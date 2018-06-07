Президент США Дональд Трамп продемонстрировал беспрецедентное использование своих полномочий в сфере обеспечения государственной безопасности в ходе продвижения экономической повестки дня «Америка прежде всего». Он задействовал свои полномочия в сфере национальной безопасности для введения торговых ограничений, это привело к подрыву многолетних торговых соглашений и беспредельному расширению понятия «национальная безопасность». Конгрессу необходимо восстановить свою историческую роль в торгово-экономической политике США и провести пересмотр полномочий президента в сфере национальной безопасности, чтобы ограничить их использование в экономической политике, пишет Питер Харрел в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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В течение последних нескольких месяцев Трамп ссылался на Закон о расширении торговли (1961), а именно на раздел 232 о национальной безопасности, чтобы оправдать необходимость введения дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия. При этом Трамп утверждал, что импорт стали и алюминия из Канады и Европейского союза — близких союзников США — подрывает оборонную готовность Соединенных Штатов. Трамп указал министерству торговли на то, что оно может использовать тоже самое правое положение для введения пошлин на импорт автомобилей. Как утверждает министр торговли США Уилбур Росс: «Экономическая безопасность — это военная безопасность».

В рамках такого подхода к национальной безопасности можно оправдать практически любую экономическую политику. После того, как Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики отказалась одобрить план, требующий, чтобы энергетические компании покупали электроэнергию у атомных и угольных электростанций, Трамп все же намерен реализовать свои планы в энергетике, только уже с опорой на закон 1950 года, созданный для поддержания боевой готовности США. Трамп планирует использовать Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций США, обычно используемый для введения санкций в отношении стран-изгоев, таких как Иран, для установления новых ограничений в отношении китайских инвестиций из-за торговых злоупотреблений КНР.

Сталь

Почему Трамп решил использовать свои полномочия в сфере национальной безопасности для реализации своей экономической политики? Ответ очень прост: законы о национальной безопасности обычно предоставляют президенту широкие полномочия для осуществления политики в области защиты страны. Например, использование раздела 232 для защиты сталелитейной и алюминиевой промышленности США позволяет Трампу устанавливать гораздо более высокие пошлины на импорт, чем другие законодательные акты о торговле.

Однако подобное использование полномочий в сфере обеспечения национальной безопасности для продвижения своей экономической повестки дня связано с серьезными издержками. Трамп абсолютно прав, когда указывает на необходимость реформирования мирового торгового порядка и борьбы с торговыми нарушениями КНР. Его работа с Конгрессом в рамках реформирования деятельности комитета по иностранным инвестициям США — это разумный способ борьбы с инвестиционными злоупотреблениями Китая. Тем не менее стремительные односторонние шаги Трампа и их оправдание нуждами национальной безопасности оттолкнули основных союзников США и побудили иностранные государства к принятию ответных мер, также предусматривающих введение пошлин, которые обойдутся США в миллиарды долларов.

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В 1976 году Конгресс, обеспокоенный тем, что президент может злоупотребить своими чрезвычайными полномочиями, предоставленными ему в период Великой депрессии и Корейской войны, принял Закон о национальных чрезвычайных ситуациях, который налагал процедурные ограничения на способность президента использовать определенные «чрезвычайные» полномочия. Сорок лет спустя Конгресс должен принять законодательство для обеспечения того, чтобы использование президентом законов о национальной безопасности в целях содействия своей экономической политике подвергалось строгому анализу и надлежащему надзору.

Во-первых, Конгресс должен потребовать, чтобы экономические распоряжения, отданные, по словам Трампа, в целях обеспечения национальной безопасности, теряли свою силу по окончании определенного периода времени, например, 24 месяцев, в случае если Конгресс откажется продлить их действие. С одной стороны, президент не утратил бы возможности использования решительных мер при возникновении национального кризиса, но с другой стороны — он не смог бы навязывать огромные пошлины, инвестиционные ограничения или другую экономическую политику без одобрения Конгресса.

Конгресс США

Во-вторых, Конгресс должен требовать от исполнительной власти публикации ежегодного отчета, в котором четко были бы указаны экономические приобретения и убытки, вызванные ранее принятыми решениями. Конгресс должен, по крайней мере, потребовать публикацию ежегодного отчета по тем экономическим решениям администрации Трампа, которые были приняты со ссылкой на необходимость обеспечения национальной безопасности.

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Многие американские президенты использовали полномочия в сфере национальной безопасности для продвижения своей экономической политики в условиях отсутствия крупной войны. Однако ни один президент США не использовал данные полномочия с таким размахом, с каким это делает Трамп. Это создает тревожный прецедент для тех, кто придет ему на смену. Приняв новые процедурные ограничения полномочий главы Белого дома, Конгресс может обеспечить более эффективное принятие решений и надлежащий надзор за экономической политикой президента.