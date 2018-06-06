Согласно последним сообщениям, в 2017 году американский спецназ был направлен на границу между Йеменом и Саудовской Аравией для оказания поддержки Вооруженным силам Саудовской Аравии в борьбе с хуситами. После этого в марте 2018 года состоялась встреча президента США Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бин Салманом, на которой обсуждались поставки американского вооружения, пишет Грег Арчетто в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Мухаммед Бин Салман

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На встрече, похоже, обсуждался конфликт в Йемене, в котором разразилась масштабная гуманитарная катастрофа, и степень военного участия Соединенных Штатов в данном конфликте. Учитывая это, стоит рассмотреть стратегический контекст, в рамках которого США оказывают военную помощь Саудовской Аравии, и степень ее зависимости от американской поддержки.

В 1990 году Ирак вторгся в Кувейт и начал угрожать Саудовской Аравии. Обладая большей частью мировых запасов нефти, но не имея средств для их защиты, Эр-Рияд обратился за помощью к Соединенным Штатам, чтобы отразить наступление иракцев и избавить свою страну от неминуемого вторжения. В конце концов, от стабильных поставок ближневосточной нефти зависело благосостояние глобальной экономики. Таким образом Запад вмешался, чтобы защитить свои стратегические интересы.

Al Jazeera English Саудовская Аравия

После окончания войны в Персидском заливе Эр-Рияд начал приобретать американскую военную технику в надежде, что это позволит снизить необходимость военного присутствия США и их дипломатической поддержки. Параллельно с этим, США необходимо избегать массового развертывания войск по всему миру ряди обеспечения безопасности других стран, поскольку Соединенные Штаты могут оказаться в неустойчивом положении.

Итак, как же в этих условиях достигнуть взаимовыгодного решения? Нужно практиковаться. Огромные финансы и военное искусство — это разные вещи. К сожалению, продолжающееся присутствие США и зацикленность Саудовской Аравии на аутсорсинге снижают вероятность того, что Эр-Рияд сможет достигнуть самодостаточности в военном отношении. Таким образом, возникает некий неполноценный симбиоз.

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Второе вторжение США в Ирак создало вакуум, который заполнили Иран и его доверенные лица. Иран не прекращал укреплять свое влияние в Ираке, Ливане, Бахрейне, он вмешался в Сирийскую войну. Наконец влияние Ирана достигло Йемена, он поддержал хуситов, что побудило Саудовскую Аравию предпринять ответные шаги. Вслед за Саудовской Аравией США также оказались втянут в йеменский конфликт.

Конфликт в Йемене сильно напоминает первоначальные военные операции союзников в период Второй мировой войны. Например, в Тихом океане союзные войска постепенно продвигались от острова к острову, отчасти для изоляции укрепленных позиций Японии, но в большей степени — для получения ценного военного опыта, который можно было бы использовать во время неизбежного вторжения в Японию.

То же самое происходило и в Европе. Союзники участвовали в операциях в Северной Африке и Италии в рамках подготовки к высадке во Франции и вторжению в Германию. Опять же, союзнические войска практиковались, нарабатывали опыт. Саудовская Аравия в настоящий момент также должна воспользоваться конфликтом в Йемене для получения опыта, который может ей пригодиться в случае будущего конфликта с откровенно враждебным шиитским Ираком или с Ираном. Однако здесь возникает парадокс.

Jayel Aheram «Привет!» из Ирака

В интересах США необходимо, чтобы Саудовская Аравия взяла на себя бремя обеспечения региональной безопасности. Однако для начала Эр-Рияд должен научиться обеспечивать собственную безопасность, для этого ему необходимо как современное военное оборудование, так и боевой опыт. Однако если США сначала продадут саудовцам оружие, а потом станут наказывать их за его использование, то Саудовская Аравия так и останется бумажным тигром, зависимым от военной поддержки США. В конце концов, продажа оружия союзникам предполагает, что после его получения они смогут обеспечить собственную безопасность, вследствие чего США уже не нужно будет в очередной раз спешить на помощь.

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Некоторые утверждают, что США способствуют ухудшению гуманитарной обстановки в Йемене, продавая оружие Саудовской Аравии. Такая политика будет способствовать повышению уровня враждебности по отношению к США. Однако если бы США перестали продавать оружие, их место тут же заняли бы конкуренты, достигшие технологического паритета с США. Может быть, нужно полностью вытеснить правительство из бизнеса в сфере вооружений? Это жизнеспособный стратегический вариант? Стратегические вопросы всегда находятся в приоритете в сравнении с вопросами гуманитарными. Сообщество США по контролю над вооружениями должно предпринять шаги, чтобы успокоить общественность. Конечно, США полностью не откажутся от решения гуманитарных вопросов.

США могли бы сузить круг будущих контрактов на поставки оружия со странами-партнерами, участвующими в активных боях со странами или группами, которые не представляют прямой угрозы для интересов США. Как этого можно добиться с существующими контрактами с Саудовской Аравией, еще предстоит увидеть.