Название кубанского поселка Псебай, где в ночь на 13 мая была с особой жестокостью убита 40-летняя женщина, мать пятерых детей, за последние три недели выучила вся страна. Обвиняемые в совершении этого преступления задержаны, старший помощник главы Следственного комитета лично побывал в поселке, где встретился с жителями. И общественное мнение вроде бы успокоилось. Но все ли спокойно на самом деле в районе? Почему жители не только Псебая, но и соседних населенных пунктов говорят о том, что жить здесь просто страшно?

Рене Магритт. Компаньоны страха. 1942

Трагедия, о которой не написали СМИ и информации о которой не было даже на сайте краевого Следственного управления, произошла в конце апреля в станице Ярославской все того же Мостовского района. Жертвами отморозков стали беззащитные пожилые люди: преступники вломились в дом, связали пожилых супругов, избили… 87-летнего хозяина дома задушили.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

Об этой истории корреспонденту ИА REGNUM рассказала дочь убитого пенсионера Людмила Христич. Она обратилась в редакцию с просьбой сделать совершённое преступление достоянием общественности — в надежде, что это поможет его раскрытию. Потому что подозреваемых в совершении дерзкого нападения на стариков до сих пор нет, а это значит, что преступление может повториться — в этой или в соседней станице.

Василий и Валентина Христич практически всю жизнь прожили в станице Ярославской — здесь воспитали детей, здесь остались жить и после того, как дети разъехались. Всю жизнь работали, и даже когда ушли на заслуженный отдых, продолжали работать: самостоятельно, без посторонней помощи обрабатывали 20 соток огорода, содержали хозяйство. Люди в станице были уважаемые — ветераны тыла, ветераны труда. Василий Иосифович практически по именам знал всех жителей, был частым гостем в администрации, участвовал во встречах со школьниками. Усилиями Василия Христича, например, в станице появился памятник местным жителям, замученным полицаями во время войны. На 9 Мая Василия Христича, как и других ветеранов, с праздником поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Но поздравление это Василий Иосифович уже не получил.

Pixabay.com Жертва убийства

«Это случилось в ночь на 28 апреля, ближе к утру, — рассказала ИА REGNUM дочь Василия Иосифовича — Людмила Христич. — Преступники выставили окно в доме — окна обычные, старые деревянные, залезли в дом, все перевернули, связали папу. Когда его нашли, он был связан скотчем, и рот был завязан, его задушили. Мама проснулась от посторонних звуков и увидела, что около кровати кто-то стоит на четвереньках. Она сказала: «Ой, кто это?» — и на нее накинулись. Маму тоже связали, душили, сбросили с кровати. Она сопротивлялась. Ей повезло: когда с кровати сбросили, она говорит, что почувствовала, что ну все, конец, но у нее рука развязалась, и она незаметно подсунула палец под кляп и дала воздух. Еще кто-то один возвращался, проверял, как у нее завязана эта повязка, а потом они ушли через двор. Когда она встала, в шоке, потрясении, уже светало, было около половины пятого. Она пошла к папе — они в разных комнатах спали, говорит, он ещё теплый был, весь в крови. Побежала к соседям напротив, вызвала скорую, полицию. Было много полиции, были свидетели, которые видели, как оставили машину в 200 метрах, как выходили мужчины, как они скрылись на этой машине».

В Следственном управлении СКР по Краснодарскому края в ответ на просьбу ИА REGNUM предоставить информацию о расследовании этого преступления, сообщили, что уголовное дело возбуждено по двум статьям — п. ж, в ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем») и п. в ч.4 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Дело находится в производстве Лабинского межрайонного следственного отдела.

«По версии следствия, 28 апреля 2018 года около 4 часов утра трое неустановленных в настоящее время следствием лиц незаконно проникли в домовладение 87-летнего пенсионера и его 79-летней супруги. Связав пожилых людей и закрыв хозяину дома дыхательные пути, они похитили их имущество, а именно — три мобильных телефона, и скрылись. В результате их противоправных действий мужчина скончался на месте от механической асфиксии. В настоящее время принимаются меры по установлению личностей нападавших. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», — такие данные следственные органы предоставили по запросу ИА REGNUM 31 мая.

Из ответа СКР следует, что подозреваемых в совершении преступления у следствия спустя месяц после убийства пенсионера нет. Об этом рассказала и дочь убитого: более того, по словам Людмилы Христич, по делу ее отца сменился уже третий следователь.

«Эта история потрясла всю станицу. Пожилые люди после этого просто боятся спать — преступление не раскрыто, я вот каждый день звоню следователю в Лабинский следственный отдел, который сидит в Мостовском, и он от меня отмахивается: что вы переживаете, все идет, все в работе. Обидно и то, что глава сельского поселения Ярославская к этому ужасному случаю не проявил никакого внимания: хотя бы просто выразил соболезнование, ведь он прекрасно знает нашу семью. В Ярославской по-прежнему население, особенно беззащитные пенсионеры, живут со страхом, а полное равнодушие со стороны администрации не даёт им уверенности в завтрашнем дне».

Именно пожилые люди в деревнях, селах, станицах часто становятся жертвами преступников — об этом говорит криминальная хроника последних лет. Так, в конце 2016 года в Краснодаре суд вынес приговор в отношении троих мужчин. Их признали виновными в жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Белореченске в июле 2015-го. 88-летнего мужчину, прошедшего войну, убили трое отморозков, решивших, что у него есть деньги. Ветерана избили, позже он скончался в больнице. Выяснилось, что двумя месяцами позднее эти же преступники влезли в дом к двоим пожилым сестрам, избили их палками. Похитили деньги. Чуть раньше, в 2014 году, 29-летний житель Ейска зарезал 87-летнего ветерана — он часто занимал у него деньги и в этот раз обратился к пожилому человеку с такой просьбой, но получил отказ. В июне 2016 года в станице Тамань местный житель застрелил 85-летнего мужчину, а затем ранил его сына, не вовремя вернувшегося домой.