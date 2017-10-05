Будущий̆ драматург родился в семье торговца зерном, однако вскоре после рождения сына отец потерпел неудачу в бизнесе и начал пить. Очередное потрясение постигло Бернарда в 15 лет, когда его мать сбежала с любовником и дочерями в Лондон. Писатель неоднократно говорил, что родители не несли за него никакой моральной ответственности, довольствуясь лишь самим фактом его существования. Впрочем, сам драматург относился к этому с юмором:

Бернард Шоу за работой

«Отец всегда очень яро агитировал меня к тому, чтобы я не следовал его дурному примеру. Именно поэтому я не курю, не пью и не бреюсь».

С самого детства Шоу отличался от сверстников и по любому поводу имел собственное мнение. Особое недовольство у него вызывала традиционная система образования, поскольку Бернард учился в протестантской школе, где точным наукам уделяли гораздо меньше внимания, нежели духовным дисциплинам. Кроме того, пастыри нередко прибегали к физическим наказаниям. Впоследствии Шоу вспоминал, что был одним из худших, если не последним учеником в классе, и называл школу самым вредным этапом своего обучения:

«Мне в голову не приходило готовить уроки или говорить правду этому всеобщему врагу и палачу — учителю».

Так как у родителей не было денег отправить Бернарда в университет, он решил начать работать. Дядя устроил его клерком в компанию по продаже недвижимости. По долгу службы нередко Шоу приходилось собирать квартплату с жителей трущоб Дублина, что сильно повлияло на юношу и спустя годы нашло отражение в его пьесе «Дома вдовца».

«Дом, где разбиваются сердца» — пьеса ирландского драматурга Бернарда Шоу с подзаголовком «Фантазия в русском стиле на английские темы»м

Работу в компании Шоу не любил, поэтому по достижении 20 лет решил в корне поменять жизнь — уехал к сбежавшей матери в Лондон. Там он часто посещал библиотеки и там же начал создавать свои первые произведения. Однако успех пришёл не сразу. На протяжении девяти лет Шоу осаждал издательства, отправив на рассмотрение более 60 произведений. Но везде получал отказ.

Долгие скитания по издательствам прекратились после того, как однажды в руки писателя попал «Капитал» Карла Маркса. Проникнувшись идеями немецкого философа, Шоу вступил в Фабианское общество, которое продвигало идеи социализма. Там он стал активно выступать с лекциями и проявил себя как талантливый оратор.

Как-то во время посещения читального зала Британского музея Шоу познакомился с одним из участников Фабианского общества — писателем Уильямом Арчером. Он помог ему устроиться в Pall Mall Gazette, где Шоу впервые попробовал себя в качестве критика — сначала театрального, а после и музыкального. Яркие и оригинальные статьи тут же вызвали интерес читателей, а поэт Уистен Оден даже назвал Шоу «быть может, лучшим музыкальным критиком всех времен».

Вскоре Бернард Шоу начал создание новой драматургической системы, пропагандируя творчество Генрика Ибсена. Он сочинил критический этюд «Квинтэссенция ибсенизма», в котором охарактеризовал новаторство Ибсена как разоблачение буржуазной морали и разрушение фальшивых идеалов. Постановщик пьесы Ибсена «Приведения» Дж. Т. Грейн заинтересовался этюдом и предложил Шоу самому написать пьесу для Независимого театра. Однако пьеса «Дома вдовца», с которой началась «новая драма» в Англии, не имела большого успеха. После двух спектаклей её сняли с постановки.

Бернард Шоу на съемках

В последующие шесть лет цензура упрямо не допускала пьесы Шоу к постановке, памятуя прошлый опыт безуспешной постановки по произведению драматурга. Тогда ему пришлось издавать свои произведения при помощи меценатки Шарлотты Пейн Таунсенд, на которой писатель впоследствии женился.

Звездный час драматурга наступил в 1904 году, когда сменилось руководство театра «Корд» и включило в репертуар ряд его пьес, среди которых были «Кандида», «Майор Барбара», «Человек и сверхчеловек» и другие. После успешных постановок за Шоу окончательно закрепилась репутация автора, который смело обходится с общественной моралью и традиционными представлениями об истории. Вкладом в золотую сокровищницу драматургии стала пьеса «Пигмалион», которая имела оглушительный успех.

Во времена Первой мировой войны Шоу опубликовал критический очерк «Война с точки зрения здравого смысла», где осудил действия как Германии, так и Англии, призывая обе стороны к переговорам. За эту публикацию Шоу исключили из Клуба драматургов.

Трагедия «Святая Иоанна», поставленная в 1924 году, возвратила Шоу былую славу. Спустя еще год он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Писатель неоднозначно отреагировал на это. Он принял награду, назвав её «знаком благодарности за то облегчение, которое он доставил миру, ничего не напечатав в текущем году». При этом от денежных средств Шоу отказался, не лестно отозвавшись об учредителе премии Альфреде Нобеле:

«Я готов простить Альфреду Нобелю изобретение динамита, но только дьявол в людском обличии мог выдумать Нобелевскую премию».

За работой

Через несколько лет Шоу отправился в путешествие по миру, когда и посетил СССР. Во время этой поездки писатель лично встретился с Иосифом Сталиным. Являясь социалистом, Шоу искренне приветствовал происходившие в стране перемены и высказывал поддержку действующей коммунистической власти.

«Здесь, в России, я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести человечество из современного кризиса и спасти его от полной анархии и гибели», — говорил писатель по возвращении в Англию.

Он твердил, что Англия должна как можно скорее последовать примеру России. В ответ на эти слова критики заявляли, что Шоу нельзя воспринимать всерьез. Впрочем, чем более нелепыми, по мнению идеологических противников писателя, были эти высказывания, тем больше они вызывали обсуждений.

Рожденный и воспитанный протестантом среди католиков, живущий как ирландец среди англичан, пуританин среди эстетов в театральном мире, прогрессист среди консерваторов в политическом окружении, Бернард Шоу всегда атаковал мир, в котором жил. Он пытался уменьшить дистанцию между истиной и действительностью, чтобы помочь людям выйти на новый уровень общественной зрелости. И даже после смерти писателя 2 ноября 1950 года эта атака не завершилась и продолжает жить в его произведениях.