B.A.S.E. jumping (бейсджампинг, бейс) — это прыжки с парашютом с неподвижных объектов.

Наталья Путилова B.A.S.E

Исторически прыгать с самолетов стали гораздо позже, нежели с каких-нибудь вышек или зданий, однако как отдельный вид спорта бейсджампинг возник относительно недавно. Летом 1966 года Майкл Пелки и Брайан Шубер, взяв обычные десантные парашюты, прыгнули со скалы Эль Капитан (Калифорния). В итоге они получили кучу травм и переломов, но остались живы. Собственно, так и зародился современный бейсджампинг.

И на сегодняшний день это самый опасный вид спорта. В среднем гибнет каждый 60-й спортсмен. Фатальным оказывается почти каждый 500-й прыжок.

Наталья Путилова Прыжок с основного экзита в Монте Бренто. Монте Бренто — в гора высотой 1544 м, расположена на севере Италии рядом с городом Арко. Основной экзит (площадка, откуда прыгают) считается одним из самых безопасных в мире и хорошо подходит для обучения. Это самая популярная бейс-локация в Европе

Существует мнение, что экстримом занимаются не очень счастливые, склонные к суициду люди, которые не смогли реализоваться хоть где-нибудь еще. А психологи и вовсе зовут их «адреналиновыми наркоманами». Но насколько это соответствует действительности? И что по этому поводу думают сами бейсджамперы? Эти и другие вопросы я задавала своим героям в ходе работы над проектом о бейсджампинге. Съемки проходили в итальянских Альпах и окрестностях Санкт-Петербурга.

Психологи называют экстремалов адреналиновыми наркоманами. Согласен ли ты с ними и есть ли у тебя зависимость от бейса?

Семен Лазарев, 36 лет, инструктор по бейсджампингу:

Наталья Путилова Семен Лазарев, 36 лет, Россия. Инструктор школы бейсджампинга, совершил больше 1000 бейс-прыжков и больше 1500 скайдайв (прыжков с самолета)

«Психологи вот в этом вопросе, пожалуй, недалеки от правды. Я торчок. Но нельзя сказать, что именно адреналиновый, это очень узколобо. Делая интересные для себя вещи, я получаю кайф. А в периоды вынужденной пассивности я уныл и угрюм весьма, и все мои помыслы направлены на предстоящий движ. И подобных людей я вижу очень хорошо, а вот вид активности/деятельности, которая человеку доставляет, совершенно не важен. Это может быть бэйс, скалолазание или собирание марок.

Буду ли я против, если моя дочь захочет заниматься бейсом? Ну, она мальца хапнула: с парашютом прыгала, в аэротрубе и на параплане летала. Ездить в путешествия всякие ей тоже доставляет. Не то, чтобы я её подталкиваю, но мне нравится, когда она разделяет мои увлечения. И если она по-серьёзному вдруг захочет развиваться в парашютном направлении, я, конечно, буду ей помогать. Я буду иметь гораздо больше причин для беспокойства, если она на мотоцикле начнёт ездить. И совсем серьёзно расстроюсь, если она выберет для себя путь тупоп****сти… даже не знаю, как ты это в своё повествование включишь».

Андрей Маренич 39 лет, путешественник

Наталья Путилова Андрей Маренич, Николай Васильев и Семен Лазарев по дороге к основному экзиту в Монте-Бренто. Бейсджампинг — это не только прыжки, но и постоянные поездки в самые живописные уголки планеты: от каньонов Северной Америки до норвежских фьордов и французских Альп

«Пару лет назад у меня была нормальная работа — я был программистом в Amazon в Сиэтле. У меня был свой дом, машина и самолет. И отпуск — целых 12 дней в году. В какой-то момент я понял, что мне уже за тридцать, а я ничего в жизни не видел, почти нигде не был. Я уволился, продал всё, что у меня было, и отправился путешествовать. Так что теперь официально я безработный бомж. И наконец-то по-настоящему счастлив.

Наталья Путилова Андрей Маренич, 39 лет, США. Путешественник, совершил больше 100 бейс-прыжков, 577 скайдайв и провел 300 часов за штурвалом самолета

Я считаю, главная опасность — это не то, чем именно ты занимаешься. Опасно расслабиться, быть слишком уверенным в себе или не иметь достаточно уважения к стихии и прыжкам. Несчастные случаи происходят часто вообще на ровном месте и где не ждешь, а вовсе не когда занимаешься чем-то экстремальным. Смерть всегда рядом».

Наталья Путилова Андрей Маренич проверяет камеру на шлеме напарника. Видеозапись нужна не только для создания красивых роликов на Ютубе — в основном она позволяет проанализировать полет и в дальнейшем учесть ошибки. А в случае гибели пилота выполняет роль «черного ящика»

Эмбер Форте, 26 лет, инструктор по йоге и прыжкам с парашютом

Наталья Путилова Эмбер Форте, 26 лет, Норвегия. Инструктор по йоге и прыжкам с парашютом, член сборной Норвегии по вингсьют-пилотированию. Бейс-опыт больше 100 прыжков, скайдайв больше 800

«Я родилась в Англии. Когда мне исполнилось 18, я перебралась в Австралию и много лет провела в поиске себя, поменяла кучу работ, занятий, но в итоге остановилась на прыжках с парашютом. Год назад я встретила своего парня, Эспена, переехала к нему в Норвегию и занялась бейсджампингом. Из прошлой жизни со мной осталась только йога, которой я занимаюсь в свободное время. Она очень контрастирует со всем, что я делаю: она гораздо более спокойная и расслабляющая.

Наталья Путилова В бейсджампинге используется только один парашют. Из-за небольшой высоты на раскрытие запасного просто не хватает времени. Это значит, что нет никакой подстраховки, и этот главный и единственный парашют должен быть подготовлен с максимальной тщательностью, ведь от него зависит жизнь спортсмена

Вообще, бейс довольно эгоистичный спорт, потому что все о тебе беспокоятся. Но очень важно заниматься именно тем, что делает тебя счастливым. Нет, серьезно, важно быть счастливым, когда что-то делаешь. И потом, мы все однажды умрем, и думать об этом постоянно довольно непродуктивно. Гораздо лучше наслаждаться жизнью сейчас: ставить себе крутые цели, проводить время в красивых местах с чудесными людьми, вдохновляться. Это очень здорово!»

Николай Васильев, 35 лет, начинающий бейсер, фрилансер

Наталья Путилова Николай Васильев, 36 лет, начинающий бейсер, фрилансер, совершил около 50 прыжков с фиксированных объектов и больше 300 с самолета

«Конечно, адреналиновые наркоманы существуют, я даже знаю таких. Но у меня, думаю, зависимости нет. Есть возможность — прыгаю, нет — ну и ладно. Вообще, мне кажется, что в бейс приходят либо шибко отчаянные парни, либо этому способствует определенное стечение обстоятельств. У меня второе. Где-то году в 2014 я начал активно осваивать горные лыжи, потом занялся кайтсерфингом, паркуром. Это для меня была своего рода разрядка, я не пью и, можно сказать, таким образом расслабляюсь.

Однажды я увидел в интернете какой-то ролик с полетом в горах и решил обязательно попробовать. И даже не представлял себе, какой путь для этого надо будет пройти.

Техно-бейс у нас в Питере прыгают в основном новички, которым нужен хоть какой-нибудь опыт. Во-первых, локаций у нас по пальцам пересчитать, а во-вторых, надоедает быстро: весь прыжок длится секунд 5. Настоящий бейс в горах».

Наталья Путилова Для бейсджампинга подходят любые объекты высотой от 40 метров. Поэтому те, кто по каким-то причинам не едет в горы, прыгают прямо в городе с высотных зданий, труб, мостов и прочего. Этот вариант называется техно-бейс

Наталья Путилова Во многих странах прыжки в городе запрещены и караются большими штрафами. В России этот вопрос никак не регламентирован, но обычно возникают проблемы с проникновением на объекты — большинство из них охраняется. Поэтому в городах прыгают не так уж часто

Андрей Байков, 38 лет, инструктор по бейсджампингу, призер российских и международных соревнований.

Наталья Путилова Андрей Байков, 38 лет, инструктор по бейсджампингу, призер российских и международных соревнований, статистику прыжков не ведет

«Все экстремалы живут полной жизнью, которую офисный планктон не в состоянии понять. Для этого нужно выйти из зоны комфорта, а это под силу далеко не каждому.

Мне нравится летать, а делать это в горах — особенное удовольствие. Адреналин тут совсем не при чём, тут кайф от состояния полета, а не страха и преодоления.

Конечно, страх полностью никуда не уходит, это инстинкт. Ты можешь прыгать с одной точки десятки раз, а потом попробовать с другого камушка, буквально метр в сторону, и снова становится страшно».

Наталья Путилова Памятная табличка российской спортсменке Марии Шипиловой, погибшей в Монте Бренто 3 года назад. Несмотря на то, что место считается безопасным и учебным, здесь уже разбилось 15 бейсеров

Я говорю о смерти, но еще важнее — о жизни. Ваша жизнь и как вы живете сейчас гораздо важнее вашей смерти или того, как вы умерли. Живите и любите, плачьте и смейтесь, танцуйте и кричите, или просто тихо сидите в тишине, наслаждаясь каждой минутой … их с каждым мгновением становится всё меньше. Я не знаю ответов на все вопросы, но я могу вам сказать одно — никакой гарантии, никакого завтра нет, всё, что у вас есть — это сейчас. Жить счастливо и жить своей жизнью без сожаления или вины — это и есть цель.

Александр Полли. Один из самых известных бейсджамперов. Погиб 21 августа 2016 года.