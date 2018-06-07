В марте 2019 году в Украине пройдут очередные президентские выборы, и, вполне вероятно, они не принесут никакого обновления государственного управления, не будут способствовать экономическому и структурному развитию страны, считает Zaxid.net (Львов). На данный момент в украинской политике практически никак не проявляют себя армия и военные, хотя у них есть серьезный потенциал, чтобы возглавить управление страной и провести необходимые экономические и политические изменения. В военной среде Украины есть корпоративные интересы, обученные управленческие кадры с успешным опытом управления, серьезные финансовые ресурсы и — самое главное — массовая поддержка населения. Даже если военные не участвуют в политике сейчас в роли реальных претендентов на власть, их потенциал как минимум надо учитывать при анализе возможных путей развития Украины и в политических прогнозах. При использовании инструмента демократических выборов армия может рассчитывать на поддержку своих интересов не менее 60−70% активных украинских избирателей. Сильный потенциал украинской армии в политике также обусловлен серьезными позициями армии в экономике Украины. Прямые расходы на армию в 2018 году составляют 5% внутреннего валового продукта. Кроме этого, украинская армия после 2014 года — один из главных получателей прямых иностранных инвестиций в виде целевой помощи. Украинская армия на данный момент — это единственный более-менее удачный крупный проект национального масштаба с точки зрения технологических инвестиций в перевооружение и технологическую оснастку, развития человеческого капитала и организационного строительства. Помимо проекта «Армия», который реализуется последние четыре года, современная Украина за все время своего существования не создала практически ничего прогрессивного на общенациональном уровне. Высокий потенциал влияния украинской армии на государственное управление в стране также обусловлен тем, что в условиях войны в армию идут и в боевых действиях участвуют самые активные представители общества, которые готовы пожертвовать собой ради своей страны. Поэтому вполне естественно, что после окончания боевых действий их активность, как это в мировой практике, часто перенастраивается на государственное управление и политику. Приход к власти в стране действующих или бывших военных может означать как возможность диктатуры, так и развитие страны демократическим путем.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская пресса

President.gov.ua Петр Порошенко выступает перед военнослужащими

Мясо, сало и колбасы перешли для многих харьковчан в разряд деликатесов, констатирует «Вечерний Харьков» (Харьков). Чего ждать от цен на продукты в этом и следующем годах? За год мясная корзина, включающая все виды мяса и колбасных изделий, подлежащих государственному мониторингу (свинину, говядину, сало, куриные тушки и филе, вареную колбасу), подорожала на 35%, говорит генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. При этом минимальная заработная плата за год выросла на 16%. Средняя оплата труда за то же время поднялась на 26%. «Это красноречиво говорит о недоступности мяса для украинцев», — подводит итог эксперт. По словам Дорошенко, главным фактором, влияющим на ценообразование на продукты и товары этого года, является курс гривны. На осень прогнозы неблагоприятные. И все из-за влияния будущих выборов президента и парламента. Если правительство не снизит НДС на продукты до европейского уровня, то большинство продуктов на Украине будут стоить на 11% дороже, чем, например, в Польше.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна

В Польше значительно возросла неприязнь к украинцам и немцам, сообщает Zaxid.net (Львов). За пять лет недружелюбные общественные настроения относительно украинцев выросли на 20%. Об этом говорится в исследовании Института публичных дел. «Такой рост можно объяснить антиукраинской риторикой некоторых политиков, а также неприязнью части общества к увеличению количества граждан Украины на польском рынке труда», — отмечают авторы исследования Яцек Кухарчик и Агнешка Лада.

По инициативе главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области состоялось заседание рабочей группы по вопросам легализации занятости и заработной платы, передает «Реал» (Винница). Первый заместитель губернатора Андрей Гижко озвучил весьма любопытные цифры: «На Винничине насчитывается примерно 760 тысяч трудоспособного населения. В то же время официально оформлено 320 тысяч граждан, имеющих трудовые книжки и платящих взносы в пенсионный фонд. Если учитывать частных предпринимателей и официально зарегистрированных в центре занятости, то это еще примерно 35 тысяч человек. Таким образом, можно сделать вывод, что в области насчитывается значительное количество граждан, которые работают нелегально, либо не работают вообще». Получается, что большая часть трудоспособных винничан не трудоустроена официально. И если раньше во всем винили преимущественно нелегальную занятость, то ныне Гижко указал на миграцию рабочих рук за границу: «Важным остается решение вопроса трудовой миграции населения… Вопрос будет решен только в том случае, когда средняя заработная плата работников составит примерно 500 долларов США (13 тысяч гривен). В Винницкой области сегодня работает ряд предприятий, которые предлагают своим работникам заработную плату выше среднего показателя в области (около 5 тысяч грязными), но все равно у них есть проблемы с набором персонала».

Vin.gov.ua Андрей Гижко

Одной из наиболее привлекательных стран для заработка всегда была Польша, информируют «Волинські Новини» (Луцк). Особенно популярны среди украинцев сезонные работы по сбору различных ягод, фруктов и овощей. Но только не в этом сезоне. Украинцы отказываются ехать в Польшу. Сейчас в Польше до 40% урожая клубники под угрозой потери, потому что ее некому собирать. Одна из причин, почему украинские заробитчане туда не едут, — таможенные проблемы. Польские фермеры уже обратились к властям, чтобы позволили пускать украинцев на заработки по биометрическим паспортам. В то же время Польша остается одной из тех стран, где украинцы хотели бы работать. Там, согласно исследованию, желают получать деньги 26% украинских работников. Наибольший спрос на украинские рабочие руки — на строительстве и фермах. Что касается сбора клубники и других ягод, то польские работодатели забывают о самом главном, что интересует украинцев. Они решили, что они больше не хотят работать нелегально и поэтому хотят легального трудоустройства. А не каждый работодатель готов оформить официально, потому что придется платить налоги. Если ничего не изменится, то поляки рискуют, кроме клубники, потерять еще и урожай малины и вишни.

Polsha.org Украинские рабочие на сборе клубники в Польше

Аня и Марина — подруги из Ужгорода и Мукачево — рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Но познакомились девушки не в Закарпатье, а в Пряшеве — небольшом словацком городке, куда обе приехали на учебу в местный университет. Через полтора года «бесплатного европейского образования» они вернулись домой. А вместе с ними — еще добрая половина украинцев. «Мы поверили рекламе и очень хотели бесплатно учиться в Европейском союзе, получить европейский диплом, — говорят студентки. — Сначала у нас не было серьезных проблем с преподавателями. Мы неплохо учились, к делу относились серьезно, поэтому с экзаменами справились. Но уже на первом курсе стали замечать, что украинцев там воспринимают предвзято. У нас были очень умные однокурсницы, которые закончили школу с золотыми медалями, но на экзаменах им все равно очень занижали оценки. А после первого курса стало еще хуже». Девушки говорят, что причина в деньгах. Оказывается, на каждого украинского студента, тамошние университеты получают финансирование — по 3000 евро. Однако эти средства выделяются только на первокурсников. А уже со второго словацкие преподаватели не заинтересованы в «бесплатных» украинцах. Поэтому и закручивают гайки. По словам девушек, довольно тяжелая морально-психологическая обстановка — это еще одна причина их решения оставить обучение. С отвращением вспоминают неприятный случай, когда не совсем трезвый преподаватель, столкнувшись с ними в коридоре, раскричался: «Вы украинцы? Тогда отойдите в сторону, ваше место с краю».

Цитата из тс «Девочки из Львова». реж. Войчех Адамчик. 2015. Польша Украинские девушки в Польше

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против закарпатского благотворительного фонда «Эган Эде» по обвинению в сепаратизме, пишет Mukachevo.net (Мукачево). «Расцениваем этот акт как очередной приступ, направленный против венгерской общины Закарпатья, — говорится в заявлении. — Нас возмущает, что Украина, которая стремится в ЕС, видит опасность своей территориальной целостности в помощи, поступающей со стороны Евросоюза. Обращаем внимание компетентных органов государственной власти на то, что «Эган Эдде» является официально зарегистрированной организацией в Закарпатской области и действует на основании украинского законодательства. Заметим, что фонд является главной структурой, через которую Венгрия осуществляет материальную поддержку закарпатских венгров».

4 июня 2018 года в департаменте градостроительства Житомирского городского совета состоялось заседание совета по поводу места установки памятника Степану Бандере, сообщает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Место установки в сквере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской утвердили большинством голосов.

Памятник «героям «АТО» (в честь воинов «российско-украинской» войны) могут установить возле монумента Славы в Житомире и заменить звезду на трезубец, передает «Житомир.info» (Житомир). Такое решение приняли во время обсуждений в Житомирском городском совете, на которые были приглашены участники «АТО», военнослужащие, добровольцы, семьи погибших «героев» и волонтеры. По словам городского головы Сергея Сухомлина, сначала было решено установить памятник на месте демонтированного в 2016 году памятного знака в честь награждения Житомира орденом Красного Знамени, который размещался в сквере между площадью Победы и Соборной площадью. Однако потом Сухомлин поручил главному архитектору Житомира разработать новый проект решения горисполкома. Будет изменение локации, а также замена существующей звезды на мемориале Славы на трезубец, украинскую символику.

В Херсоне легализуют нацизм? Этим вопросом задаются «Херсонцы» (Херсон). На сессии Херсонского городского совета возможен второй шаг националистической «Свободы» по легализации нацизма. Два года назад наши избранники уже поддержали решение и предусмотрели финансирование на «празднование (!)» очередной годовщины т. н. «Акта провозглашения Украинского Государства». Цитата: «…провозглашается создание нового украинского государства…, которое будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера». Далее херсонцев методично приучали к обильному использованию националистической символики, знакам СС дивизии «Галичина» и других милитаристских подразделений Третьего Рейха (чего только стоят десятки красно-черных полотен, размещенных властью 9 мая в Парке Свободы и демонстрация «свободовцами» символики СС). Второй шаг назначен накануне 22 июня. Прикрываясь ура-патриотизмом и состряпанными легендами, депутатам предложат проголосовать за право водружать в Херсоне один из базовых идеологических символов нацистской Германии — BlutundBoden («Кровь и Почва»). Этот символ, красно-черный флаг, наряду с другой символикой, лозунгами и жестами приветствия был скопирован и адаптирован ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в начале 1940-х прошлого века. На местный манер: «КРОВЬ украинцев пролитая за родную ЗЕМЛЮ». А знаете, какой будет третий шаг?

balkan-lenta.info Украинская молодежь с портретом Бандеры

Почаевский городской совет стал едва ли не единственным на Тернопольщине, где не поддержали обращение президента Украины Петра Порошенко к константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине, негодует «За Збручем» (Тернополь). На сессии 4 июня среди депутатов не нашлось ни одного, кто бы предложил принять решение в поддержку, за которое уже проголосовали чуть ли не все органы местного самоуправления области. Кроме почаевских, против независимости украинского православия от Москвы ранее выступили только депутаты Верховной рады от «откровенно пророссийского «Оппозиционного блока», один из которых, Вадим Новинский, регулярно наведывается в Почаев».

В селе Ямница праздник последнего звонка и встречу с Порошенко провели на площади перед учебным заведением, пишет «Курс» (Ивано-Франковск). Дети стояли на жаре. Во время выступления украинского президента школьник потерял сознание. Ребенку оказали помощь медики. Президент также подошел и подбодрил мальчика. Плохо стало еще нескольким детям. Температура в Ямнице была 27 градусов в тени.

Украинские политические эксперты иногда выступают в эфире российских каналов. Но правильно ли выступать в СМИ «страны-агрессора»? На вопрос портала «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) отвечает политический консультант и «воин-доброволец» Игорь Куликовский: «Одиозность российской пропаганды, подаваемой через их же СМИ, однозначна и несомненна — это именно пропаганда, это откровенные попытки унизить целый народ Украины, отрицать даже сам факт существования и права на существования государственности Украины. Несмотря на политические и экономические «стандарты» и правила международных организаций, межгосударственных связей, «факт» военной «агрессии» России против Украины, «аннексии» части суверенных территорий — очевиден и неоспорим. Все попытки отрицать официальное присутствие России в войне с Украиной — это всего лишь взаимовыгодная межгосударственная политическая плохая игра для сохранения хорошей мины. Что же должно происходить во время войны между двумя государствами? Разрыв дипломатических отношений, политических, экономических и туристических связей, блокады и эмбарго. Почему этого не происходит у нас — предмет долгой дискуссии. Но на сегодняшний день мы имеем массу абсурдных явлений, недопустимых и вредных при военной агрессии. В том числе и катающихся для участия в политических ток-шоу ростелевидения украинских политэкспертов. Да, сегодня нормативно это не ограничено, вопрос скорее этический. Но представьте себе советских публицистов, едущих в 1943-м в Берлин целоваться с Геббельсом. И чудные последствия, которые их ожидали бы по возвращении. Возможные попытки оправдания таких действий попытками «образумить», «донести нашу позицию и факты», «переубедить» — это бред. Достаточно только посмотреть данные о поддержке россиянами политики Путина, чтобы понять, что какой-нибудь украинский Карасев никого не переубедит. Тем более что выступления идут не в оппозиционных изданиях, не средствами интернет-связи, а с личным приездом на площадки пропаганды. Это всего лишь мерзкая попытка самопиара».