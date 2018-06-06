После оглашения выводов парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, который обвинил литовский концерн MG Baltic в попытке фактического захвата власти в стране, а заодно расписал, как на процессы в Литве якобы влияла российская госкорпорация Росатом, в Литве вспыхнула очередная волна нового скандала. Один из главных фигурантов расследования, литовский журналист телеканала LNK и портала Alfa Томас Дапкус, которого госдепартамент Литвы и парламентский комитет фактически называет главным посредником в коррупционных схемах MG Baltic, заявил, что всё расследование по сути «дымовая завеса», в которой пытаются якобы скрыть истинные масштабы деятельности Росатома в Литве. И это несмотря на то, что самого Дапкуса парламент косвенно обвинил в посредничестве российской госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Томас Дапкус

В итоге в Литве в эти дни сложилась парадоксальная ситуация: политики, предприниматели, СМИ яростно обвиняют друг друга в «работе на Кремль», заверяя, что именно они были истинными борцами с «агентами влияния России», а в итоге их сделали «козлами отпущения», на которых хотят «повесить всех собак».

ИА REGNUM подробно описывало хронологию скандала в сюжете «Коррупционный паралич властей Литвы и кризис MG Baltic». Сегодня публикуем перевод на русский язык объяснения одного из главных фигурантов скандала вокруг MG Baltic, журналиста Томаса Дапкуса от первого лица. С пояснениями ИА REGNUM. Материал Дапкус уже опубликовал в ряде литовских СМИ.

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«Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) обещал, что разоблачит сеть влияния Росатома в Литве, который осуществляет здесь свою деятельность уже 10 лет.

К сожалению, он так этого и не сделал. Все упоминаемые лица всего лишь «лейтенанты», а «генерал» Росатома Йонас Тамулис по сути остался в стороне. Сегодня я хотел бы представить всю информацию, которую мне удалось собрать о деятельности российского концерна Росатом в Литве. Почему это важно? Потому что Росатом, по моему мнению, участвовал и все еще участвует в одной из величайших коррупционных схем, присваивая сотни миллионов евро, а может уже и миллиард евро, в процессе закрытия Игналинской АЭС (неоднократными аудитами доказано, что литовские чиновники регулярно и систематически разворовывали деньги на демонтаж АЭС, после чего европейские доноры пригрозили остановить финансирование проекта, это делали сами литовские чиновники, а в отношении трёх бывших гендиректоров ИАЭС возбуждено расследование в связи с нецелевым использованием средств — прим. ИА REGNUM).

Это делалось без какого-либо настоящего конкурса, а со «знанием», что закрыть Игналинскую АЭС может только Росатом (на самом деле частичным процессом работ по снятию с эксплуатации станции занимается немецкая компания Nukem, которая стала компанией с российским капиталом уже после начала работы над проектами ИАЭС — прим. ИА REGNUM ). И когда Литва все еще согласовывает выделение еще одного миллиарда евро на закрытие АЭС, нет никакой гарантии, что эти средства вновь не попадут в карман Росатома (литовские власти заявили, что для демонтажа не хватает одного миллиарда евро, европейские доноры заявили, что такую сумму Литве не выделят из-за коррупционных скандалов — прим. ИА REGNUM ). Почему я уверен, что это произойдет?

Важно не забывать, что Росатом через своих ставленников участвовал в организации референдума по вопросу строительства новой Висагинской АЭС, даже организовывал его, чтобы мы сами сказали «нет» своей АЭС и таким образом открыли путь Белорусской АЭС, которую строит Росатом (модное утверждение фактически всех литовских чиновников о том, что Россия якобы блокирует энергонезависимость Литвы — прим. ИА REGNUM ). Проект реализован идеально. Сегодня настало время узнать, как это было сделано. Все узнают это хотя бы от меня, раз КНБО не осмелился это сделать.

Iae.lt Игналинская АЭС

Еще за три дня до того, как спикер Сейма Викторас Пранцкетис получил документ от директора ДГБ Дарюса Яунишкиса, в котором предлагалось не выдавать тогдашнему вице-спикеру Сейма Миндаугасу Бастису (Миндаугас Бастис в Литве обвинён в фактической измене родине за свои связи с представителями Росатома — прим. ИА REGNUM ) разрешение на работу с секретной информацией, в офисе Ростома в Москве о планируемом скандале все были детально информированы. Вильнюсские представители Росатома успокоили русских, что это мера, которая никак не навредит целям этого концерна в Литве в процессе закрытия Игналинской АЭС.

Посредники Росатома в Литве знали, что готовится такой документ. Ни Росатом, ни его посредников это никак не пугало, потому что Бастис, хотя у него и были знакомства с россиянами, на самом деле был мелкой рыбешкой, которая никак не участвовала в миллиардном бизнесе Росатома в Литве. Бастис всего лишь хотел пролезть в устоявшуюся систему посредников в Литве. Он был не нужен, а то, что ему придали так много значения, и все последующие процессы были хорошим прикрытием для той сети, которая именно благодаря тайным знакомствам с высокопоставленными политиками и должностными лицами действовала свободно и безнаказанно. Начался процесс в отношении Бастиса, который позже по разным политическим причинам привел к нынешним, по словам президента Дали Грибаускайте, выборочным выводам КНБО, возглавляемого Бакасом (Витаутас Бакас — глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне — прим. ИА REGNUM ).

О непрозрачных процессах и возможной коррупции в процессе закрытия Игналинской АЭС я впервые узнал после смерти полковника и дипломата Витаутаса Поцюнаса (агент Департамента госбезопасности Литвы, который погиб в результате несчастного случая, выпав из окна в белорусском Гродно, в Литве существует мнение, что это было заказное убийство, реализованное самим ДГБ Литвы — прим ИА REGNUM ) и последовавшего за этим парламентского расследования.

Тогдашний КНБО установил, что руководство ДГБ, действуя в интересах посредника российского газового концерна «Газпром» компании Dujotekanа, убрало Поцюнаса с руководящей позиции в Третьем управлении и отправило его в символическую ссылку в Гродно, в Белоруссию, вместо него назначив лояльного по отношению к Dujotekana начальника Каунасского окружного отделения ДГБ Линаса Юргелайтиса.

Кстати, во время представления новейших выводов КНБО вечный член этого комитета и заместитель нынешнего председателя комитета Раса Юкнявичене хвасталась, как хорошо реорганизован ДГБ и как осуществляются выводы относительно Dujotekana, хвасталась, что читала и тайные справки, но Юкнявичене молчит и закрывает глаза на то, что к нынешнему руководству Яунишкиса (Дарюс Яунишкис — глава ДГБ Литвы — прим ИА REGNUM ) и Кястутиса Будриса вернулся Юргелайтис — он координирует всю, как сейчас модно говорить, разведывательную (ранее — оперативную) деятельность, это один из сподвижников и менторов Будриса.

Это только один из них. Но именно противоречивая личность Юргелайтиса и привела меня к деятельности Росатома. Интересуясь коррупцией в ДГБ (тогда этим сильно интересовались и консерваторы, до прихода к власти, конечно), я от бывшего сотрудника ДГБ, бывшего начальника Юргелайтиса узнал интересные факты — помимо протежированной Юргелайтисом компании Dujotekana, представления интересов Гедиминаса Жемялиса (Гедиминас Жемялис — литовский предприниматель, глава компании Avia Solutions Group, которая в том числе в настоящий момент участвует в строительстве аэропорта в Раменском в Москве — прим. ИА REGNUM ), он предложил обратить внимание на его связи с компанией Nukem и ее представителем, бывшим офицером КГБ Кястутисом Пуйдокасом. Появились публикации на эту тему. Уже намного позже один их моих источников, с которым я обсуждал деятельность Nukem и непрозрачные связи ДГБ, предложил познакомиться с Пуйдокасом напрямую, чтобы он объяснил позицию своей стороны. Часть информации была действительно интересной и полезной, Пуйдокас много знает и разбирается не только в процессах закрытия Игналинской АЭС, но и в национальной политике, тенденциях в Каунасе и Висагинасе, другая часть, как это часто бывает с предпринимателями, была просто корпоративного характера и не показалась убедительной.

Пуйдокас, бывший кадровый офицер каунасского КГБ, мирно отдал Каунасский отдел Саюдису. Глава и акционер учрежденной в 1993 году компании Lakona, с 2008 года член правления компании TECOS, он руководит ею вместе с противоречиво оцениваемым Павлом Березуцким, который, как известно, состоит в дружеских отношениях с зятем Гедиминаса Киркиласа (Гедиминас Киркилас, экс-глава литовских социал-демократов, экс-премьер Литвы — прим. ИА REGNUM ) Йонасом Басаликасом. Из источников в службах я узнал, что они могли быть тесно связаны с тогдашним влиятельным социал-демократом Милдой Петраускене, тогдашним секретарем министерства экономики Артурасом Дайнюсом, некоторыми скончавшимися патриархами социал-демократов. Пуйдокас всегда представлял Nukem, еще с тех времен, как компания принадлежала немцам. За все время, что я интересовался деятельностью этой компании и ее акционеров в Литве, я смог идентифицировать следующую схему влияния: дочерней группе предприятий Росатома Atomstroyexport принадлежит компания Nukem Technologies, которой в свою очередь принадлежит Nukem Technologies Engineering Services. Другой группе предприятий Росатома принадлежит Nukem Sales International.

Подчеркивается, что между этими предприятиями и их представителями идет постоянная борьба за влияние и заказы. Компанию Nukem Technologies Engineering Services в Литве представляет упомянутый Пуйдокас. Для сравнения: бывший член Сейма Бастис действовал заодно с Евгением Костиным, который работал с вице-президентом Rosatom Overseas Александром Мертиным.

О последних мне приходилось писать первому среди всех журналистов. Кстати, эту информацию удалось получить из другого источника, который также связан с энергетическим секретарем России (только другим). Информацией о земном чаще всего владеют не монашки.

Но самым влиятельным политическим советником Росатома в Литве является партнер Bridge Capital Йонас Тамулис.

Партнеры Вridge Capital Тамулис и гражданин России Глеб Басманов. Подчеркивается, что ВНИПИЭТ работает в сфере атомной энергетики, а 50% акций принадлежат Басманову. Тамулис довольно влиятельная фигура. Его связывают тесные контакты с множеством представителей крупного бизнеса, он управляет фондами влиятельных мультимиллионеров, под его большим влиянием регулируются миллионные процессы в Сантаришской долине, имеет значение и его партнерство со старостой крупнейшей адвокатской конторы Роландасом Валюнасом. Самые яркие его политические связи — бывший лидер либералов Элигиюс Масюлис и школьный товарищ Тамулиса, бывший премьер и бывший лидер консерваторов Андрюс Кубилюс.

European People's Party Андрюс Кубилюс

Никогда не забуду, как в ночь избрания Ремигиюса Шимашюса мэром Вильнюса в ресторане Neringа в окружении влиятельных предпринимателей стояли в обнимку и праздновали победу Тамулис и Масюлис. Это была первая победа, следующая — выборы в Сейм и пост премьера. Тамулис никогда и нигде не упоминался как представитель Росатома в Литве. Кстати, в комитете Бакаса специально или из-за полного отсутствия компетенции путают Nukem и Росатом (хотя Nukem и принадлежит Росатому, компания действует по законам Германии и должным образом контролируется, — прим. ИА REGNUM).

Тамулис всегда представлял только Росатом, а точнее строящую Белорусскую АЭС Atomstroyexport. Но об этом комитет молчит. Он только «получил данные о том, что Nukem еще консультируется с Тамулисом». Все. А несколько историй действительно стоят внимания.

Еще в 2010 году возникла угроза, что будут расторгнуты договоры между Nukem и Игналинской АЭС, к этому очень стремились тогдашние главы министерства энергетики, они даже наняли для этого международную юридическую компанию. И здесь случается так, что Тамулис обращается напрямую к премьеру Кубилюсу, и, несмотря на то, что в начале 2010 года планировалось расторгнуть договор с подрядчиком, уже в конце 2011 года, когда сменились ответственные должностные лица в этом секторе, все вернулись к переговорам и согласились с претензией Nukem относительно проектов B2/¾, и хотя не было финансового обоснования, сумма была в два раза больше понесенных убытков (55+17,9 млн евро), и, несмотря на предложения международной юридической фирмы, которую наняло министерство энергетики, не соглашаться и не платить, Тамулис выходит победителем с десятками миллионов для Росатома.

Если бы у КНБО было хоть чуть-чуть совести, он бы помимо Кубилюса тщательно допросил бы и тогдашнего старшего советника президента Нериюса Удренаса о его личных связях с представителями Росатома и партнером Тамулиса, влиятельным адвокатом Влюнасом, у которого, как и у Тамулиса, были прямые связи с тогдашним премьером Кубилюсом, позже с советником премьера Альгирдаса Буткявичюса по вопросам экономики Ириной Урбонавичюте.

Еще одна не менее важная история связана с пиар-кампанией Nukem. Правда ли, что Nukem получил настоятельную просьбу именно из московского офиса Росатома нанять Миколаса Каткуса (один из самых известных специалистов по связям с общественностью в Литве — прим. ИА REGNUM )? Рекомендовал ли его Москве Тамулис? Был ли у Каткуса, организовывавшего референдум по вопросу Висагинской АЭС, в то же самое время контракт с Nukem, его, как я уже спрашивал, рекомендовал политический советник Atomstroyexport Тамулис, а это международное ответвление Росатома в то время развивало проекты Белорусской АЭС и Калининградской АЭС как альтернативу Висагинской АЭС?

Как это все сочетается с национальной безопасностью? Правда ли, что СМИ, которые сотрудничали с Каткусом, реализующим проект референдума по вопросу Висагинской АЭС, получали предложения спрашивать у подкупленных собеседников о вкладе Кубилюса в повышение энергетической независимости? Совпадала ли концепция референдума по Висагинской АЭС с избирательной программой консерваторов? Шли ли деньги на референдум по Висагинской АЭС и деньги на предвыборную кампанию консерваторов через тот же самый кластер пиар-компаний Каткуса? Об этом молчит и ДГБ, советником директора которого работает супруга Каткуса Аурелия Каткувене и с заместителем которого Будрисом, курировавшим попадание справок ДГБ в комитет Сейма, он поддерживает особо тесные личные отношения. Но эти вопросы КНБО не только не выясняет, он еще позволяет заинтересованным лицам в ДГБ покрывать это.

Комитет Бакаса также не выясняет, стремится ли Тамулис, осуществляя стратегические цели Росатома относительно влияния в ЕС, чтобы в создаваемый Росатомом Центр закрытия атомных электростанций, в которых должны войти НИКИМТ, Курчатовский институт, Nukem technologies, ВНИПИЭТ и другие субъекты, вошла бы и литовская Игналинская АЭС. Он также не выясняет, посещал ли Европейский банк реконструкции и развития в Лондоне тогдашний гендиректор Игналинской АЭС Дарюс Янулявичюс вместе с Тамулисом. Он не выясняет, участвует ли Тамулис в лоббистской деятельности Росатома в Еврокомиссии и Европейском банке реконструкции и развития, стремясь участвовать в проектах программы снятия Игналинской АЭС с эксплуатации, а также повысить мощность электросоединений Калининградской области с Литвой. И являются ли главными направлениями лоббистского влияния Генеральный директорат по энергетике Еврокомиссии, Департамент ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития.

Надеясь, что расследование будет честным, я передал этот материал членам Сейма, предложил некоторые вопросы, но ответов нет. Не заинтересовало. Об этом лично я не раз разговаривал с Бакасом в его кабинете.

А сейчас о связях MG Baltic и Nukem. Говорится об очень важной роли Дапкуса в этих отношениях. Эта роль точно очень «важная»: как и не один мой контакт, Пуйдокас когда-то попросил телефон Курлянскиса (Раймундас Курлянскис — бывший вице-президент MG Baltic, которого в Литве обвиняют в массовом подкупе литовских политиков для продвижения интересов компании — прим. ИА REGNUM ) и о встрече с ним. Курлянскис помимо медиагруппы (в холдинг MG Baltic входит несколько ТВ-компаний и других СМИ — прим ИА REGNUM ) курировал и другие связи бизнеса. Он попросил о встрече с Курлянскисом, потому что это было бизнес-предложение, а не дело журналиста. Это ДГБ называет «посредничеством». Позже было сказано, что Служба спецрасследований по время досудебного расследования установила, что Курлянскис разговаривал с членом Сейма Витаутасом Гапшисом и говорил ему, что его интересуют крупные проекты B19−2 и B25 и в процессе закрытия Игналинской АЭС. Правда, Mitnija (строительная фирма концерна MG Baltic — прим. ИА REGNUM ) проиграла проект В19−2, его выиграли другие компании. Они, кстати, тоже должны были стать предметом расследования комитета, если бы оно не было таким выборочным, из-за прямых связей с лицами, которые руководят Белорусской АЭС. Но интересует ли это Бакаса? Конечно, нет. Не интересует и ДГБ. Когда я давал показания комитету, я упомянул, что 10−13 апреля 2017 года Висагинас посещал исполнительный директор организации ВНИПИЭТ, которая находится под влиянием Росатома, гражданин России Михаил Сорокин.

Пуйдокас никогда не хотел говорить о Тамулисе. Его охватывал страх. Он мне один раз сказал: «Йонас очень влиятельный человек». И больше на эту тему не говорил, сколько бы я ни спрашивал. Меня это не остановило. Я продолжал интересоваться Росатомом. Любой интерес и, наверное, только одна моя передача о их влиянии, сразу вызывала ярость Тамулиса. Он сразу шел к Курлянскису и другим с требованиями и предложениями приказать уволить меня. Давление Тамулиса шло и через другие каналы. Я столько встречался с Пуйдокасом, но все мои разговоры с ним так и остались только разговорами, проверкой информации, проявлением интереса к их планам. Никогда нигде я их не представлял. Мне предлагали встретиться с главами Nukem, которые приезжали несколько раз, но я отклонил предложения, я не считал, что мне это нужно.

Если уже комитет Бакаса, поддавшись ДГБ, пытается связать меня с моими источниками, то он может пойти еще дальше — я за свою карьеру общался и с другими предпринимателями, связываемыми с Россией, такими как Гедиминас Жемялис, акционеры Dujotekanа, семья Гарбаравичюсов. Было бы интересно встретиться и с Владимиром Путиным. Но для журналиста встреча — это только одна из возможностей что-то уточнить, поинтересоваться, послушать, что одни говорят о других, и потом это проверить, а не только ждать, что тебе сбросит ДГБ. Потому что и справка ДГБ может быть только одним из источников, который необходимо проверить. Сейчас их справки принимаются как Священное Писание. Кстати, после ареста Курлянскиса я никогда не становился куратором отношений между Nukem и MG Baltic, как пытаются утверждать лица, писавшие документ ДГБ, и переписавшие его члены КНБО. Это блеф и ложь. На самом деле все совсем наоборот — Курлянскис (пока он работал в MG Baltic) предупреждал, что Дапкус не должен об этом знать. Имеющаяся у меня информация о сети Росатома в Литве и связях с высокопоставленными политиками и сотрудниками служб безопасности и была одной из причин, по которым пытались меня скомпрометировать как журналиста и обладателя информации. И причина также ведет прямо в ДГБ. На сегодня столько. В продолжении — о планах Росатома в последние месяцы».

Скриншот страницы Facebook пользователя Tomas Dapkus Томас Дапкус

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Последняя фраза Дапкуса ключевая. Он заявляет, что стал жертвой из-за попытки вывести на чистую воду нечестных политиков, которые продались российским интересам. И так можно было бы предположить, если не вспомнить, с чего начинался весь скандал.

Весной 2016 года у лидера Саюдиса либералов Элигиюса Масюлиса, дома и на рабочем месте в парламенте, прошли обыски. Было изъято порядка 250 тыс. евро наличными, 106 тыс. из которых были помечены накануне задержания. Предположительно, взятку Масюлис получил от на тот момент одного из руководителей крупнейшего в Литве концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.

В конце апреля 2018 года дело было передано в суд. Его назвали самым крупным коррупционным скандалом в истории Литвы. Однако в начале мая 2018 года СМИ Литвы публикуют личную переписку президента Дали Грибаускайте с Масюлисом. Президент писала с неофициального адреса своей канцелярии под псевдонимом «тюльпаны».

Из переписки исходило, что сама Грибаускайте стремилась через Масюлиса сотрудничать с концерном и даже давила на группу СМИ компании. Переписка вызвала уже политический скандал, а некоторые политики даже не исключили импичмента Грибаускайте.

В итоге к скандалу подключились и бывшие руководители страны — премьеры, глава парламента — которые подтвердили, что Грибаускайте, занимая высший пост, увлечённо плела интриги, а не заботилась о государстве. Однако ситуация резко изменилась после того, как в СМИ неизвестные источники (в Литве предполагают, что по заданию самой Грибаускайте) «слили» справку департамента государственной безопасности о 12-летней прослушке журналистов, политиков, предпринимателей концерна и иных лиц. Общая картина рапортов — Литву узурпировала коррупционная олигархия.

Впрочем, очередной «слив» секретной справки породил новые скандалы — в Литве задались вопросом, как спецслужбы могли видеть весь масштаб коррупции 12 лет и ничего не делать?

Тем временем сама Грибаускайте, продолжая атаку, заявила, что различные главы правительств за последние 12 лет получали информацию о попытках олигархов узурпировать власть, что бросило тень уже на лидеров или бывших лидеров самых разных политических партий.

В итоге в скандале стали замешаны буквально все: несколько бывших премьеров, несколько политических партий, а если говорить о персоналиях, с которым концерн якобы пытался найти общий язык, то практически все партии, представленные сегодня в парламенте Литвы. Сама президент Даля Грибаускайте. И, казалось, всё это приведёт к какой-то глобальной «чистке» внутри политической системы, но в начале июня, сразу накануне утверждения выводов комитета в парламенте, вектор резко смещается: «страну пытался захватить Росатом». Про MG Baltic, Vilniaus prekyba, Senukai, другие бизнес-концерны, упомянутые в расследовании, конечно, не забывают, но они вдруг оказываются на вторых ролях. Поскольку «главная угроза» — а в Литве это аксиома — конечно же, Россия. А с ней, как оказалось, связаны едва ли не все вокруг. Осталось только выяснить, кто же в большей степени.