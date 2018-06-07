С успехом прошли гастроли представителей Российского императорского дома по Крыму и Севастополю. Именно так. Потому что визит на полуостров княгини Марии Владимировны и цесаревича Георгия Михайловича больше всего напомнил тур звёзд 80-х. Такие себе легенды ретро в духе C.C. Catch или Dr. Alban. Едут туда, где их ждут, так как не слишком избалованы высокими гостями.

Commons.wikimedia.org Куриная туша

И каждое выступление княгини и цесаревича до боли, что называется, напоминало речи Остапа Бендера об отце русской демократии и особе, приближённой к императору. Особе потрёпанной, но весьма амбициозной. Очень, знаете ли, удобно денежку получать для «Союза меча и орала».

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь! Заграница нам поможет!

Конечно, княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович приехали на полуостров небесцельно. И неслучайно заговорили о том, что интерес их весьма материалистичен. Но на сегодня это не более чем домыслы. Впрочем, княгине и цесаревичу не впервой уметь играть на монархической ретроспективе: примерно так они общаются с высокопоставленными особами в Европе.

С другой стороны, их визит в Крым и Севастополь абсолютно логичен. Полуостров в своё время стал точкой исхода многих лучших людей «белой России». Достаточно назвать одно место — Графскую пристань, откуда из Севастополя в Европу отправлялись враз ставшие чужими люди. Среди них было немало достойных. Словом и делом они послужили России за рубежом, создав своего рода Россию альтернативную, прежде всего в области идей, смыслов. Этим людям мы обязаны слишком многим.

Zjis90 Мария Владимировна Романова

Есть и такой момент. Крым и Севастополь того времени запечатлены весьма скудно. Один пример — литературный. Всякий раз, когда начинают говорить о литературном наследии Севастополя, вспоминают Пушкина и Толстого. Однако что нам известно и как часто мы говорим о таких поэтах, как Туроверов и Савин, сражавшихся на стороне «белых» и эмигрировавших из Крыма? Хорошо, что хоть Газданова с Аверченко мы вспоминаем.

Так что визит представителей Российского императорского дома на полуостров не странен. Странно то, как его обставили. Слишком много было слащавости и патетики, больше свойственных плохим пьесам, нежели реальным делам. К чему, например, звучали эти пафосные речи о наследниках? Ведь никакими наследниками престола ни Мария Владимировна, ни Георгий Михайлович на самом деле не являются. Их предки, напомню, участвовали в восстании, а значит, по царским законам княгиня и цесаревич на трон не претендуют.

Armenchik Георгий Михайлович Романов

Да и забудьте, монархии в России больше не будет. Никогда. Она возможна либо в книгах по альтернативной истории, либо как сейчас — ведь своего рода мы тоже наблюдаем коронованного императора.

Но всё это отнюдь не помешало княгине и цесаревичу делать одно скандальное заявление на полуострове за другим. Отличились «наследники», к примеру, в Ливадийском дворце, где «повелели» убрать скульптуры Сталина, Рузвельта и Черчилля. Мол, это резиденция Романовых, ими и пространство наполняйте. Невольно скажешь в ответ: «Господа, да вы лучше себя уберите!» Потому что плохая это традиция — памятники убирать; да и неужели княгиня и правда не понимает, что именно в Ливадийском дворце три правителя заложили основы будущего мира? Того, что без Романовых.

Такого карнавального шествия не выдержала даже Наталья Поклонская, заявившая: «Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»?» Представители Российского императорского дома, конечно, ответили, и наверняка мы ещё понаблюдаем за монархическим баттлом ряженых княгинь/цесаревичей и прокурора-няши, любящей мироточащие железные бюсты.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Но то, что «царь ненастоящий», очевидно по отношению к так называемым наследникам Романовым. Это гастроли ряженых, на которые они, в общем-то, имеют право, но не более того. Жаль, что многие и на полуострове, и на «материке» не особо воспротивились данному шапито. Наоборот, «наследников» принимали хлебосольно и всякий раз произносили патетические речи о том, как много значит данный визит в контексте русской истории. Кто-то даже слезу пустил. Эй, ребята, вы это всерьёз? Ладно, княгиня и цесаревич — у них дела, но вы-то куда?

И тут есть серьёзный аспект. Вспомним заявление супруги Сергея Аксёнова о том, что хорошо бы в Крыму перенести памятники Ленину. Знаем, проходили. Но это лишь часть того, что на полуострове складывается серьёзная ячейка «белой России». С одной стороны, это логично, учитывая то, как развивалась история. С другой — в этом слишком много от бендеровщины и воробьяниновщины.

Glava.rk.gov.ru Елена Аксёнова

Однако последствия тут отнюдь не шуточны. История нашей страны сложносочинённая, пёстрая, как тот тканый ковёр, и перегибы одного неизбежно ведут к тлетворному нарушению баланса. Ведь были у нас не только «белые», но и «красные». А доминирование одних над другими неизбежно приведёт к своего рода новой гражданской войне. Главным образом в головах.

И вместе с тем — откуда такое упоение странными «наследниками» у части населения? Почему им верят и даже восхищаются? Фокус в том, что наши люди в принципе очаровываются «царскими» штучками. Идёт это и от скудоумия духа, и от серости жизни. Прикоснуться к такому, на чём есть даже не ореол, а крошечный отблеск принадлежности к элитам. Подобное было особенно развито в 90-е, возведённое в культ новыми хозяевами жизни в малиновых пиджаках. Самые борзые из них любили не просто побогаче, а чтобы с печатью великих господ.

Но это — очарованность внешним лоском. А есть то, что сидит внутри. То, что в своё время привело к власти большевиков — хилиастическое мышление русского человека (это когда веришь в торжество справедливости). А веришь особенно тогда, когда сомневаешься в исключительности власти. Русская традиция: верховный правитель — либо богопомазанник, либо антихрист. И вот если второе, то придёт из народа тот, кто восстановит справедливость, тот, кто связан с древними правителями. Как пел Борис Гребенщиков:

«Когда в лихие года пахнет народной бедой, тогда в полуночный час, тихий, неброский, из леса выходит старик, а глядишь — он совсем не старик, а напротив, совсем молодой красавец Дубровский».

Нет, это, безусловно, не действует в отношении представителей Российского императорского дома. Масштаб не тот, да и у власти не антихрист, но некие архетипы внутри по-прежнему сидят, и люди по-своему бредят альтернативной историей. Недаром у нас сегодня такие тиражи у книг, рассказывающих, как царь всё-таки выжил и Россия устремилась в будущее по иному вектору.

Вот только эти гастроли ряженых ничего общего с реальностью не имеют. Они деструктивны от и до и выгодны только самим ряженым. Для всех остальных это в лучшем случае — забавный спектакль, а в худшем — затуманивание мозгов, наподобие того, что устраивают в сетевом маркетинге, пичкая тем, во что вы должны верить, не слишком задумываясь о подлинности продукта. Главное — красивая история бренда.

Впрочем, в случае «наследников Романовых» работает это слабо. Достаточно одного здравого мальчика в толпе, воскликнувшего бы: «А княгиня-то голая…» И таких мальчиков со временем будет только больше. Время играет не на наследников.