Итоги прошедшей сегодня прямой линии с президентом в новом формате свидетельствует о том, что Владимир Путин нацелен на общение с народом через головы элит и информационных медиаманипуляторов. Президент последовательно ведет дело к тому, чтобы освободиться от внешних и внутренних пут, проводить исключительно независимую политику в интересах России, во благо народа. Президент РФ, уйдя от прямого ответа на футбольный вопрос, тем не менее дал понять, что первая большая победа уже одержана — чемпионат состоится. Об этих и других аспектах прямой линии с президентом — в интервью с экспертом Фонда содействия общественной дипломатии Федором Пашиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

ИА REGNUM : Чем можно объяснить, что в этом году, в отличие от прошлых лет, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным прошла в новом формате без непосредственного участия представителей СМИ во встрече с главой государства, которые имели возможность задавать вопросы?

— В прошлом году встреча состоялась 15 июня и продолжалась около 4 часов. Причем львиная доля вопросов прозвучала из зала от журналистов, которые присутствовали на встрече. Если помните, значительную часть аудитории составляли журналисты, далеко не лояльные власти и лично президенту. Среди заданных вопросов преобладали, мягко говоря, неудобные и даже скандальные, провокационные от журналистов, которые находятся в оппозиции власти, продвигают информацию в рамках чужеродного «мейнстрима», навязываемого российскому обществу извне. В результате в мировом и российском медиапространстве всякий раз преобладала неоднозначная и противоречивая позиция главы государства.

Kremlin.ru Прямая линия 15 июня 2017 года. Путин отвечает на вопросы журналистов

Нынешняя прямая линия в новом формате — это фактически обращение президента через голову враждебно настроенных медиа, отражающих точку зрения прозападных элит, позиции которых сильны во власти РФ, и враждебного «мейнстрима». Существенно уменьшена роль его пресс-секретаря в манипулировании вопросами. В адрес главы государства поступило несколько миллионов обращений. Как и в прошлые разы, в ходе прямого общения президента страны с народом решались вполне конкретные проблемы, волнующие простых людей провинции, а не только «московской тусовки».

Президент напрямую ставил конкретные задачи всем ответственным лицам в правительстве и на местах. На наших глазах члены правительства в ранге заместителей председателя и министров, другие руководители в центре и на местах, другие функционеры в прямом эфире отвечали президенту и народу о готовности решать насущные вопросы граждан. Конечно, не обошлось без определенной режиссуры и постановки в масштабах всей страны, но это уже не домашние заготовки президентской пресс-службы.

В связи с этим нельзя не вспомнить, что практика общения с руководителями страны перед камерой у себя в служебном кабинете в Кремле берет свое начало с тех уже далеких времен, когда указания главы государства выполнялись не более чем на 10−15%. 7 июня показало, что на глазах народа чиновники веду себя более сговорчиво и послушно. Сегодня уже можно поверить тому, что уровень практического исполнения президентских указов значительно возрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Задача поставлена. Осталось исполнить

В любом случае прямая линия 7 июня 2018 года — это знаковое событие в жизни государства и общества, отражающее президентский курс на развитие народной демократии и прямого диалога с народом, преодоление барьеров непонимания между элитами и простыми людьми.

ИА REGNUM : В чём символизм нынешнего общения президента России накануне 12 июня — Дня России?

— Президент последовательно укрепляет государственно-общественные скрепы, придавая особое значение знаменательным датам, таким как 9 мая и другие. Государственные праздники призваны напоминать об истоках государства и общества, объединять людей, мобилизовать на решение актуальных проблем развития.

Как бы кто ни относился к 12 июня 1990 года, когда после принятия Декларации о суверенитете РСФСР сразу после распада СССР с 1992 года стала отмечаться эта дата, у Российской Федерации должен быть свой государственный праздник. Другое дело, что русская история началась не в 1990 году и даже не тысячу лет назад, а имеет более далекую и глубокую историю, которую еще предстоит восстановить.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сильные мира сего

Однако обращает на себя внимание, что прямая линия президента прошла после его встреч в Москве с лидерами Германии и Франции, визита в Австрию, накануне саммита «большой восьмерки» в Квебеке (Канада), который намечен на 8−9 июня. Небезынтересно, что сразу после общения с народом Владимир Путина отправится в КНР для встреч с руководством с руководством этой страны, являющейся сегодня стратегическим партнером РФ, в том числе в мировых делах.

Кроме того, как известно, практически одновременно с прямой линией президента с народом 7 июня в Италии, в городе Турине, пройдет традиционная конференция «Бильдербергского клуба». Как известно, неофициальные ежегодные конференции этой влиятельной международной организации начиная с 1954 года проходят в обстановке полной секретности, в них принимают участие представители мирового «глубинного государства» и его «филиалов» в большинстве стран мира, в том числе и в России. Речь идет о конклаве публичных и непубличных влиятельных людей в мире. Среди них президенты, короли, принцы, канцлеры, премьер-министры, послы, банкиры, главы некоторых спецслужб, руководители крупнейших ТНК, ведущие журналисты и эксперты и др.

Цитата из х/ф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. СССР «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Информации об итогах встречи 7 июня в медиа еще нет, чтобы компетентно судить о принятых решениях по ключевым международным вопросам, но уже известно, что вне повестки не остались Россия, Китай, Иран, КНДР, а также Трамп и его взаимоотношения с Евросоюзом, дальнейшая судьба Сирии, Израиля, Турции и другие острые темы современности. Многие из принятых решений будут подтверждены в итоговых документах «семерки» в Квебеке, которая остается послушным орудием в руках «мирового правительства».

Одно несомненно — прямая линия в открытом формате президента Путина с народом 7 июня 2018 г. не осталась без внимания ни влиятельных международных саммитов, ни глав государств мира, ни информационных и аналитических структур формирования очередной повестки глобального «мейнстрима».

Таким образом, прямая линия президента — это, скорее всего, часть продуманного плана действий главы государства на международной арене. Его ответы на вопросы россиян еще раз продемонстрировали его глубокую осведомленность и вовлеченность в международные вопросы и внутриполитическую ситуацию. Президент последовательно ведет дело к тому, чтобы освободиться от внешних и внутренних пут, проводить исключительно независимую политику в интересах России, во благо народа. Сегодня Путин живет чаяниями и надеждами народа, пользуется его поддержкой, действует по прямому мандату абсолютного большинства населения.

Николай Дубовской. Притихло. 1890

ИА REGNUM : В свете крупнейших международных саммитов «коллективного» Запада можно ли всерьез воспринимать нынешний конфликт между ведущими странами ЕС и, в частности, Германией, Францией, Италией и США, призывы снять с России санкции?

— Объективные противоречия имеются, и они нарастают. Одновременно растет понимание позиции России в мире, как заявил сегодня на прямой линии Владимир Путин. Однако санкции во все времена были инструментом борьбы в глобальной политической и торгово-экономической конкуренции стран мира. Просто так их никто никогда не отменял, даже если даже оппоненты шли на значительные уступки. Тем более, в нынешнюю технологическую эпоху, когда конкуренция стран по времени совпала с процессами глобального переформатирования мира, нарастания природно-климатических и техногенных катаклизмов.

Кроме того, надо понимать, что Трамп, как и Меркель (Германия), Макрон (Франция), Мэй (Англия) и другие западные политики не свободны и не независимы в своих словах и делах от решений международных сил глобального влияния. Сегодня можно предположить, что с участием нынешнего американского президента реализуется какой-то долгосрочный сценарий переформатирования геополитической картины мира. В связи с этим вновь становятся актуальными прогнозы о том, что у нынешней Америки нет будущего, а ее 44-й президент Б. Обама был последним, который досидел до конца срока. Ценой Америки в нынешних границах можно сдуть «финансовые пузыри», освободиться от квадрилионов долларов, значительная часть которых не обеспечена реальными активами.

Soccer.ru Сергей Фурсенко

ИА REGNUM : США повторяют судьбу СССР?

— Это вовсе не означает, что США уготована судьба СССР. Американские штаты могут продолжить свое существование в союзе с Канадой, где проходит саммит «семерки» — 2018. Но от последствий и ответственности за пагубную роль нефтедоллара для мира можно будет уйти. Возможность реализации подобного варианта не означает, что не будут реализовываться другие сценарии развития событий в мире. Дестабилизация международной обстановки в ключевых регионах мира продолжится посредством ведения тотальных гибридных войн, применения «мягкой силы» и прежде всего информационно-виртуального воздействия на неугодные государства и народы.

ИА REGNUM : Как могло получиться, что одним из направлений давления на Россию избрано преследование российских олигархов, в том числе таких влиятельных и встроенных в структуры глобального влияния, как Дерипаска, Абрамович, Вексельберг и другие?

— Для «мировой закулисы» нет ничего «святого». В достижении своих корыстных целей они готовы бить даже своих, чтобы чужие боялись. Подобная практика в мировой истории происходила не раз. Достаточно вспомнить пресловутого Гитлера, марионетку внешних сил, руками которого осуществлялось преследование и истребление не только простых евреев. Сам Гитлер тоже не избежал позорной смерти, его не спасла близость к «мировой закулисе». После войны, относительно недавно во времени, верой и правдой служили «коллективному» Западу панамский правитель Норьега, руководитель Ирака Саддам Хусейн, лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи и многие другие.

Латиноамериканец закончил жизнь в американской тюрьме, другие, когда попытались действовать самостоятельно и независимо, их постигла еще более печальная участь. Понадобилось проучить влиятельного французского политика Доминика Стросс-Кана, ему устроили провокацию. Сексуальный скандал устроили американскому режиссеру Вайнштейну, который внес заметный вклад в развитие массовой культуры, призванной удерживать народы мира в духовном повиновении.

Таким образом, в современном мире безопасность не гарантируют ни национальная принадлежность, ни вхождение в глобальные структуры власти, ни обладание баснословными капиталами. В этом плане современная Россия стала настоящим клондайком для пришлых иноземцев, даже в ущерб собственным коренным народам. Она является самой привлекательной страной в мире, которая может стать последним прибежищем не только для собственных олигархов, но и других национальных элит, прежде всего, европейских, подлежащих зачистке извне руками американцев.

ИА REGNUM : Стоит ли ждать от «коллективного» Запада решения о развязывания широкомасштабной войны в Донбассе накануне чемпионата мира по футболу в России?

— Судя по всему, такое решение принято давно, еще в 2014 году, когда украинский майдан совпал по времени с зимней Олимпиадой в России. Но во многом благодаря мудрости, сдержанности и долготерпению российской стороны «большую» войну против России тогда развязать не удалось. Однако установка на войну в Донбассе сохраняется. Вероятность ее начала накануне или в ходе чемпионата мира по футболу в РФ — достаточно высокая. Далеко не случайно сегодня в ходе прямой Линии Владимир Путин предупредил тех, кто попытается реализовать такой сценарий, о том, что в этом случае пострадает сама украинская государственность.

Другое дело, что Украина в лице Петра Порошенко и других, не без оснований опасаясь мощной «ответки», потерять новые территории и свою власть в стране, всячески маневрирует и увиливает от выполнения обязательств перед теми силами, которые и поставили его на власть на Украине. Россия оказывает сильное давление на официальный Киев и его хозяев в Европе, чтобы сорвать имеющиеся планы. В свою очередь, Донбасс в одиночку готовится отразить агрессию и продержаться до конца чемпионата мира, когда у России могут быть развязаны руки.

ИА REGNUM : Коль уже зашел разговор о футболе, что ждать от выступления национальной сборной на чемпионате мира?

— Помнится, небезызвестный Сергей Фурсенко, одно время возглавлявший РФС, предсказал, что в 2018 году Россия победит на чемпионате мира по футболу. Чем черт не шутит, ведь в 2008 г. Россия играла в полуфинале с Испанией и, хотя проиграла матч, завоевала бронзу.

Однако сегодня можно рассчитывать лишь на чудо, надеясь на успех сборной России. Команды нет, да и не могло быть, судя потому, как сегодня в стране из рук вон плохо организовано футбольное дело. Как и Россия в свое время была превращена в глобальный базар и поставлена на распродажу, так и отечественный футбол оказался жертвой корыстной политики и грязного бизнеса. Можно даже не перечислять всех нынешних футбольных бед: от убогой инфраструктуры спорта, ненужных в таком количестве легионеров, баснословных гонораров, развративших футболистов, до отсутствия у футболистов бойцовских качеств и должной мотивации биться за Родину, как у исландцев, хорватов, немцев и т.д.

Тем не менее многострадальные болельщики будут вновь болеть за своих, верить в успех. Может, стоит поверить в легенду, что Владимир Путин сегодня в футболе проводит скрытую операцию, по аналогии, как под видом «сердюковщины» — символа развала армии и флота — возродил всю обороноспособность. Не поэтому ли в футболе «темнят», не показывая достойную игру, проигрывая матч за матчем, а роль «плохого» Сердюкова, «мальчика для битья» выполняет Черкесов, в тени которого работает настоящий футбольный специалист. Будем надеяться на «путинское» чудо — на чемпионате мира увидим другую команду, способную удивлять и побеждать.

Президент Владимир Путин, в который раз уйдя от прямого ответа на футбольный вопрос в ходе общения с народом 7 июня сего года, тем не менее дал понять, что первая большая победа уже одержана. Несмотря на все препятствия, чемпионат состоится, приедут высокопоставленные гости и многочисленные болельщики, в том числе из недружественных стран.

Нет сомнений в том, что они увезут с собой из России самые лучшие воспоминания и представление о стране и его народе. Впоследствии Россия получит уникальную инфраструктуру развития физкультуры и спорта, которая будет работать на общество, и прежде всего, на возрождение детского и юношеского футбола. А значит, непременно в недалеком будущем придут и большие футбольные победы.