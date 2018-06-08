За последние 17 лет конфликта в Афганистане можно вспомнит всего лишь несколько существенных попыток, направленных на достижение мирного урегулирования. Очередная серьезная попытка начать мирные переговоры была предпринята в четверг, 7 июня, когда президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении недельного режима прекращения огня. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не отреагировали на заявление Гани, но есть признаки того, что боевики не исключают возможности перемен в долговременном конфликте, пишет Кришнадев Каламур в статье для американского издания The Atlantic.

U.S. Army Афганская армия

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«Режим прекращения огня — это возможность для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осознать, что их насильственная кампания не способствует завоеванию умов и сердец афганского народа, но лишь еще сильнее отчуждает афганский народ от их дела», — заявил Гани.

Американские силы в Афганистане также присоединятся к режиму прекращения огня, заявил командующий группировкой американских войск в Афганистане генерал Джон Николсон. Он добавил, что американские силы продолжат борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими группами.

Старший директор по Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Лиза Кертис считает, что предложение Гани — это «явная демонстрация стремления афганского правительства к подлинному мирному процессу». Она сказала, что она надется на то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласится на данное предложение и прекратит атаки, в противном случае это продемонстрировало бы, «какая сторона несет главную ответственность… за нескончаемое продолжение этой» войны.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Бывший афганский генерал Атикулла Амархель скептически отнесся к предложению Гани. По его мнению, прекращение огня предоставит талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможность перегруппировать свои силы. Во-вторых, предложение Гани о политической реабилитации боевиков — это смелый шаг афганского правительства. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявили осторожность, отказавшись от публичных заявлений, хотя Николсон заявил на прошлой неделе, что боевики вели тайные переговоры с афганским правительством в Пакистане. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли заявление Николсона. Боевики считают, что афганское правительство — это марионетка Запада, и поэтому будут говорить только с США, чье вторжение в страну после терактов 11 сентября 2001 года привело к свержению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики также отметили, что наибольший урон им наносят действия войск НАТО под командованием США, а не афганских сил. Поэтому очень важно то, что Николсон заявил о своей приверженности режиму прекращения огня.

U.S. Army Американские солдаты в Афганистане

«С точки зрения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сложно согласиться на предложение Гани в условиях сохранения американской оккупации, но афганский народ и Пакистан всё же могут заставить боевиков принять предложение», — считает эксперт по Афганистану из Нью-Йоркского университета Барнетт Рубин.

После заявления Гани о режиме прекращения огня жители Афганистана начали публично призывать к перемирию. С другой стороны, помимо общественного давления, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут оказаться и под международным давлением.

На этой неделе государственный секретарь США Майк Помпео и начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва провели переговоры. В заявлении госдепартамента США говорится, что они обсудили «необходимость политического примирения в Афганистане».

U.S. Department of Defence Камар Джавед Баджва

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В настоящий момент Пакистан находится под огромным давлением со стороны Вашингтона из-за поддержки афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конечно, он желал бы от него избавиться. Вполне возможно, что Пакистан может устроить вариант, при котором талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станут частью афганского политического процесса и приобретут способность защищать региональные интересы Исламабада. Это очень актуально для Исламабада, учитывая его региональную конкуренцию с Индией.

В ближайшее время станет ясно, какое решение примут талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если они примут предложение Гани, возникший диалог станет всего лишь первым шагом в длительном процессе возможного политического урегулирования.