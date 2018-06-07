Борьба между государствами всегда сопровождается интенсивным и непрекращающимся переговорным процессом. Позиции сторон разные, и потому все соглашения временны и периодически пересматриваются. Каждое новое соглашение — это очередной компромисс, срок жизни которого определит жизнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Суть компромисса состоит в таких взаимных уступках и разменах, когда каждая сторона обменивает что-то важное на что-то второстепенное. Что важное, а что второстепенное — это зависит от фактора времени. Нет неважных вопросов, просто есть те, которые вам важны раньше, а какие-то позже. И те, что важны вам позже, вы в виде уступки снимаете с обсуждения или занижаете планку требований, в обмен получая уступки по первостепенно важным вопросам. Ваш оппонент поступает так же. В результате сложных торгов вы сходитесь на чём-то, что является на данный момент времени компромиссом. То есть таким решением, которым обе стороны недовольны в равной степени. До какого-то момента стороны будут соглашение выполнять. Но придёт момент ‑ и кто-то из него выйдет. Начнутся новые переговоры о новых условиях. И так бесконечно.

Экономика лежит в центре политики, и потому все экономические решения на глобальном уровне всегда являются большой политикой. То есть они всегда являются инструментом пропаганды и давления на оппонента. Все решения сторон увязаны с политическим процессом борьбы и конкуренции государств, и потому непременно интерпретируются в СМИ таким образом, чтобы показать именно свою сторону победителем, а оппонента проигравшим. Суть реального положения дел остаётся скрытой и доступной лишь аналитикам, умеющим читать манипуляции и понимать, что они призваны прикрыть.

MichaelMaggs Новая партия

В большой экономике, как и в большой политике, есть стратегия и тактика. Стратегия — это ваши глобальные цели, тактика — цели сиюминутные. Каждая сторона стремится в переговорах тактические цели подать как стратегические и отвлечь внимание оппонента от своих настоящих целей. Хотя эти цели известны и всерьёз обмануть не получится, но тем не менее грамотно выстроенная переговорная партия заставляет оппонента принимать ваш сценарий. Как говорят переговорщики, дипломатия — это умение позволить противнику принимать выгодные вам решения.

Именно таким образом сейчас «Газпром» обыграл Еврокомиссию, разменяв тактику на стратегию. Либеральные ресурсы, являющиеся в России не просто рупором и каналом продвижения интересов Запада, но и объектом его инвестиций, а проще сказать — прямо куплены им для влияния — немедленно стараются показать ситуацию так, чтобы нанести удар по Путину. Вот что, например, пишет претендующий на статус профессионального финансового аналитика для бизнеса сайт Finanz.ru о результатах соглашения между «Газпромом» и Еврокомиссией по газовым ценам для Восточной Европы:

«Россия капитулировала в газовом споре с ЕС

Продолжавшийся почти 5 лет спор вокруг цен на газ между Россией и Евросоюзом закончился капитуляцией «Газпрома».

Под угрозой штрафов со стороны Еврокомиссии и нарастающих рисков проиграть конкуренцию сжиженному газу из США российский холдинг согласился радикально пересмотреть политику в отношении стран Восточной Европы и Прибалтики, сообщила пресс-служба Еврокомиссии в четверг.

Стоимость газа в контрактах с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Болгарией, где «Газпром» занимает больше половины рынка, отныне будет привязана к ценам в Западной Европе.

Для этого в соглашения о поставках будет внедрен пункт о возможности пересмотра цены, если она существенно отклоняется от той, что фиксируется на границе Германии, Франции, Италии или в западноевропейских газовых хабах.

Иными словами, «Газпром» лишится возможности завышать цену по сравнению с рыночной для тех стран ЕС, чья политика не устраивает РФ».

Вообще-то конкуренция — это как раз не одинаковые цены, а разные, странно понимают конкуренцию в Европе, но давайте уже не будем цепляться к деталям. Посмотрим на главное.

Что в этом сообщении увидит дипломат? А увидит он следующее.

1. Россия в лице «Газпрома» опять смогла переиграть Европу. Европа свою тактику разменяла на российскую стратегию. И тем самым попала в русскую ловушку. Европа это прекрасно понимает, но выхода другого сейчас у неё нет, а признать этого она не может, и потому через свои СМИ старательно маскирует поражение, распространяя миф о своей победе и якобы капитуляции России. «Газпрому» важно перейти улицу, а где — пусть выбирает Европа. И верит в своё влияние.

Ибо в чём состоит победа России? Когда-то давно, на стадии проектирования переговорного процесса, российские переговорщики, работая с учётом будущих проблем по новым газопроводам в Европу, сумели вставить в контракт разные крючки, за которые партнёры непременно зацепятся и которые потом можно будет удалить как большое одолжение. Сохранив в неприкосновенности главное — идею увеличения сети газопроводов.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

Для этого наши смогли подать фактор цены на газ и разные оговорки по недопущению перепродаж как первостепенные для себя по важности. Чтобы потом свои уступки — снижение цены и отмену требований по реверсу Украине — разменять на нужные для России условия по транспортировке и объёмам. Им это удалось. Цены для восточной Европы были установлены намного выше цен для Европы Западной. Требования по ограничению перепродаж прошли. В обмен на это были гарантированы нужные Восточной Европе объемы поставок газа. На тот момент Европе объёмы были важнее цен. Европа не находилась в тисках кризиса, ЕС имел свободные деньги и ему было важно не допустить спада экономик у своих новых членов.

Но пришёл кризис. Восточная Европа, сидящая на дотациях, стала тяжела для Европы Западной. Фактор цены вышел на первый план. На Россию навалились всем Евросоюзом. Она ждала этого и, имитируя сопротивление, отошла на запланированные рубежи. Россия подвинулась в цене. Это уступка тактическая, когда сделали вид, что оторвали от себя что-то очень важное ради дорогого партнёра. И партнёр может торжествовать победу и кричать о российской капитуляции. Понимая на самом деле, что он в ловушке.

Ибо Россия уступила в цене в обмен на молчание по строительству Северного и Турецкого потоков. Это стратегия, которую Россия выиграла. Она уступила второстепенное в обмен на главное. Ибо когда через полтора года СП-2 будет построен и запустится Турецкий поток, ситуация с газом в Европе изменится так радикально, что естественным путём возникнут новые условия для новых переговоров по всем условиям. И опять, даже если Россия уступит по цене, она продавит Европу по объёмам. Захватив тем самым полный контроль над европейским рынком. Но оставив Европе иллюзию, что она может влиять на процесс через требование понижения цены.

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Но что такое небольшая дельта по сравнению со всем объёмом газового рынка? По сути, русские накинули на Европу газовый ошейник, позволив той капризничать по вопросу мягкости его подкладки и красоты узора. Ведь не деньги за газ главное, главное — контроль над Европой. А газ — это лишь один из важнейших рычагов такого контроля.

Русские специально завышают цену в расчёте на то, что потом её снизят под видом серьёзной уступки в обмен на уступку доли рынка. И европейцы пойдут на это, так как им нужны объёмы, а Россия помогает им спасти лицо в виде бонусов по скидкам на цену. «Только ради вас, ради такого дорогого партнёра, ради дружбы и мира во всём мире соглашаемся работать почти себе в убыток». После этого шансы США как-то перехватить влияние на Европу тают со скоростью апрельского снега. Ведь свобода Европы от американского СПГ развязывает ей руки для противостояния США по многим другим направлениям. А всё, что в Европе убудет от США, прибудет России.

Вот первое, что видит дипломат в данной ситуации. А что он видит как второе?

2. Европа, в принципе, понимает, что попала в ситуацию, выхода из которой у неё нет. И она старается всеми силами создать информационную дымовую завесу этому факту. Она проиграла стратегически и пытается с помощью России своё поражение выдать за победу. Они и газ получают, и цену выторговывают. Налегание на пропаганду результата в либеральных СМИ как раз говорит о том, что Европа озабочена навязыванием своей трактовки произошедшего.

Она, по сути, обменяла первородство на чечевичную похлёбку. Россия играет в длинную игру, а Европа в короткую. Отвлекающие фокусы — не от хорошей жизни. «Газпром», например, после решения Еврокомиссии никаких победных реляций не рассылал. Он молчит. Просто в некоторых кабинетах «Газпрома» в тишине звякнули стаканы с шампанским. Матёрые мужики с серьёзным прошлым тихо чокнулись друг с другом и подняли рюмки на портрет Путина, который с улыбкой Джоконды как бы говорил: «Верной дорогой идёте, товарищи! Только тихо, без ненужных акцентов!»

В завершение посмотрим, что такое портал Finanz.ru. Учредители — западно-германский медиа-холдинг Axel Springer SE. Генеральный директор российского портала Регина фон Флемминг (судя по фамилии — из немецких земельных баронов, но с британскими предками), шеф-редактор — из местных, Павел Миледин, управляющий редактор Йенс Ор. То есть ключевые позиции, определяющие политику ресурса — у немцев. У русских — исполнение немецких решений. Чьи уши торчат за немцами? Сейчас увидим.

Finanz.ru — первый созданный германским крупным медиа-холдингом российский портал для бизнеса со всякими там экономическими новостями, котировками и прочей лабудой для крупной отечественной буржуазии или думающих, что таковой является. Прямой канал доступа на западные биржи. Это — приманка для читателя, озабоченного темой денег. Они на это должны клюнуть и подтянуться. Им подадут якобы аналитический информационный продукт пополам со скрытно упакованной пропагандой. Ведь всякое экономическое явление тянет за собой политически окрашенные оценки.

Всему происходящему навязывается политическое освещение, выгодное, естественно, Западу и направленное против интересов России. Российская крупная и средняя буржуазия — это ключевая аудитория для влияния хозяев портала. Все экономические события подаются и освещаются непременно через идеологическую и политическую призму. И призма эта, несмотря на корректность — остро критическая к Путину и его курсу.

Сам медиа-холдинг создан в Западной Германии — когда? В 1946 году. Интересно, правда? Вы помните, что было с Западной Германией в 1946 году? Кто там в это время мог создавать медиа-холдинги? А заодно политические партии, структуры разведки и армии? Правильно — это были США. Таким образом, мы понимаем, что портал Finanz.ru — это проект создания и увеличения в Германии — а теперь через него и в России — американской агентуры влияния, ориентированной на защиту интересов США и давления с этой целью на российскую власть. Это, прежде всего, пропаганда, пропаганда и ещё раз пропаганда, а тема экономики — это просто повод, форма её подачи.

(сс) Dayne Topkin Писари

Будь издательство не экономическим, а ориентирующимся на скучающих домохозяек, то с той же целью издавало бы какой-нибудь гламурный журнал. Там через темы секса, моды и салатов так же проводили бы тему проамериканской пропаганды. Все щели, куда может случайно утечь мысль российского обывателя, заботливо законопачены. Везде их ждёт либеральная трактовка, на самом деле являющаяся тотальной пропагандой в интересах США.

А вот то, что такой созданный в России иностранным капиталом тотально проамериканский канал влияния, как Finanz.ru, именно сейчас и именно в таком свете подаёт факт сделки между «Газпромом» и Еврокомиссией, говорит о том, что их стратегическое поражение ими понято, и есть команда всеми силами это поражение маскировать. Так в боксе часто проигравший раунд боксёр после гонга на перерыв вскидывает руки, скачет и ведёт себя как победитель. Зачем? Работает на публику, чтобы повлиять на зрителей и судей. Авось не заметят синяки и ссадины и усомнятся в его поражении. Ведь победителю эти фокусы не нужны, он в своём углу спокойно сидит и знает, куда идёт бой и чем он на самом деле закончится.

Чем злее и громче либеральные глобалистские СМИ сейчас кричат о капитуляции России, тем больше признаков того, что им очень нужно, чтобы им поверили, потому что в реальности всё обстоит ровным счётом наоборот.