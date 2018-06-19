Главная цель любого государства заключается в обеспечении собственной безопасности, в то время как другие цели — социальные, экономические и т.д. — отходят на второй план. Это связано с анархическим характером международной системы, в которой не существует высшего органа, который мог бы встать на защиту национальных интересов того или иного государства, пишет Никос Панайотидис в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Катар не является исключением из этого правила международных отношений. Оказавшись в угрожающей региональной среде, он стремится уравновесить уровень потенциальных угроз с уровнем собственной безопасности. Угрозы исходят от региональных игроков, особенно от Саудовской Аравии — крупной державы в Персидском заливе.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром. В то же время они установили полную воздушную, наземную и морскую блокаду в отношении Катара после обвинения Дохи в поддержке терроризма.

Al Jazeera English Саудовские силовики

Саудовская Аравия и ее союзники предъявили Катару 13 требований, включая закрытие медиа-сети «Аль-Джазира», сдерживание отношений с Ираном и закрытие турецкой военной базы, расположенной на территории Катара. Катар отказался идти на уступки. До сих пор не удалось найти выход из сложившегося дипломатического тупика, несмотря на все попытки кувейтской стороны выступить в роли посредника, чтобы снизить уровень напряженности.

Катар широко поддержал так называемую «арабскую весну», которая смела режимы в Египте, Ливии и Йемене. В частности, Доха поддержала «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте, дав Эр-Рияду повод для подозрений в том, что Катар с радостью воспринял бы свержение нынешнего руководства Саудовской Аравии.

Катар богат природными ресурсами и имеет широкие финансовые возможности, но в военном отношении остается слабым и уязвимым. Неудивительно, что Доха стремится приобрести современную российскую систему ПРО С-400 для повышения уровня своей защищенности. Планы Катара о покупке военной техники из России, несомненно, разозлят Саудовскую Аравию, которая угрожала Дохе военными действиями.

По данным газеты Le Monde, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором выразил глубокую озабоченность в отношении переговоров между Дохой и Москвой. Ранее Доха уже сталкивалась с принудительной дипломатией региональных игроков. Похоже, что Катар не откажется от своих планов, в очередной раз проигнорировав угрозы со стороны Эр-Рияда.

Al Jazeera English Флаг Катара

Как мы знаем из отношений между покровителем и клиентом в области международной политики, слабые государства всё же нельзя назвать всецело уязвимыми, они всегда могут «опереться» на внешнюю силу других государств. Это можно сделать, присоединившись к формальным или неформальным альянсам, или путем «ухаживания» за великими державами. Российская система ПРО вписывается в вышеупомянутую парадигму.

Также всем известно, что Катар поддерживает Иран на разных уровнях, это касается и ядерной сделки, из которой недавно вышли США. В МИД Катара выступили на стороне Ирана, защитив ядерную сделку, несмотря на критику со стороны других государств Персидского залива. «Разве разумно призывать США и Израиль на борьбу с Ираном? Очень опасно подталкивать регион к войне с Ираном», — говорится в заявлении МИД Катара.

Соперничество Катара и Саудовской Аравии может перейти в новую фазу. Как сообщает газета Independent, Эр-Рияд работает над планами по превращению Катара в остров путем строительства канала вдоль границы, который впоследствии могут заполнить радиоактивными отходами. Это усиливает опасения в Дохе, что Саудовская Аравия может полностью отрезать Катар от международной торговли.

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Доха уже не в первый раз стремится повысить свой уровень безопасности. В июне 2017 года Катар заключил с США сделку в размере $12 млрд на покупку истребителей F-15, а в декабре 2017 Доха заключила контракты с Францией на покупку 12 истребителей. В любом случае, Катар намерен подписать сделку на поставку систем ПРО С-400, несмотря на сопротивление со стороны Саудовской Аравии. Москва, похоже, также не склонна ее отменять. Как заявил один российский чиновник: «Россия преследует свои интересы в рамках поставок С-400. Она зарабатывает деньги для государственного бюджета».

U.S. Navy Истребитель ВВС Катара французского производства

США заявили, что намерены перенести свои базы из Катара «из-за опасений, что он поддерживает терроризм». Возможно, цель покупки С-400 также заключается в желании Катара направить в Вашингтон сообщение о том, что другая великая держава — Россия — оказывает значительное влияние на Ближнем Востоке.