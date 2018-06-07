Молниеносные по быстроте события в испанской политике, приведшие к отставке правоцентристского правительства Мариано Рахоя и замене его на социалистический кабинет Педро Санчеса, повергли в удивление многих европейских политиков и аналитиков. Но для тех, кто хорошо знаком с постоянными интригами «мадридского двора», происшедшее не стало сильным сюрпризом.

ИА REGNUM Испания

Образованное в 2016 г. правительство Народной партии (НП) изначально было кабинетом меньшинства, пропущенным к власти в том числе благодаря отказу от помех со стороны депутатов-социалистов. Однако, после того как год назад отправленный ранее в отставку Генеральный секретарь ведущей оппозиционной силы — Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес триумфально вернулся к руководству соцпартией, нанеся социалистической номенклатуре — «баронам» — реванш, многие знающие положение дел в левом движении Испании люди сделали вывод о том, что новое руководство ИСРП будет исподволь готовиться к «парламентскому перевороту» против Рахоя и его НП.

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И П. Санчес не обманул ожидания этих экспертов! В условиях, когда «народники» просто-таки погрязли в коррупционных скандалах и завязли в явно ослабленной позиции в «каталонской баталии», социалистам не составило особого труда найти в нижней палате парламента — Конгрессе депутатов партнёров по вынесению вотума недоверия правительству М. Рахоя. Не успело 24 мая появиться решение национального суда по «делу Гюртель» (масштабному подкупу политиков из НП), уже 25 мая социалистами была внесена резолюция о вотуме недоверия, в которой правящая партия обвинялась в том, что она создала «аутентичную систему институциональной коррупции». И уже 1 июня 180 депутатов (или 51,4%) — социалисты, «Объединённый Подемос», баскские и каталонские автономисты и сепаратисты — отправили кабинет Рахоя в отставку. Дорога новому правительству меньшинства, но теперь уже левоцентристского, была открыта.

Я бы назвал случившееся «вторым реваншем» Педро Санчеса. Дело в том, что в октябре 2016 г. он был отстранён от руководства партии в результате «верхушечного» заговора его противников, не желавших прямого союза ИСРП с радикальной левой партией «Подемос» и косвенного — с каталонскими сепаратистами. Сам же П. Санчес, похоже, был готов «перейти Рубикон» и сформировать такой кабинет, чтобы «перейти дорогу» консерваторам-народникам. Получив на новых выборах генсека ИСРП более 50% голосов в 2017 г., Санчес «подрезал крылья» внутрипартийным оппонентам и, как сейчас понятно, стал тщательно готовить «парламентский заговор».

При этом 46-летний политик не относится к числу «социалистических баронов». До первого избрания генсеком старейшей в стране партии в 2014 г. П. Санчес никогда не занимал ни министерских постов, ни руководил каким-либо городом или регионом. Профессор экономики, защитивший докторскую диссертацию по теме «Новая европейская экономическая дипломатия», тем не менее оказался прекрасным тактиком и умелым стратегом.

В то же время политическая победа Педро Санчеса «вскоре может показаться очень хрупкой», — считает профессор социологии Барселонского автономного университета Жозеп Мариа Антентас. Дело в том, что никогда ещё в постфранкистской Испании не было столь политически слабого правительства. Ведь в новый Совет министров П. Санчес не пригласил других оппозиционеров, в него вошли лишь сами социалисты и близкие к ним независимые. Среди ведущих министров имеются такие политические «тяжеловесы», как 65-летняя Кармен Кальво (при Сапатеро она уже возглавляла министерство культуры, сейчас же получила пост вице-премьера и министра равенства) и 71-летний экс-председатель Европарламента Жозеп Борель (в кабинете Санчеса получил должность министра иностранных дел и сотрудничества). Вошли в правительство и медийные деятели, напрямую не связанные с ИСРП. Так, первый испанский космонавт, кавалер российского ордена Дружбы Педро Дюк только что получил назначение на пост министра науки, инноваций и университетов. Министрами обороны и юстиции также назначены беспартийные деятели.

Но всё-таки мысль Ж. П. Антентаса представляется верной. На последних парламентских выборах в 2016 г. социалисты набрали лишь 22,7% голосов, что принесло им лишь 85 мандатов из 350 в Конгрессе депутатов. Да, им повезло на стыке мая и июня сформировать «антирахоевское большинство», но ведь оно, на деле, имеет исключительно ситуативный характер. И депутаты от «Подемос» и от каталонских или баскских националистов вовсе не дали П. Санчесу «золотую карту».

В данной связи можно согласиться с теми испанскими политологами, которые подчёркивают, что программа кабинета П. Санчеса носит достаточно скромный и не очень конкретный характер. В «дорожной карте» П. Санчеса и его команды фигурируют тезисы о необходимости «стабилизировать ситуацию», «реагировать на чрезвычайные социальные ситуации», организовать эффективную борьбу с коррупцией. «Я предлагаю умеренную, реалистичную и консенсусную программу», — пишет сам П. Санчес в своём твиттер-аккаунте.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Если сам П. Санчес относится к умеренной левой социал-демократии и его персональные политические позиции (движение Испании в сторону федеративного государства, защита общественного сектора, единство левых сил) вызывают «законное» раздражение и даже страх испанского капитала, очерченный генеральным секретарём ИСРП состав совмина и отказ руководства соцпартии создать коалиционное правительство с радикальными левыми из «Объединённого Подемос» демонстрируют настрой испанских рабочих-социалистов на проведение вполне «мягкой», умеренной политики.

То, что такой курс удовлетворит далеко не всех противников прежнего кабинета Рахоя, очевидно. «Подемос» может уже вскоре предъявить новому правительству меньшинства «социальный счёт», а отсутствие уступок сепаратистам по «каталонскому досье», очевидно, вызовет гнев со стороны каталонских националистов. Впрочем, тот же Санчес в конце мая — начале июня не раз заявлял, что его новое правительство готово организовать «очередные» досрочные законодательные выборы…