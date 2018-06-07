2 июня экс-лидер приднестровских коммунистов (недавно сложивший с себя полномочия руководителя приднестровской Компартии), всё еще депутат Верховного Совета Приднестровья О. Хоржан организовал на центральной площади Тирасполя несанкционированный митинг протеста.

Приднестровье

«Народный трибун» ссылался на то, что муниципальные власти Тирасполя отказывают ему в проведении митинга именно на центральной площади, а предлагаемые взамен места его не устраивают — дескать, не выступать же перед «птичками». О. Хоржан, впрочем, забыл, что во времена его, О. Хоржана, друга, прежнего президента Приднестровья Е. Шевчука, его критикам также отказывали в проведении протестных мероприятий в центре столицы, но это никак не мешало проводить их в местах, разрешенных уполномоченными органами.

Kp-pmr.ru Олег Хоржан

Как бы там ни было, Хоржан призвал своих сторонников выйти на центральную площадь в нарушение предусмотренной законодательством процедуры. Потом была попытка назвать мероприятие «встречей с избирателями», которая, дескать, носит уведомительный характер, однако абсурдность этой мотивации была настолько очевидной, что от нее быстро отказались.

Правоохранительные органы не вмешивались и не препятствовали проведению мероприятия. Однако спустя короткое время после его завершения начали реагировать, направив ряду организаторов повестки с требованием явки в территориальные органы внутренних дел и применив меры административного воздействия, включая задержания.

Вечером этого же дня в УВД Тирасполя, где находились, помимо прочих, семеро задержанных организаторов митинга, явился сам О. Хоржан и под прикрытием депутатского мандата постарался прорваться внутрь здания УВД. Причем достиг он в этом немалых успехов — по крайней мере, это следует из записей камер видеонаблюдения, которые были продемонстрированы прокурором Приднестровья во время рассмотрения его представления в Верховном Совете на предмет возможного привлечения О. Хоржана к ответственности.

Kp-pmr.ru Протест

«Прорыв» депутата Хоржана в коридоры Тираспольского Управления внутренних дел напоминал кадры из «Терминатора» с визитом главного героя в полицейский участок — с менее трагическими, однако, последствиями. Хотя и последствия могли быть иными, поскольку, по свидетельству очевидцев, депутат решительно продвигался в сторону изолятора временного содержания, где содержались отнюдь не только трепетные комсомольцы, но и иной спецконтингент, а также в направлении оружейной комнаты. Вряд ли, конечно, депутат задумывался о возможных последствиях «смеси» спецконтингента и оружейной комнаты, да еще и в центре Тирасполя.

Спустя определенное время «визит» Хоржана в Тираспольский УВД был прерван, причем достаточно решительно. Правда, в процессе расставания с депутатом один из сотрудников расстался с погонами — в прямом смысле, а не в должностном: их у него депутат попросту сорвал, если верить административным материалам и обнародованному видеоряду. Однако депутат, продолжая пользоваться неприкосновенностью, начал пользоваться мегафоном, пробуждая тем самым особую любовь к свободе слова в сердцах милиционеров, задержанных и в особенности жителей окрестных домов.

6 июня приднестровские парламентарии рассмотрели два запроса прокурора Приднестровья в связи с событиями 2 июня. Первое представление касалось возможности привлечения О. Хоржана, обладающего депутатской неприкосновенностью, к административной ответственности за организацию несанкционированного митинга. Второе представление было внесено в рамках возбужденного уголовного дела против О. Хоржана по составу «насилие в отношении представителя власти» и содержало запрос на возможность задержания, заключения под стражу, обыска, личного досмотра и допроса депутата. Несмотря на вопросы к целесообразности отдельных процессуальных действий, оба представления были удовлетворены.

В приднестровском обществе события получили большой резонанс. И, как представляется, их действительно можно рассматривать с разных точек зрения, причем они будут взаимно дополнять друг друга.

С одной стороны, как тут не вспомнить Анну Ахматову, которая, как говорят, отреагировала на приговор И. Бродскому за тунеядство фразой: «Какую биографию нашему рыжему делают!»… Вызывает большие сомнения соразмерность того внимания, которое было уделено митингу, пусть и несанкционированному, тем последствиям, которые последующие события уже повлекли и еще повлекут.

Требование неукоснительного соблюдения законности и неприятие лиц, называющих себя коммунистами и при этом срывающих погоны с офицеров, является характерной чертой приднестровского правоохранительного истеблишмента, однако в данном случае никем не оспариваемая юридическая безупречность предпринятых властью шагов явно недостаточна для полноценного анализа ситуации. Политические, имиджевые и прочие издержки могут еще основательно «аукнуться».

Иван Шилов ИА REGNUM Юный бунтарь

С другой стороны, на произошедшее нельзя смотреть изолированно, как на некую «шалость» местечковых революционеров. Просматривается четкий алгоритм, вернее, две составляющие одного алгоритма. Проведение несанкционированных акций на центральной столичной площади, провоцирование власти на жесткую, подчас неоправданную «ответку» и последующий штурм административных зданий (в особенности правоохранительных структур), где в первых рядах идут лица с депутатскими мандатами и неприкосновенностью наперевес — разве это ничего не напоминает вдумчивому читателю? Разве мы не видели подобный сценарий совсем недавно и совсем недалеко? А вторая составляющая алгоритма — это вовлечение в мероприятия наиболее уязвимых социальных групп, только в России и на Украине это «ОниЖеДети», новое поколение, в основном школьники и студенты, а в Приднестровье — это преимущественно пенсионеры. В итоге власть, воюющая с детьми и со стариками, изначально находится в невыгодной позиции.

Мы намеренно не называем ни центральные столичные площади, ни фамилии политиков. Они узнаваемы, как и навязываемый Приднестровью сценарий. Удивляет другое: почему российские коммунисты, которые на словах осуждают и алгоритмы, и соответствующих политиков, в Приднестровье такие сценарии поощряют? Неужели непонятно, что такая «смелость» приднестровских «коммунистов», намеренное провоцирование ими общественного конфликта была бы возможна только в случае, если бы их приднестровские организаторы были бы уверены в том, что в Москве их прикроют?

Опять же понятно, зачем дестабилизация в Приднестровье нужна местным «оппозиционерам» — им важно не давать забыть о себе. Для этого же кризис в Приднестровье нужен и экс-президенту ПМР Е. Шевчуку и иным представителям прежнего приднестровского руководства, которые пытаются руководить местными деятелями из-за границы. Зачем это нужно Москве, причем именно сейчас, когда выстраивается диалог с Западом, когда выстраивается новая конфигурация уполномоченных лиц на региональном направлении и при этом происходит отвлечение российских ресурсов на несвоевременные задачи, — всё так же непонятно.

Есть и более широкая политическая составляющая, которая также охватывается формулой Анны Андреевны про «нашего рыжего» и «биографию». На пресс-конференции в Кишиневе, состоявшейся за день до рассмотрения прокурорских представлений в Верховном Совете, О. Хоржан, несколько кокетничая, заметил, что ему пока не поступало предложений об участии в выборах в парламент Молдавии. Дескать, статус «в поиске». На самом деле, вполне вероятно, что происходящее сейчас — это часть сценария по «раскрутке» О. Хоржана для последующего его включения в парламентскую избирательную кампанию в Молдове.

Примечательно, что в последнее время как раз правозащитная тема стала одной из наиболее приоритетных в дискуссиях представителей власти Молдавии с иностранными коллегами относительно Приднестровья. И здесь имидж О. Хоржана как защитника «униженных и обездоленных» приднестровцев может оказаться незаменимым. В итоге — появляется депутат двух парламентов одновременно, связующее звено между приднестровцами, права которых нарушаются, и силовыми структурами Республики Молдова, резко набирает обороты делегитимизация органов власти Приднестровья (которые, как мы помним, только и умеют, что стариков штрафовать да комсомольцев пытать)… И конфликт можно считать урегулированным в рамках действующего законодательства Республики Молдова, переговорный процесс прекращать, миротворческую операцию тоже прекращать, говорить «спасибо, все свободны» государствам-гарантам и т. п. Сложно представить, что в этом состоят реальные тактические и стратегические интересы России в регионе, но, видимо, кому-то хочется объяснить патологическую «дружбу» с молдавским президентом И. Додоном и постоянную накачку его всевозможными ресурсами. А отвечать придется, и скоро: недавние кишиневские выборы — тому пример.

Kremlin.ru Игорь Додон и Владимир Путин

В общем, ситуация действительно представляется многомерной и разноплановой. Очень многое будет зависеть от того, как будут в дальнейшем действовать власти Приднестровья. Им предстоит найти хрупкий баланс между охотой на мышь с крупнокалиберным пулеметом (вроде и мышь, скорее всего, не уйдет, но можно дом с амбаром порушить, да и друзья испугаться могут) и полным игнорированием мыши, что чревато превращением этого зверька в хохлатого дикобраза (хохлатый дикобраз — это всего лишь один из наиболее крупных грызунов, а не региональные смысловые ассоциации, — прим. авт.). Пока вопросов к системности и результативности поиска такого баланса много.

Российской власти тоже предстоит непростой выбор: пустить ли ситуацию в Приднестровье на самотек, дескать, после молдавских выборов разберемся, или же воспользоваться своими ресурсами и возможностями для нахождения столь нужного Приднестровью баланса между свободой слова и навязываемыми алгоритмами и моделями политического поведения. А такая «методическая и методологическая помощь» Приднестровью нужна. Сразу предположим, что «оставить на потом» не получится, иначе будет происходить втягивание не только Приднестровья, но и России в чуждые сценарии.

Mid.gospmr.org Фарит Мухаметшин

Из положительного. Отрадно видеть активизацию деятельности посольства России в Приднестровье. Только за последние дни состоялось несколько приездов посла Мухаметшина в Тирасполь, активнее решаются вопросы консульского обеспечения, есть договоренности об участии посла в мероприятиях в честь Дня России в Приднестровье. Не поздно ли принялись делать сейчас то, что нужна было делать каждый день все последние 30 лет?