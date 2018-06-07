«Прямая линия» — коллаж сюжетов из русской классики, главным образом из Достоевского, Платонова и Салтыкова-Щедрина: кромешная жизнь людей на фоне бесстыдства чиновников. Но прыснули на это чёрное полотно и розоватыми пятнами. Речь, конечно, о блогерах, разнообразивших эфир. С их появлением пахнуло Пелевиным и Хармсом. Такой себе убийственный трагифарс.

Андрей Колеров. Сотворение. 2000-е

Блогеров авторы «Прямой линии» анонсировали знатно. Показали openspace, где за ноутбуками восседали молодые люди. Журналист заявил:

«Здесь собрались ведущие блогеры страны, лидеры общественного мнения. Они мониторят народные проблемы и готовы озвучить мнение народа, прежде всего, молодёжи».

Заявка даже не на рубль, а на сотню как минимум.

Но дальше… что же началось дальше? Появился бородатый косноязычный молодой человек, похожий на Кончиту Вурст, устроившуюся барменом в хипстерское кафе, и, экая, задал важнейший для общества вопрос:

«А не закроют ли Instagram и Facebook?»

Дальше появилась 38-летняя девица, ранее занимавшаяся наукой, а теперь ставшая популярным блогером. Тут уместным стал бы вопрос: что в России с наукой, если учёные становятся блогерами? Но нет, для чего? Девушка спросила важнейшее: а когда блогинг станет профессией?

Был и ещё один перформанс блогеров, в котором парочка мелированных хипстеров задала ещё два вопроса, мучающих Россию. Что с криптовалютой? И что с налогами на электрокары? Да, конечно же, вся страна живёт этими проблемами, выстроившись в очередь за электрокарами и собравшись расплачиваться за них биткоинами.

Нет, правда, выступление Кончиты Вурст на «Евровидении», а о нём заставил вспомнить первый мегапопулярный блогер, смотрелось не столь трагикомично. Так и хочется спеть «Грёбаный стыд».

Возникает вопрос: так кто эти забавные и бестолковые люди? Что они делали на «Прямой линии»? Специально отобранные ли они или, действительно, отражающие мнение 20 миллионов человек, которыми прикрываются? На самом деле, и то, и другое.

То, что не бесталанная девушка уходит из науки в блогинг, показательно. Потому что с наукой у нас, действительно, не всё хорошо, и там надо быть идейной. А в блогинге — куда легче. Лови хайп, строчи посты, размещай заказуху — и будет твой вейп дымиться. Собственно, блогеры — это образцовое отражение той смысловой дыры, в которую угодила Россия, заимствовавшая чужую матрицу с её культом потребления, кровожадности и атомизации общества.

kremlin.ru «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Мне порой доводится выступать перед молодёжью. Эпитеты «писатель», «публицист», которыми меня представляют, их совершенно не привлекают. Они оживают на слове «блогер». Вот тут у них появляется интерес. Стать блогером — мечта современного школьника. Валять дурака, как Иван Гай, считать лайки — и зарабатывать хорошие деньги. Культ созидателя ушёл в прошлое. Теперь у нас культ человека, ничего не делающего, но получающего за это приличные деньги. Блогер — символ этого культа. Не надо ни мозгов, ни идейности — просто лови хайп.

При этом многих молодых людей, действительно, на полном, что называется, серьёзе волнуют электрокары и биткоины в то время, как в России закрываются больницы и школы, а дети и старики живут в домах с лягушками. Они, эти молодые и перспективные, существуют в своём виртуальном розовом мире кликовой доступности, где можно получить всё — и товар, и информацию — нажатием одной кнопки. Эти люди от народа дальше, чем в своё время были партийные бонзы времён СССР.

Да, других блогеров у нас для вас нет. Как нет и других подписчиков. Ведь у кого в России больше всего подписчиков в социальных сетях? У Ольги Бузовой. И это следствие не только пиара, но и общего отупления страны. Верно писал Бонхеффер: глупость страшнее злобы. А глупость, плодящаяся на почве тотального краха образования, нынче в моде.

Но в то же время преступление — дать слово от лица как бы всей молодёжи, а именно так сделали на «Прямой линии», вот таким блогерам. Это намеренное и подлое упрощение. Потому что множество молодых людей в России остро и полно чувствуют проблемы страны. Они не отпали от народа; более того, они готовы быть полезными.

kremlin.ru Владимир Путин перед началом «Прямой линии»

Однако авторы «Прямой линии» замкнули молодёжь исключительно на дурковатых «лидерах общественного мнения», дав им сказать только о биткоинах и электрокарах. Сделано это вольно и невольно. Вольно, потому что авторам «Прямой линии» важно было показать правильных блогеров, а не тех, кто «расшатывает лодку». А невольно, потому что люди, организовавшие этот цирк, так же, как и клоуны-блогеры, зачастую сами оторваны от народа. Они засиделись в хипстерских кабаках и социальных сетях, живя не в алтайском селе, а среди гламурных декораций.

Ошибкой в принципе стало представление бестолковых клоунов лидерами общественного мнения. Ведь кто-то и поверить может. Уже поверил. А другие, наоборот, восприняли произошедшее как дешёвую провокацию. Слишком многим на «Прямой линии» дым вейпов блогеров оказался мерзок и неприятен, а главное — непонятен.

Но важнее вот что. Контраст, созданный вопросами блогеров и простых людей, насколько чудовищен, настолько и иллюстративен. Он демонстрирует, с одной стороны, глупость тех, кто участвует в подобных шоу, а, с другой, тотальное расслоение российского общества. Расслоение не только социальное, но и смысловое, интеллектуальное. И последнее, на самом деле, куда страшнее.