Несмотря на то что президент США Дональд Трамп говорит о том, что страна должна быть «умнее» в делах с другими государствами, выбранный им подход по принуждению торговых партнеров Вашингтона к уступкам показал крайнюю «тупость», пишет Кэтрин Рэмпелл в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Торговые войны не являются чем-то хорошим, и одержать в них победу непросто. Более того, от них страдает каждая сторона: исчезают рабочие места, наносится удар по бизнесу и потребителю. Тем не менее бывает так, что одна страна теряет больше других. И именно в этой ситуации и оказались США благодаря действиям Трампа.

Чаще всего, совершая очередное действие в области торговли, Трамп вводил пошлины, целью которых была конкретная страна или узкий их круг. И чаще всего тому были причины, например, необходимость ответить на акт предположительного нарушения торговых договоренностей.

К тому же торговые пошлины исключительно против конкретных стран вводились и затем, чтобы ограничить вред для американского бизнеса и потребителей, которые покупают эту продукцию. Необходимо обеспечить альтернативу тому импорту, который приходит из страны-нарушителя и который растет в цене. Именно в этом ключе обычно рассматриваются торговые меры.

Американская таможня. Пошлины

Тем не менее в случае с пошлинами на сталь и алюминий все было не так: Трамп для обеспечения «национальной безопасности» ввел ввозные пошлины на эту продукцию для всех стран без исключения, из-за чего удар был нанесен по каждой такой стране-производителю. Но этот удар незначителен в сравнении с тем, как он сказался на США.

Дело в том, что США, введя пошлины для всех стран, оказались не в состоянии заменить один источник продукции другим. И несмотря на то что в самих США и алюминий также производятся, их продукция не идентична той, которая ввозится из-за рубежа. Более того, перестроить выпуск продукции и увеличить объемы выпускаемой продукции для обеспечения спроса на рынке не так просто, даже при наличии незадействованного потенциала.

Неудивительно, что такое развитие событий серьезно сказалось на многих американских фирмах, которые покупают сталь и алюминий и чьей конкурентноспособности нанесен удар из-за увеличения их затрат. По оценкам S&P Global Platts, с начала года цены на сталь в США выросли почти на 40%, и теперь они на 50% выше, чем в Европе и Китае.

Тем не менее это не единственная причина, по которой от введенных Трампом пошлин США страдают больше, чем другие: еще большая проблема заключается в том, что другие страны, в том числе друзья и военные союзники Вашингтона, отреагировали на протекционистские меры Белого дома. Так, Канада, Европейский союз, Мексика, Россия, Индия, Япония и Турция объявили о введении ответных мер, общий ущерб от которых для США составит $40 млрд.

Но здесь важен не только масштаб этих пошлин, сколько их состав, поскольку другие страны подошли к этому вопросу более стратегически, чем Вашингтон, начавший нынешнюю торговую войну. То есть ответные меры, принятые против США, ударят по ним больнее.

Корнелис де Вос. Драка котов. 1650

Так, при выборе той продукции, в отношении которой вводятся пошлины, эти страны определяют те товары, которые они могут легко заменить поставками из других стран. В частности, в ЕС ряд товаров был исключен из такого списка потому, что их можно было получить только в США.

Но еще большее значение имеет то, что выбор такой продукции делался с оглядкой на политическую ситуацию в стране, например, в список товаров, в отношении которых вводятся пошлины, были внесены бурбон из штата Кентукки, свинина из Айовы, мотоциклы из Висконсина, а также стиральные машины, изготовленные в Огайо. То есть торговые партнеры Вашингтона сделали все, чтобы минимизировать вред для себя и максимизировать его для США.

Трамп, заключает автор, по всей видимости, считает, что он очень «жестко» поступает с другими странами и защищает рабочие места в США, но, по сути, он поставил под удар гораздо больше рабочих мест в других отраслях, подверженных риску. По данным консалтинговой и исследовательской фирмы Trade Partnership, соотношение потерянных рабочих мест к сохраненным составило 16 к 1: в металлургии удалось сохранить 26 тыс. 280 рабочих мест, тогда в других отраслях было потеряно 432 тыс. 747.