Пришедший в декабре 2012 года на пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ во многом своей первоначальной популярностью обязан провалом по всем статьям правительства Демократической партии Японии, на годы правления которой выпали экономические неурядицы, сопровождавшиеся разрушительными землетрясением и цунами в северо-восточной части главного острова страны — Хонсю (Хондо) и катастрофа на Фукусимской АЭС. Пришедшая на смену Либерально-демократической партии (ЛДП) новая политическая власть была обречена на неуспех и без разрушительного природного катаклизма. Ибо правительство демократов было составлено из оппозиционных политиков, практическим опытом управления страной не обладавших и, что особо важно, не имевших связей со ставленниками ЛДП из кругов высшей государственной бюрократии. Более того, демократы объявили войну высшему чиновничеству под лозунгом устранения его от принятия политических решений. Ответом стал саботаж бюрократией мероприятий новой власти. Прямо говоря, чиновники стали вставлять ей палки в колеса. По этим и другим причинам вопреки надеждам избирателей, подвижек в лучшую сторону в социально-экономическом положении страны не отмечалось. Разочарование избирателей демократами привело к убедительной победе ЛДП на парламентских выборах и возвращению ее к браздам правления страной. Возглавлял победившую ЛДП ее председатель, ставший затем премьер-министром, самый молодой в послевоенной истории руководитель страны — Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Объявивший ряд мер по улучшению экономической конъюнктуры в стране, получивших название «абэномика», новый премьер-министр и его кабинет в сотрудничестве с крупным бизнесом и чиновничеством добились некоторых результатов, что способствовало сохранению достаточно высокого по японским меркам рейтинга Абэ. Когда же рейтинг стал падать, он распустил парламент и провел досрочные выборы, которые в условиях резкого ослабления оппозиции ЛДП убедительно выиграла, получив вместе с союзником — клерикальной партией «Син Комэйто» конституционное большинство в главной нижней палате представителей. Это подвигло Абэ продолжать руководить страной еще несколько лет. Для этого была лишь одна помеха: согласно уставу ЛДП, ее член не мог избираться председателем, а значит, и премьером, больше, чем на два срока.

U.S. Department of Defence Синдзо Абэ

Однако, как говорится, если очень хочется, то можно. Благодаря поддержке большинства делегатов съезда, желание Абэ было удовлетворено и устав изменен. Теперь он позволяет члену ЛДП занимать пост председателя не два, а три раза. То есть в случае очередного избрания председателем партии Абэ может находиться у руля страны до 2021 года. В качестве обоснования пребывания Абэ у власти еще три года выдвигается необходимость продолжения начатых экономических реформ, изменение конституции страны, в частности — пересмотр ее «мирных статей», и проведения под руководством Абэ Токийских Олимпийских игр летом 2020 года.

Казалось, путь открыт и Абэ мог бы стать рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Однако, как нередко случается в этой стране, вдруг один за другим стали всплывать подрывающие позиции кабинета Абэ и его самого скандальные истории коррупционного свойства.

Как уже писало ИА REGNUM, все началось с попытки, как утверждают, жены Абэ, пользуясь своим влиянием, поспособствовать приобретению близким семье премьера хозяином образовательной компании «Моримото гакуэн», владеющим частными учебными заведениями с националистическим уклоном педагогической деятельности, участка государственной земли. В городе Тоёнака (префектура Осака) эта фирма собиралась открыть частную начальную школу, для которой ей и был продан предельно дешево участок государственной земли, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Жена премьера должна была стать почетным директором этого учебного заведения, но отказалась от поста на фоне скандала. Эта история привела к существенному падению уровня поддержки главы правительства.

Чиновники японского минфина под давлением оппозиции и прессы 12 марта признались, что фальсификации подверглись 14 представленных парламенту документов о сделке с государственным участком, который был продан по цене в семь раз ниже рыночной стоимости. Из документов, в частности, были удалены имена Синдзо Абэ и его супруги Акиэ, вице-премьера и министра финансов Таро Асо, ряда крупных политиков. Были вычеркнуты также упоминания об «исключительном характере» этой сделки и об указании супруги главы правительства активно продвигать продажу участка.

World Economic Forum Таро Асо

Разоблачение явилось серьезным ударом по премьеру Абэ, который, когда скандал только разгорался, опрометчиво заявил, что покинет пост главы кабинета и сдаст мандат депутата парламента, если будет доказана причастность его и его супруги к «делу «Моримото гакуэн». Однако, похоже, в правительстве решили «забыть» об этом обещании народу и спустить это неприглядное дело «на тормозах», ограничившись наказанием исполнителей фальсификации документов. Демонстративно взял на себя ответственность вице-премьер, министр финансов Асо, заявив о решении вернуть в государственную казну свою министерскую зарплату за год в знак покаяния за подделку в его ведомстве документов, связанных с компанией личного друга премьер-министра Синдзо Абэ. Как сообщал общенациональный телеканал NHK, в связи с этим скандальным делом будут подвергнуты различным служебным наказаниям еще 20 более мелких чиновников. Некоторых из них на время отстранят от работы без сохранения содержания.

Сообщается, что годовая зарплата вице-премьера, министра финансов Асо составляет 20,9 млн иен — около 189,4 тыс. долларов. Деньги, прямо скажем, для самого богатого члена нынешнего кабинета, миллиардера Асо совсем небольшие.

В то же время прокуратура Японии уже приняла решение не возбуждать уголовное дело в отношении чиновников, подделывавших служебные документы. Это вызвало возмущение оппозиции, которая намерена требовать в парламенте отставки вице-премьера. Заговорили и об отставке премьера. Об этом во всеуслышание заявил популярный в народе бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Требуют от Абэ принятия на себя ответственности и демонстранты, которые в середине апреля в количестве 50 тыс. человек, в основном молодые люди, собрались у здания парламента и обличали нынешнего премьера, называя его лжецом и настаивая на отставке.

Fabio Rodrigues Pozzebom — Agência Brasil Дзюнъитиро Коидзуми

Еще один удар премьер-министр получил в апреле, когда в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах был вынужден уйти в отставку замминистра финансов страны. Из-за неприглядных историй зашаталось кресло и под вице-премьером и министром финансов Таро Асо — ближайшим сподвижником Синдзо Абэ, также бывшим премьер-министром.

Сегодня противники сохранения Абэ на посту премьер-министра возлагают на него и ответственность за непозволительное поведение высокопоставленных подчиненных в отношении женского персонала, выразившееся в сексуальных домогательствах. По этой причине был вынужден уйти в отставку генеральный секретарь министерства финансов Японии Дзюнъити Фукуда. Как сообщал ТАСС, мужчина несколько раз во время общения с женщинами допускал непристойные высказывания в их адрес: просил потрогать за грудь и приглашал к себе в номер в отель.

В Японии, как и в США, нарастает волна обвинений высокопоставленных политиков и бюрократов в их причастности к «сэкухара» — сокращение от английского sexual harassment — сексуальные домогательства. В японских СМИ сообщается, что десятки журналисток подвергались сексуальным домогательствам при исполнении служебных обязанностей. Об этом они сообщили в анонимном опросе. Треть случаев сексуальных домогательств связана с депутатами, чиновниками и полицейскими.

На днях в недостойном поведении в отношении женщин обвинен заведующий отделом России МИД Японии Тадаацу Мори. Отстраненный на девять месяцев от своих обязанностей, этот дипломат также подозревается в «сэкухара». Заявив, что этот его подчиненный «потерял доверие», министр иностранных дел Японии Таро Коно в своем ответе на запрос в парламенте ушел от разъяснений подробностей, сославшись на нежелание раскрывать личности пострадавших. Как отмечает ТАСС, глава российского отдела играл важную роль в нынешних активных контактах Токио и Москвы. Он, в частности, сопровождал премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его визита в Россию в мае нынешнего года.

Можно допустить, что требующие отставки Абэ оппозиция и СМИ не преминут использовать эти и, возможно, новые факты, дискредитирующие Абэ в глазах избирателей. Однако уже сейчас шансы нынешнего премьера продлить свое правление заметно упали. Это находит проявление в начавшемся обсуждении кандидатур на предстоящих в сентябре выборах председателя ЛДП и их перспектив занять премьерское кресло. Причем обсуждение идет как в японском обществе, так и внутри правящей партии. Как показывает опрос ведущего информационного агентства страны «Киодо», на сегодняшний день Абэ по поддержке занимает третье место с рейтингом всего лишь 18,3 процента. Его опережают бывший министр обороны Сигэру Исиба — 26,6 процента — и набирающий популярность 37-летний депутат парламента, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми — Синдзиро Коидзуми, набирающий 25,2 процента поддержки. Примерно такие же цифры дал и опрос влиятельной газеты «Асахи симбун»: Исиба — 27 процентов, Абэ — 22 процента. Сохраняют шансы возглавить Японию и настоящий и бывший министры иностранных дел — Таро Коно и Фумио Кисида.

黄泉改 Синдзиро Коидзуми. 2009

Сможет ли Синдзо Абэ изменить эти цифры в свою пользу и выдвинет ли он свою кандидатуру на третий срок — вопрос, ответ на который будет дан в ближайшие месяцы.