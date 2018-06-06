Два дня назад французские производители автомобилей «Пежо» и «Ситроен» объявили об уходе с рынка Исламской Республики Иран. Они прямо сказали, что им чрезвычайно важен американский рынок. Так уже поступили десятки крупных западных компаний, расширивших свою деятельность в Иране за последние три года. Правительства стран Западной Европы продолжают говорить о важности сохранения сделки с Тегераном, но на практике претворяется в жизнь политика президента Дональда Трампа.

ИА REGNUM

В списке десятков компаний, объявивших о прощании с Ираном за последний месяц не было ни одной российской. Читатели могут подумать, что российские промышленные и финансовые гиганты не покидают Иран по причине принципиального несогласия с политикой сакций. Особо наивные могут предположить, что российские крупнейшие компании остаются в Иране, ибо не верят уже в свое возвращение на американский рынок.

На самом же деле, они не ушли с иранского рынка по причине их отсутствия там. Москва сыграла важную роль в отмене санкций, наложенных мировым сообществом на Иран. Ее дипломатическая роль была незаменима в достижении соглашения по иранской ядерной программе. Стоит напомнить, как три года назад крупные российские предприниматели, политики и телетолкователи возносили хвалу иранскому режиму и повествовали о грядущих многомиллиардных контрактах. Обещания были даны крупнейшим нефтегазовым компаниям, ожидалось массированное российское присутствие на рынке металлообработки, включая трубопроизводство. Говорили о совместных авиационных проектах и даже о производстве тракторов. Не говоря уже о сфере вооружения.

Вырученные Ираном при заключении сделки и отмены санкций громаднейшие деньги направлились странным для российских благомыслов образом вовсе не на продвижение экономических и стратегических отношений с Россией. Ни один крупный контракт не был отдан российским специалистам: Иран всецело развернулся к Западу. Все обещания развивать торговые и экономические отношения с Россией оказались невыполненными, если пользоваться политкорректным дипломатичным языком.

Luc Van Braekel Джордж Фридман

Мы обнаружим, что еще в 2009 году известнейший аналитик ЦРУ в прошлом и глава крупного института стратегических исследований, Джорж Фридман, предупреждал в интервью российскому телеканалу Russia Today, что США и Иран пойдут на сближение в игре против России. Он был прав в своем предсказании, что Россия укрепится, а это вызовет недовольство таких региональных держав, как Украина, Польша и Иран. Администрация Обамы пошла на тесное широкомасштабное сотрудничество с Тегераном в том числе и в надежде использовать эту страну против интересов России. И это удалось Вашингтону в немалой степени при Бараке Хуссейне Обаме. Стратегия Трампа же отдает предпочтение Москве перед лицом иранской угрозы, а не наоборот.

Слышу вой на спиной: а как же сотрудничество с Ираном в Сирии? Действительно, Иран оказал важную помощь режиму Асада до прихода туда российских ВКС. Это не только участие собственно иранских солдат в наземных операциях против противников режима, но и привлечение Хезболлы и других шиитских боевиков. С 2015 года сотрудничество между Москвой и Тегераном по уничтожению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обрело систематический характер.

Однако чем отличается российско-иранское взаимодействие по уничтожению суннитских террористов в Сирии от американско-иранского взаимодействия в Ираке по ликвидации там ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Ответ прост: Тегеран на самом деле нацелен на ликвидацию суннитских террористов в регионе, в чем его интересы сходятся как с Москвой, так и с Вашингтоном. Мы видели иранских военных вместе с шиитскими боевиками в наземных боях в Алеппо (вместе с остатками армии Асада и при помощи российских ВКС). Идентичная картина наблюдалась в Ираке в Мосуле, где те же иранские военные с шиитскими боевиками занимались «зачистками» вместе с иракскими коллегами, а американские ВВС осуществляли поддержку с воздуха. Иронично, но прямое военное сотрудничество между Тегераном и Вашингтоном на территории Ирака осуществлялось и при Дональде Трампе.

На сегодняшний день иранское присутствие в Сирии стало не только лишним, но и вредным, исходя из российских интересов. Армия Асада при поддержке российских ВКС справляется с текущими военными задачами. Никакого мира в Сирии в ближайшие годы не предвидится, но очаги сопротивления уже не представляют прямой угрозы для режима. Таким образом, Иран превращается в опасного конкурента на сирийской территории. К примеру, Тегеран использовал свое пребывание в Сирии для размещения там ракет, способных угрожать Израилю. Большую часть иранской инфраструктуры израильтяне уничтожили за последние два года, но этот конфликт совершенно не нужен сейчас ни России, ни Сирии. Израильская армия удивила высоким качеством своей работы настолько, что иранская армия воздерживалась от ответных действий вовсе, не считая одного раза.

Россия не собирается защищать интересы Иерусалима в регионе, однако трения с Израилем из-за иранской навязчивой идеи Москве определенно не нужны. Между нашими странами существует понимание, что Израиль не мешает укреплению режима Асада в Сирии, а Россия не мешает ему проводить превентивные операции против Хезболлы и Ирана, а также — против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так мы пришли к открытому российскому требованию к Ирану и Хезболле оставить Сирию. Можно с уверенностью предположить, что российское слово в данном случае будет решающим.

Минобороны России Авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Куда труднее будет убедить Анкару вывести свой военный контингент из Сирии. По сути, Турция оккупирует сегодня немалые территории на севере Сирии. Еще сложнее обстоит ситуация с автономными курдскими регионами, активно поддерживаемыми американцами.

В силу вышеизложенного, многие серьезные эксперты в России относятся позитивно к смене режима в Иране. Сохраняя осторожность и меру скептицизма, можно предположить, что грядущий режим в Иране будет не хуже нынешнего с российской точки зрения. Возможно, он будет и лучше, если мы вспомним добрые отношения между Москвой и иранским шахом. Вплоть до его свержения при участии госдепа США и тогдашнего президента Картера.

Российские знатоки собственной политики и Ближнего Востока помнят, что во всех принципиально важных стратегических конфликтах Иран занимал враждебную Москве позицию. Вашингтон был «большим сатаной», а Москва — малым, но вовсе не союзником. Это было не только в Афганистане, но и в Югославии, где иранские «стражи революции» проливали кровь сербов, будучи на стороне боснийцев. Степень активности Ирана в поддержке чеченских и других сепаратистов — предмет спора между экспертами. Но определенно, что Тегеран приветствовал американское вторжение в Ирак и в Ливию. Иран вел себя как соперник России и конкурент в большинстве случаев.

Так и сейчас. Поэтому Россия настаивает на выходе из Сирии иранских военных и шиитских боевиков. Это необходимое условие для начала процесса внутреннего примирения в Сирии. Возможно, это не всецело достаточное условие, но — необходимое.

Иерусалим