Турецкие и американские официальные лица всё же смогли достигнуть соглашения по сирийскому Манбиджу, объявив в понедельник, 4 июня, о том, что стороны одобрили «дорожную карту». Официальные лица Турции уверены, что личный контроль со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за ходом дипломатического процесса будет способствовать поиску взаимоприемлемого решения, необходимого для окончательного урегулирования кризиса, пишет Рагиб Сойлу в статье для турецкого издания Daily Sabah.

AteshCommons Турция и Сирия

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Турецкие официальные лица говорят, что телефонные переговоры между Трампом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом подтолкнули государственный департамент и военную бюрократию США к активизации дипломатических переговоров. Доклад государственного департамента по Манбиджу и турецко-американской рабочей группе был весьма показательным. Доклад представили два американских дипломата, однако только один из них поддержал достигнутые дипломатические договоренности. Пока один из них пытался подчеркнуть приверженность США уменьшению напряженности и стабилизации отношений с Турцией, другой пытался приуменьшить важность «дорожной карты», многократно напоминая о том, что ее «будет очень непросто реализовать».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Чиновник госдепа, опечаленный достижением договоренности по «дорожной карте», добавил, что курдские отряды народной самообороны (YPG) собираются покинуть Манбидж. Очень забавно, что официальные лица США, которые неоднократно отрицали присутствие курдских отрядов в Манбидже, сейчас запросто говорят об этом, не предлагая никаких объяснений. Конечно, во время выступления никто не имел права оспаривать их заявления, поскольку чиновники государственного департамента не считают, что турецкие журналисты достойны права задавать вопросы в ходе брифингов по Турции.

В любом случае на брифинге государственного департамента Соединенных Штатов было совершено ясно, что некоторые технические аспекты «дорожной карты» должны быть уточнены в ходе последующих турецко-американских переговоров. Вероятно, будет непросто достигнуть договоренности, потому что некоторые представители государственного департамента явным образом не поддерживают эту «дорожную карту», так же как и представители центрального командования США (ЦЕНТКОМ) и командование американского спецназа. Таким образом, они будут противодействовать дипломатическому процессу так долго, как смогут. Через три месяца, если США не выполнят своих обязательств, отношения между Турцией и Соединенными Штатами могут в очередной раз обостриться.

В процессе доработки дорожной карты также должны принять участие представители Сирийских демократических сил (СДС) или YPG — курдского крыла данной организации. Это необходимо для того, чтобы процесс вывода курдских сил прошел без нежелательных инцидентов. На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США намерены вывести представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, из командного состава YPG. США также согласились отказаться от своих связей со штаб-квартирой РПК, расположенной в иракских горах Кандиль. Политическая приверженность США достигнутым договоренностям является ключевым фактором при реализации дорожной карты. Официальный представитель СДС заявил в интервью Al-Monitor, что почва уходит из-под их ног.

Kurdishstruggle Боец YPG

«[Американские] командиры говорят, что хотят помочь нам, но все решения принимаются в Белом доме», — заявил представитель СДС.

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Помощник секретаря бюро по делам Европы и Евразии Весс Митчелл озвучит во вторник, 5 июня, новый американский взгляд на проблемы Турции, по большей части повторив заявления президента Соединенных Штатов, сделанные в ходе закрытых переговоров с турецким лидером.

«Наша работа направлена на то, чтобы стабилизировать отношения с Турцией и удержать ее на западном стратегическом пути. Постоянная напряженность этих отношений наносит ущерб многолетней политике США в области национальной безопасности. Турция является единственной региональной страной, обладающей потенциалом, достаточным для уравновешивания действий Ирана. Мы также стремимся стабилизировать наши отношения… чтобы исключить возможность столкновений между американскими и турецкими войсками на севере Сирии», — заявил Митчелл.

Будем надеяться, что достигнутое соглашение принесет пользу всем и восстановит доверие между Вашингтоном и Анкарой.