Франция и Великобритания заявили, что готовы воспрепятствовать установлению китайского доминирования в жизненно важной части Мирового океана — Южно-Китайском море (ЮКМ). Через ЮКМ ежегодно проходят грузы, стоимостью в $5 трлн, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для Asia Times.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и ядерными державами, обе европейские страны внесут значительный геополитический вклад в уже имеющиеся усилия, направленные на сдерживание процесса китайской милитаризации спорных районов ЮКМ.

U.S. Navy Китайские моряки

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Ожидается, что обе европейские державы будут регулярно патрулировать воды ЮКМ для поддержания свободы морской и воздушной навигации. Франция и Великобритания имеют значительные торговые интересы в этом районе, благодаря бурным торговым отношениям с бывшими колониями в Азии. Под контролем Франции до сих пор находятся несколько районов в Тихом океане, в которых проживает большое количество граждан Франции.

В настоящее время США пытаются воспрепятствовать военно-морским амбициям КНР, к усилиям США также присоединяются союзные региональные государства. В течение последних четырех лет ВМС США проводят так называемые Операции по обеспечению свободы судоходства (FONOPs), препятствуя КНР расширять военную сферу своего влияния в данном регионе.

Однако военно-морских патрулей и операций, по-видимому, не достаточно для того, чтобы остановить быстро распространяющуюся милитаризацию спорных островов. В Китае заявили, что FONOPs — это провокация со стороны США, которая оправдывает необходимость укрепления морских позиций.

В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщалось, пообещал своему американскому коллеге, что Китай не будет милитаризировать спорные земельные объекты в Южно-Китайском море. Тем не менее, это обещание было нарушено. Китай недавно разместил бомбардировщики-носители ядерного оружия, ракеты класса «земля-воздух», противокорабельные баллистические ракеты и радиолокационное оборудование на своих искусственных островах в ЮКМ. Пекин неоднократно заявлял, что милитаризация и создание искусственных островов в ЮКМ — это «защитные» меры против предполагаемой агрессии со стороны Америки.

tienvijftien Самолёт-амфибия ВМС Китая

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В ходе недавнего форума по безопасности «Шангри-Ла Диалог», проходившем в Сингапуре, вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй заявил: «Все острова являются частью территории Китая, и у нас есть соответствующие исторические подтверждения, которые соответствуют нормам международного права… Оружие было развернуто для обеспечения национальной обороны».

Поскольку Америка не может оказать решительную поддержку своим крупным региональным союзникам в рамках ранее достигнутых соглашений, то у таких небольших региональных игроков, как Малайзия, Тайвань, Бруней и Вьетнам, начинают возникать вопросы: способны ли они самостоятельно противостоять неустанной милитаризации ЮКМ?

U.S. Navy Китайские морские пехотинцы

Недавно филиппинский президент Родриго Дутерте заявил о наличии трех «красных линий» в ЮКМ, нарушение которых приведет к войне между Китаем и Филиппинами. Однако ранее министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что у страны нет военно-морского потенциала для противостояния КНР.

«В настоящее время у нас нет возможности даже продемонстрировать другим, на что мы способны. Мы ни на что не способны. У нас нет для этого кораблей. У нас нет оружия. Если они перекроют каналы поставок запасов для наших людей в районе архипелага Спратли, то что мы сможем сделать?» — заявил Лорензана.

Пока не ясно, смогут ли Британия и Франция обеспечить более эффективное сдерживание КНР в Южно-Китайском море. В своем заявлении министр обороны Франции Флоренс Парли обратила внимание на приверженность Франции делу обеспечения безопасности в Южно-Китайском море.

«Франция не претендует на территориальные споры в данном регионе, но мы настаиваем на соблюдении двух принципов международного права: урегулирование споров законным путем в рамках диалога, а не за счет политики свершившегося факта. Принцип свободной навигации должен быть поддержан», — заявила Парли.

Глава оборонного ведомства Франции также отметила, что «Франция не претендует на территориальные споры (в Южно-Китайском море) и … Франция вовсе не воюет с Китаем», но Париж намерен расширить собственные операции FONOPs в оспариваемой зоне. «Европейцы начали более активную мобилизацию в рамках поддержки этих усилий… Я считаю, что мы должны расширить эти усилия», — добавила Парли.

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Подобно Франции, Великобритания также проводит операции FONOPs в Южно-Китайском море. Недавно Лондон направил в ЮКМ два крупных военных корабля — десантно-вертолётный корабль-док HMS Albion и фрегат HMS Sutherland. Это говорит о том, что Великобритания готова бросить вызов территориальным претензиям КНР в данном регионе.

No More Десантно-вертолётный корабль-док ВМС Великобритании HMS Albion

В течение долгих лет европейские союзники США демонстрировали пассивное отношение к ситуации в ЮКМ. В настоящий момент они готовы разделить с Вашингтоном бремя противодействия доминированию КНР в международных водах. Однако их появление дополнительно осложнит и без того запутанную конфигурацию регионального противостояния сверхдержав.