Говорят, что если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь есть личный вертолет, то… все равно у тебя в детстве не было велосипеда! Велосипед и детство — это что-то совершенно неотделимое друг от друга, по крайней мере, для мальчишек. Пусть выезжать на дорогу можно только с 14 лет, и до этого заветного возраста перед тобой открыт целый мир дворов и тихих переулков. А уж на даче и вовсе раздолье! Даже совсем карапузы пыхтят на своих трехколесных экипажах с видом гордых покорителей пространств.

Национальная Электронная Детская Библиотека Линдгрен Астрид Я тоже умею кататься на велосипеде / Линдгрен А.; Худож. Портнягина.- Москва : Диафильм, 1983.- 1 дф. (41 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37534

Кручу, кручу, кручу, педали кручу.

С горы, с горы, с горы как птица лечу.

Спешу, спешу, спешу, спешу налегке

Навстречу радуге-дуге. Пусть, пусть дорога вдаль бежит.

Грусть пусть на сердце не лежит.

Мне всё на свете по плечу,

И с песней этой качу по свету,

Качу, качу, куда хочу.

Добрый кот Леопольд смотрелся на велосипеде очень органично. И в то, что сердитый и чёрствый почтальон Печкин резко подобрел, получив в распоряжение двухколёсного друга, легко может поверить любой ребёнок и даже взрослый. Велосипед — это легкость, ветер, свобода и ежеминутные открытия. Этой машине не нужен бензин, она не отравляет воздух, не мешает наслаждаться общением с природой. Не ты становишься её частью, «прокладкой между сиденьем и рулем», а она как бы продолжение тебя, твоих ног. Велосипед — «быстроног» в переводе с греческого, почти что сказочные сапоги-скороходы!

Как-то совсем не удивительно, что история велосипеда началась с попыток человека научиться летать. Еще в эпоху Возрождения мечтатели пытались придумать аппараты с крыльями, которые приводились бы в движение мускульной силой, передаваемой при помощи особых механизмов. К сожалению, махолёты так и остались мечтой, а вот двигаться по земной тверди быстрее, чем это дано природой, не используя ничего кроме технической смекалки и пары рук или ног у людей получилось.

Первым действующим прообразом велосипеда стала, как ни странно, инвалидная коляска. Ещё из сказки Гофмана «Щелкунчик» известно, что немецкий город Нюрнберг в старину славился своими часовыми мастерами, изобретателями удивительных механических игрушек. Однажды один из них, Стефан Фарфлер, неудачно упал и сломал ногу. Но валяться в постели или ползать на костылях мастеру показалось слишком скучно. Он придумал повозку на колёсах, снабжённую хитрым механизмом. Фарфлер лихо разъезжал в ней по городу, пользуясь для движения не ногами, а руками, которыми он тянул за рычаги. Это случилось в 1633 году. Через полвека еще один нюрнбержец Ганс Гаутч построил несколько красиво украшенных экипажей с рычажным приводом, в которых раскатывали не обезножившие бедолаги, а знатные особы. Такие коляски уже были снабжены настоящими педалями, на которые нажимал стоящий на запятках крепкий слуга.

В начале XIX века аристократ и лесничий из Бадена Карл Дрез фон Зауэрброн изобрёл средство передвижения, которое мы знаем как дрезину, только тогда она передвигалась не по рельсам, а по земле. Это было более совершенным вариантом коляски Фарфлера, так как для движения здесь вновь использовалась сила рук. Но Драйз изобрел и другое устройство, которое справедливости ради слудует считать не велосипедом, а вариантом смоката, но оно уже было двухколёсным, а сидящий в седле человек отталкивался от земли носками и каблуками специально подкованных сапог. Только через два десятилетия велосипед обзавёлся педалями — это сделали французы Пьер Лалман и Пьер Мишо, оба сотрудничали с парижскими предпринимателями братьями Оливье.

Современные велосипедные колеса со множеством спиц стали изготавливать в Англии, в мастерской механика Джеймса Старли, хотя сами колеса изобрел француз Эжен Мейе. Сконструированный Старли велосипед выглядел причудливо — с высоченным передним колесом и маленьким задним. Это была неустойчивая машина, требовавшая от ездока хорошей координации и чувства баланса. Так как привода у велосипеда еще не было, то седло устанавливали прямо над передним колесом, и велосипедисту приходилось сидеть высоко, как птице на насесте. Эти довольно-таки устрашающие конструкции прозвали «пауками». Велосипеды более привычного вида с одинаковыми колесами и седлом на раме между ними создал племяннк Старли Джон. Он использовал прорывное изобретение другого англичанина, Гарри Джона Лоусона, который в 1879 году создал цепную передачу. Через некоторое время велосипеды «обулись» в привычные нам надувные шины — их придумал ирландец Джон Данлоп. Таким образом окончательно сложился облик велосепеда, который мы все знаем с детства.

С тех пор велосипеды только совершенствовались — становились легче, надёжнее, быстрее, обзаводились надёжными тормозами, множеством переключаемых скоростей и другими удобными и полезными функциями. Но самый обычный велосипед, на котором мы начинает кататься в детстве — это тот самый, ездой на котором наслаждались наши дедушки и бабушки. Велосипедным спортом в конце XIX-начале XX века увлекались многие знаменитые люди. Знаете ли вы, например, что вождь большевиков и создатель Советского государства Владимир Ленин был не только заядлым охотником, но и велосипедистом? В молодости вместе с супругой Надеждой Крупской они наматывали многие километры на двухколесных машинах. На велосипеде разъезжала и Варенька, эмансипированная героиня чеховского «Человека в футляре», чем довела до рокового шока злосчастного учителя Беликова. Велосипед — до того как появились надежные и безопасные мотоциклы — широко использовался в армии. Ездили на нем и почтальоны, агрономы, сельские врачи, ветеринары — все, кому приходилось совершать ежедневные поездки по проселочным дорогам.

В наши дни велосипед переживает настоящий ренессанс. Мир задыхается от выхлопных газов, а потому те, кто озабочен сохранением окружающей среды, всё чаще пересаживаются на велосипеды. Настоящим спасением велосипед является и для бедных азиатских стран, где население очень велико, а автомобили слишком дороги.

Но кроме всей той пользы, которую принес и продолжает приносить человечеству велосипед, он попросту дарит людям воистину детскую радость. Это такая замечательная игрушка, которая приходит из наших самых ранних лет, чтобы остаться с нами почти на всю жизнь. Удовольствие от неё не заменят никакие виртуальные «гоночки» на самых скоростных компьютерах. Прыгай в седло и жми на педали, а ветер в спину поможет!

Солнце на спицах, Синева над головой, Ветер нам в лица, Обгоняем шар земной. Ветры и вёрсты, Убегающие вдаль, Сядешь и просто Нажимаешь на педаль!

Даль-даль-даль-даль…