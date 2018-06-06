Заявление министра энергетики России Александра Новака о возможности рассмотрения правительством вопроса о поддержке «Газпрома» в связи с действиями «Нафтогаза» Украины (взыскание $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража) чем-то из ряда вон выходящим не назовешь. Все крупные российские компании, испытывающие последствия неблагоприятных для России внешнеполитических обстоятельств в отношениях с Западом, взяли установку на получение поддержки из госбюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Во многих случаях такой подход обоснован, поскольку западные так называемые «санкции» были введены по политическим мотивам, не имеющим прямого отношения к деятельности российских экономоператоров. Речь идёт о мерах политического давления на верховную российскую власть, к внешнеполитическим решениям которой большинство этих предприятий и организаций касательства не имели.

Другое дело «Газпром», и тем более — «Газпром» на Украине. В 1990-е руководство «Газпрома» напрямую стало причастно к выработке политики в отношении Украины. Это тем более стало очевидным во всех своих неблагоприятных проявлениях после того, как в 2001 году послом России на Украине стал «главный газовик» — Виктор Черномырдин. Интересы нашей страны на этом важнейшем и сложнейшем внешнеполитическом направлении были бездумно выстроены под интересы «Газпрома».

Александр Стручков Виктор Черномырдин

По сути дела, установка «Газпрома» для политической работы государства на Украине была такова: делайте только то, что полезно для нас, и не делайте ничего, что могло бы осложнить нашу деятельность на Украине, и всё будет в порядке. Под эту установку (а делание денег, как известно, «любит тишину») в нашей украинской политике было выхолощено всё, включая необходимую работу по созданию и поддержке действительно дружественных России политических сил.

Финансово-экономические плоды такого подхода тоже начали пожинать сразу (к «делам» 1990-х даже не возвращаюсь: это уже работа историков). Все хорошо помнят многократные «шаги навстречу» Киеву и «Нафтогазу». За счёт кого? За счёт российского потребителя.

Окончательный приговор такой политике вынесли 2013—2014 годы.

Дополнительная и очень серьёзная ответственность лежит на «Газпроме» за то, что ещё более десяти лет тому назад, когда уже было совершенно ясно, что газотранспортная система на территории Украины полностью обветшала и восстановлению практически не подлежит, принципиальных шагов по политическому оформлению отказа от украинского транзитного направления сделано не было. Соответственно, сегодня с учётом известных обстоятельств высшее руководство страны вынуждено делать заявления о возможности сохранение транзита российского газа в Европу через территорию Украины, хотя технически такая возможность сведена к минимуму, а для её поддержания могут потребоваться опять же российские инвестиции.

Government.ru Глава ОАО «Газпром» А. Б. Миллер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю. А. Бойко. 2012

С правительства, с МИД, с других задействованных в проведении внешней политики ведомств, конечно, свой спрос за то, что согласились с «газпромовской» схемой, давшей столь вредные для России результаты. Но главный спрос — с самого «Газпрома», под который, повторю это ещё раз, причём не как «национальное достояние», а именно как корпорацию, в 2000-е была выстроена наша политика на украинском направлении. Вот пусть теперь менеджмент этой корпорации и отвечает за последствия личным долларом.

Понятно, что даже при их денежном содержании (а ведь это мы, народ, их содержим со всеми их многомиллионными бонусами!) они покрыть $2,56 млрд не в состоянии. Пусть, однако, покроют эти убытки хотя бы частично.