока нет, его должна утвердить Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ), однако там сейчас как раз ротация членов комиссии плюс уволен глава комиссии. Однако все расчёты в водоканале уже подготовили.