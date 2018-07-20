Сегодня, 8 июня, своеобразный юбилей, Всемирный день океанов отмечается официально в десятый раз. В 2008 году Генеральной Ассамблеей ООН 8 июня было признано официальной датой праздника. Связь человека с подводным миром неразрывна, значительная часть мирового искусства посвящена водной стихии, с древних времен океан обеспечивает человека многочисленными ресурсами, являясь источником продовольствия, основой судоходства, торговли, медицины, туризма и отдыха.

Иван Шилов ИА REGNUM Всемирный день океанов

Основная миссия праздника — призыв к правительствам стран о снижении антропогенной нагрузки и вредного воздействия на моря и океаны. 8 июня стало символом заботы об окружающей среде, заботы и уважения к стихии воды, занимающей более 70% поверхности земного шара. По всему миру в этот день в разных странах проходят экологические и образовательные мероприятия, уборка побережья и очистка воды. Современные вызовы цивилизации, связанные с этим днем — в комментариях экспертов.

Кибербезопасность и мореплавание

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Виктор Дерябкин («Единая Россия») обратил внимание на проблемы безопасности мореплавания:

«А вот такие вопросы, как безопасность мореплавания, выходят на первый план, так как напрямую влияют на сокращение аварий в море, в том числе разливов нефтепродуктов. Следует уделить внимание популяризации в нашей стране такой профессии, как морской лоцман. В мировой морской практике лоцманская деятельность является ключевым звеном обеспечения безопасности мореплавания, предотвращения происшествий с судами, защиты морской среды на самых трудных в навигационном отношении участках судоходства. Лоцман управляет движением и маневрированием судна в сложных условиях, а также выполняет ряд обязанностей публичного характера — в соответствующие инстанции им немедленно докладывается о любых изменениях на фарватерах, которые могут создать угрозу безопасности мореплавания, любых происшествиях с судном, лоцманскую проводку которого он осуществляет или с другими судами в обслуживаемом районе, невыполнении капитаном судна правил плавания либо правил предотвращения загрязнения с судов.

В России необходимо провести преобразования в лоцманской деятельности с учетом современных реалий, в соответствии с требованиями Резолюции IMO А.960(23) и Международного кодекса по охране судов и портовых сооружений (ОСПС). Нельзя игнорировать опыт и результат передовых морских стран, к которому они пришли за последние несколько десятилетий в лоцманском секторе. Огромные морские пространства требуют единой бесперебойной системы лоцманского обслуживания во всех портах страны. Такой факт, как рыночная конкуренция, когда в одном районе лоцманской проводки работают две и более лоцманские организации, искажает базовые основы лоцманской деятельности и сегодня не допускается в большинстве развитых морских стран — в ЕС, США, Японии.

Скажу ещё об одном аспекте — управление и сервис на водном транспорте стремительно погружаются в цифровой мир. Кибербезопасность на морском транспорте, противодействие терроризму — это то, чему необходимо уделить внимание, те новые компетенции и угрозы, которые будут входить в нашу реальность, и мы должны своевременно подготовить кадры, подготовить своих профессионалов в этой сфере.

Работая в составе межпарламентской группы по связям с Японией, приведу как пример морских традиций в мире отношение японцев к морской стихии. В Японии ежегодно каждый третий понедельник июля на государственном уровне отмечают День моря. В стране это один из красивейших праздников и выходной день. Название праздника согласно национальному законодательству определяется как день благодарности океану и надежды на процветание морской страны».

Ставрида

«Скрытые» запасы рыбы и экология океана

Рост аквакультуры открывает новые возможности, но одновременно создает новые вызовы, взаимодействуя с естественным биоразнообразием океана, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев («Единая Россия»):

«Среди тревожных вызовов экологии океана — промышленные удобрения, из-за использования и попадания которых в океан мы имеем 470 кв. км мёртвых зон в океанах. Рыболовство, которое вместе с аквакультурой являются источником дохода для более чем 820 млн человек по всему миру — от вылова, переработки до потребителя, сегодня также становится напряжённым экологическим фактором для океана. Последние 10 лет мировой вылов водных биоресурсов ежегодно колеблется на уровне 90−95 млн тонн. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО рекомендует сдерживать рост вылова основных промысловых объектов. При этом на фоне сокращения рыбных запасов стремительно растёт рыбоводство. 2014-й год стал знаковым, когда доля сектора аквакультуры в мировом вылове превысила долю дикой рыбы. Рост аквакультуры открывает новые возможности, но одновременно создает новые вызовы, взаимодействуя с естественным биоразнообразием океана, а также требует производства комбикормов. Россия сегодня занимает четвертое место среди ведущих рыболовных стран, вслед за Китаем, Индонезией и США.

При этом надо сказать, что в Мировом океане есть резерв для освоения запасов дикой рыбы в виде множества недоиспользуемых видов, таких как ставрида, скумбрия, сардина отдаленных районов южной части Тихого океана, антарктический криль, анчоусы, кальмары открытых районов Мирового океана, сайра, кальмары и морской лещ Тихого океана, атлантическая сайра и ряд других водных биоресурсов. Вовлечение этих ресурсов в мировое рыболовство даст дополнительный вылов порядка 20 млн тонн. Подобные резервы имеются у России и большинства прибрежных стран. По оценкам российских ученых, величина ежегодного потенциального рыбопромыслового изъятия в Мировом океане с учётом этих недоиспользуемых видов в будущем может составить около 200−250 млн тонн.

Сокращение запасов заставляет задумываться о бережном отношении к уловам и ответственном рыболовстве. В рыболовной практике стран и в том числе и в России проблема «рыбных выбросов» у недобросовестных рыбаков порой доходит до 20% от улова. Так, в коммерческих интересах на судне оставляют только крупную ценную рыбу, уничтожая особей непромысловых размеров, малоценный прилов вместо того, чтобы эти ресурсы шли, к примеру, на производство рыбной муки для аквакультуры и комбикормов, спрос на которую в мире растёт с каждым годом, и России приходится закупать её за рубежом. С одной стороны, здесь требуется внимание контролирующих органов, в частности Пограничной службы, а с другой стороны, в тех районах, где доля прилова мелкой рыбы высока, на современных судах в числе оборудования должны быть установки для переработки такого прилова».

Rodovid.me Пластиковый мусор в океане

Мы едим пластиковую рыбу?

На проблемы экологии океана обратила внимание координатор проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова:

«Океан имеет большое значение для прибрежных государств, фактически формирует их экономику — 10 млрд тонн, от 80% до 90% мировых грузов ежегодно перевозится морским транспортом. В современном обществе на первый план всё больше выходит такое понятие, как «морская экономика», которая в значительной степени формирует мировую морскую политику. России предстоит выстраивать отношения с партнёрами в Мировом океане в отношении распределения морских пространств и ресурсов. В перспективе появляется запрос на формирование нового правового регулятора — Морской Конституции, инициатором которой может выступить Россия как ведущая морская страна мира.

В 2018 году внимание направлено на решение проблемы загрязнения океанов пластиком, потребление которого приобрело массовый характер в самых различных формах. Пластик не разлагается, накапливается на дне, на поверхности и в толще воды. Период распада пластика на наночастицы составляет 450 лет. Нанопластик впитывает токсины до 100 раз больше чем микропластик. Частицы микро‑ и нанопластика попадают с пищей в организм морских животных, птиц, рыб, от чего большинство из них погибают.

Пластиковый мусор сегодня можно видеть повсюду — на берегу, у побережья и за сотни миль от него в открытом океане. Пластик имеет свойство впитывать всё как губка, в том числе и токсичные вещества, причём с коэффициентом накопления. Ежегодно в океан сбрасывается до 8 млн тонн мусора, 80−90% которого — пластик, который массово производится в мире с 70-х годов. Любители дикой рыбы подвергаются серьезной опасности. Нам ещё предстоит ответить на такие вопросы, как связь микропластика с климатом, может ли микропластик задерживать образование льда? Выяснить возможные последствия для здоровья человека, который ест рыбу, которая питается нанопластиком.

В последнее время в странах ЕС стараются сокращать производство пластика, а некоторые города и вовсе отказываются от использования пакетов и бутылок. Европа переходит на биоматериалы быстрой утилизации. В Азии, напротив, это производство пластика продолжает расти. Есть прогноз, что в будущем придётся отказываться от этого «дешёвого» синтетического полимера на правительственном и межправительственном уровне в пользу экологии планеты, здоровья океана и человека.

В России сегодня не спешат сокращать потребление пластиковой посуды и упаковки. Процесс пытаются затянуть, ограничившись введением раздельного сбора мусора, затем уничтожением уже накопленных свалок в сотни тысяч тонн этого пластика и прочими «этапами пути», ссылаясь на то, что такой запрет отразиться в первую очередь на малообеспеченных слоях населения, а потому в настоящее время невозможен. Наверное, требуется смена мышления, воли, но это необходимо осмыслить, чтобы идти к здоровому будущему, чтобы наши дети были здоровыми. Это и есть здоровьесбережение нации, которое заявлено и президентом, и правительством».