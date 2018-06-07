Граждане Иордании продолжают протестовать из-за повышения цен и увеличения налогов. Профсоюзы королевства объявили о проведении всеобщей двухчасовой забастовки. В ближайшие дни недавно назначенному премьер-министру Иордании Омару Раззазу предстоит столкнуться с продолжающимися волнениями, пишет Джонатан Горветт в статье для издания Asia Times.

Jim Greenhill Иорданский флаг над Амманом

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Бывшему экономисту Всемирного банка Раззазу придется найти баланс между несколькими мощными конкурирующими требованиями, с которыми столкнулась страна. С одной стороны, существует жесткая программа Международного валютного фонда (МВФ), призывающая к сокращению бюджетных расходов, с другой стороны — широкая общественность, которая в данный момент с трудом может удовлетворить некоторые из своих основных потребностей.

Mohammad hajee Омар Раззаз

В то же время среди граждан Иордании распространено мнение, что «гражданам с более низким и средним уровнем дохода приходится расплачиваться за бесхозяйственность правительства», считает профессор Американского университета Бейрута Рами Хури. «Они сыты по горло, они чувствуют себя политическими маргиналами, они чувствуют, что живут при системе, которая на самом деле не заботится о них», — добавил Хури.

Таким образом, страна сталкивается как с экономическими, так и политическими проблемами. Всё это происходит в то время, когда Иордания оказалась в центре региональной бури. Из-за конфликтов вдоль ее границ были перекрыты многие торговые маршруты. В то же время сокращение международной помощи для многочисленных сирийских беженцев создает дополнительную нагрузку на бюджет страны.

Нынешние протесты начались на прошлой неделе, когда правительство бывшего премьер-министра Иордании Хани аль-Мульки объявило о новом раунде повышения цен на топливо. Хотя цены на топливо поднимали и раньше, очередное повышение переполнило чашу народного терпения.

High Contrast Полицейский патруль в центре Аммана

В последние несколько лет страна придерживалась программ МВФ, которые обязывали правительство уменьшить дефицит государственного сектора экономики, который в настоящее время составляет около 96% ВВП. МВФ предоставил ряд займов на условии, что правительство примет меры жесткой экономии.

Иордания всегда выступала в качестве стабильного торгового центра. С одной стороны, Иордания предоставляла небольшой внутренний рынок сбыта, но с другой — выступала в качестве ключевого транзитного коридора между средиземноморским и арабским мирами. Политическая и стратегическая значимость Иордании признана арабскими и израильскими соседями, а также западными странами, которые долгое время оказывали Иордании финансовую и дипломатическую поддержку.

Yves Picq://http veton.picq.fr Иорданский военный

Однако в последнее время экономическая поддержка со стороны арабских соседей сократилась, поскольку экономика стран Персидского залива столкнулась с замедлением темпов роста цен на нефть и газ. Вместе с этим Иордания недавно отказалась поддержать блокаду Катара со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, что привело к отчуждению Аммана от его двух традиционных финансовых помощников, в то время как конфликты в соседнем Ираке и Сирии закрыли границы и разрушили жизненно важные торговые пути.

Конфликты в соседних государствах привели к возникновению потоков сирийских и иракских беженцев. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Иордания занимает второе место по числу беженцев, учитывая соотношение численности беженцев к численности граждан Иордании — 80 беженцев на 1 тыс. жителей. Несмотря на международную помощь, обеспечение беженцев превратилось в одну из основных проблем, с которыми сталкивается экономика страны. В то же время в Иордании широко распространено чувство, что сама экономика нуждается в серьезной реформе, при этом государственный сектор остается непрозрачным, а на фоне всего этого процветает коррупция.

U.S. Department of State Лагерь беженцев в Иордании

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«Люди могут смириться с жесткой экономией, если точно знают, что их деньги были потрачены эффективно. Но здесь всё происходит совсем по-другому», — считает директор программы Международной кризисной группы (International Crisis Group) по Ближнему Востоку и Северной Африке Йост Хильтерманн.

Предлагаемый новый законопроект о налогах также подлил масла в огонь народного гнева. Протестующие потребовали, чтобы он был отменен, после чего аль-Мульки ушел в отставку. Всё еще не ясно, какие шаги протестующие и правительство предпримут дальше. Однако у Иордании всё еще шанс стабилизировать ситуацию. Новый премьер-министр пользуется большим уважением как у протестующих, так и у правительства. «Он очень способный парень, и он хорошо знает слабые стороны экономики и что нужно сделать», — считает Хури.

Стратегическая важность Иордании всем хорошо известна, в случае дестабилизации ситуации в стране это может привести к серьезным последствиям.

«Если ситуация в стране дестабилизируется, то для Израиля резко обострится палестинская проблема. В то же время США нуждаются в Иордании в качестве стабильной буферной зоны в регионе, тогда как Саудовская Аравия и ее союзники рассчитывают на Иорданию в случае конфликта с Ираном. Никто не хочет возникновения нестабильности в стране», — заявил Хильтерманн.

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Однако Хильтерманн признает, что продолжающиеся демонстрации в Иордании — это «опасная игра, которая может выйти из-под контроля», добавив, что все помнят о «событиях 2011 года». Лишь через несколько дней станет ясно, что протестующие, правительство и король предпримут дальше и сможет ли новый премьер-министр вывести страну из сложившейся ситуации.