В свободном доступе впервые появилась фотография прототипа китайского сверхзвукового беспилотника «Тёмный меч» (Anjian, Dark Sword). В целом, об этом проекте было известно довольно давно, а сама разработка велась на протяжении не менее 10 лет, однако о существовании полноразмерного прототипа ранее известно не было. Насколько оправдано и реально на сегодняшний день создание такого беспилотника?

Sinaimg.cn Прототип китайского сверхзвукового беспилотника «Тёмный меч» (Anjian, Dark Sword)

Проблема не в маневренности и скорости планера, а в электронике и программном обеспечении

На первый взгляд, планер беспилотника, приспособленный для полёта на сверхзвуковых скоростях и выполнения маневров на больших углах атаки, вызывает исключительно положительные эмоции. Не менее актуально и применение форм, обеспечивающих малозаметность для радиолокаторов противника. Но если говорить о проблематике БПЛА чуть глубже, то становится понятно, что главные проблемы кроются далеко не в самом планере и двигателях летательного аппарата. Намного сложнее обеспечить машину необходимой электроникой, сенсорами, системами управления и, что не менее важно, программным обеспечением. При этом вполне очевидно, что для реализации концепции сверхзвукового и маневренного беспилотника все перечисленные компоненты должны быть заметно более продвинутыми, чем для распространенных на сегодняшний день дозвуковых БПЛА. Фактически, при наличии электроники и программного обеспечения нужного уровня сверхзвуковой БПЛА можно сделать из любого современного (или не очень) истребителя — будь то Су-35С, или F-22.

Есть вопрос и к задачам, решаемым таким беспилотником — если речь идёт о разведывательном варианте, то не столь очевидны преимущества, которые дают маневренность и высокая скорость. Те же БПЛА, выполненные по схеме «летающее крыло», имеют дозвуковую скорость, но при этом значительно менее заметны для радиолокационных станций. Да и высокая скорость полёта и маневренность не самые важные факторы во время разведывательного полёта. Невооружённые БПЛА, будучи обнаруженными, вряд ли смогут уйти от противника, даже имея сверхзвуковую скорость. Тут ценнее малозаметность.

Что же касается ударной версии, то здесь всё логичнее, но намного сложнее для реализации при сегодняшнем уровне развития технологий. Если разведчик может «довольствоваться» полётом по контрольным точкам, ориентируясь за счёт сигнала спутниковой навигации и карт рельефа местности, то боевому БПЛА необходим сигнал с пункта управления. Поддерживать этот сигнал на больших расстояниях проблематично (а БПЛА такого класса, как «Тёмный меч» предполагает полёт на дальности, на которых поддержание радиосвязи и вовсе невозможно). Не стоит забывать и про возможное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противником, которые могут лишить самолёт связи с пунктом управления. Фактически, для создания реально эффективного сверхзвукового, маневренного, ударного БПЛА необходимо дать машине полную автономность. Но такого уровня не достигли как вычислительные мощности, так и программное обеспечение, да и военные пока совсем не готовы дать вооружению способность самостоятельно принимать решения об уничтожении тех, или иных целей (частично такую концепцию можно реализовать и сейчас). Предпосылок к тому, что Китай технологически «на голову» опередил США, Западную Европу или Россию тоже нет.

Именно поэтому к китайскому прототипу стоит относиться с заметной долей скептицизма, хотя это и не в коей мере не преуменьшает огромные успехи Поднебесной в деле развития БПЛА. Страна фактически имеет аналоги всей линейки американских беспилотников, в том числе стратегических и ударных (чего нельзя сказать о России). Более того, Пекин добивается успехов и в экспорте своих беспилотных систем за счёт очень низкой стоимости своих изделий в сочетании с открытостью к сотрудничеству.